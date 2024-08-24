Opus One, Spirit Of The Rose, Marquita, Abilitare and Golden Warrior shine when the horses were exercised here on Saturday (Aug. 24).
Outer sand
600m: Albinus (rb) 43.5. Moved freely. Seeking The Stars (Shyam Kumar) 42. Shaped well. Cynosure (N. Darshan) 47.5.
800m: Sheer Elegance (N. Darshan) 1-1, 600/44.5. Senora Bianca (N. Darshan) 1-1, 600/45.5. Pneuma (Shyam Kumar) 1-1, 600/45. Easy. Sacre Couer (A.M. Tograllu) 1-0, 600/46. Proposed (N. Darshan) 59.5, 600/44. Niggled. Crown Drive (C. Brisson), Royal Baron (rb) 1-2.5, 600/47.5. Cloud Jumper (Shyam Kumar), Gingersnap (rb) 59.5, 600/45. They finished level. Lebua (A.M. Tograllu) 1-0.5, 600/45. Easy.
1000m: Golden Marina (N. Darshan) 1-12, 800/56.5, 600/42.5. In good shape. Opus One (Shyam Kumar), Spirit Of The Rose (Ram Nandan) 1-10, 800/56, 600/42.5. They are in fine trim. Knotty In Blue (N. Darshan), Blue Eyed Boy (S. Kabdhar) 1-16.5, 800/58, 600/43. They were easy, former finished four lengths in front. Sensibility (Farid Ansari) 1-11, 800/57, 600/44. Unextended. Empire Of Dreams (Shyam Kumar) 1-12, 800/56, 600/42.5. Pushed in the last part. Presto Power (A.M. Tograllu) 1-11.5, 800/55, 600/43. Worked well. Sian (Shyam Kumar) 1-12.5, 800/56.5, 600/42.5. Stretched out well. Conscious Keeper (A.M. Tograllu) 1-14, 800/57, 600/43.5. Handy. Honorable Lady (Shyam Kumar) 1-12.5, 800/57.5, 600/43.5. Urged. Radiant Joy (A.M. Tograllu), Ashwa Dev (N. Darshan) 1-15, 800/58, 600/43.5. Former started and finished three lengths in front. Danny’s Girl (Shyam Kumar) 1-15.5, 800/58, 600/43. In good condition. Ugly Truth (Shyam Kumar), Greeley (Ram Nandan) 1-12, 800/56.5, 600/42.5. They moved well.
Inner sand
Queens Cliff (rb) 1-1, 600/45.5. Easy. Bluemed (rb) 57, 600/43.5. Well in hand. Larado (rb) 54.5, 600/41.5. Moved well.
1000m: Sara Dot Com (Shankar Lal) 1-17, 800/1-1.5, 600/47.5. Pink Jasmine (C. Brisson) 1-8, 800/53, 600/40. Responded well to the urgings. Our Asset (rb) 1-17.5, 800/1-2.5, 600/48. Easy. Romualdo (rb) 1-13.5, 800/1-0, 600/47. Moved freely. Supreme Grandeur (Farid Ansari) 1-16.5, 800/1-2, 600/47.5. Easy.
1200m: Golden Warrior (M. Bhaskar), Sonic Dash (A.S. Peter) 1-28, 1000/1-10.5, 800/54.5, 600/39.5. They pleased. Marquita (rb), Abilitare (rb) 1-24.5, 1000/1-9, 800/53.5, 600/39.5. They moved impressively.
Noted on Friday (Aug. 23)
Outer sand
600m: Lord Of The Turf (Bharat Mal) 43.5.
800m: Reet Petite (rb) 1-0, 600/45. Shaped well. Rubirosa (rb) 59.5, 600/44. Handy.
1000m: Wolf Creek (rb) 1-16, 800/1-0, 600/46.5. Easy. Suryakrishi (Inayat) 1-16.5, 800/1-0, 600/44. Moved freely. Gandolfini (Inayat) 1-15, 800/1-0, 600/45.5. Easy. Fun Storm (Bharat Mal) 1-9, 800/54, 600/40. Strode out well.
1200m: Grey Beauty (N. Darshan) 1-29.5, 1000/1-12, 800/57, 600/43. Moved well.
Inner sand
600m: Wisaka (Farid Ansari) 47. Marquita (rb), Raffinato (rb) 47. State Flag (rb) 45. Rays Of Sun (M. Bhaskar) 41.5. Good. Royal Supreme (rb) 42.5. Handy.
800m: Royal Falcon (Farid Ansari) 55.5, 600/41. Moved well. King’s Guardian (Farid Ansari) 56, 600/41. In good condition. Authentic Bell (rb) 55.5, 600/40.5. Supreme Grandeur (Bharat Mal) 56, 600/43. In fine nick. Juliet Rose (Farid Ansari) 56, 600/40.5. Impressed. Illustrious Ruler (Rajendra Singh) 56.5, 600/42.5. Shaped well.
1000m: Midnight Sparkle (rb), Abnegator (Farid Ansari) 1-17, 800/1-1.5, 600/47. They were easy. Majestic Princess (rb) 1-14, 800/57.5, 600/43.5. Unextended. Sensations (K.V. Baskar) 1-16.5, 800/58.5, 600/42.5. Worked well. Alexander (K.V. Baskar) 1-18, 800/1-1, 600/45.5. Empire Of Dreams (rb) 1-19, 800/1-2, 600/47. Royal Nobility (Farid Ansari) 1-9, 800/53, 600/37.5. A fine display. Abilitare (Inayat) 1-16.5, 800/1-1.5, 600/47.
1200m: Bluemed (Inayat) 1-32, 1000/1-15, 800/59.5, 600/43.5. Well in hand. Pink Jasmine (C. Brisson) 1-26.5, 1000/1-11.5, 800/57.5, 600/43.5. In fine shape. Sea Waters (Bharat Mal) 1-26.5, 1000/1-11, 800/56.5, 600/43. Stretched out well. Knotty Power (N. Darshan) 1-26.5, (1200-600) 38.5. Eased up.
Noted on Thursday (Aug. 22)
Inner sand
600m: Smiles Of Fortune (M. Bhaskar) 42.5. Easy. Spirit Of The Rose (Shyam Kumar) 43. Good. Dakshin Vijay (Bharat Mal) 44.5. Saintly Star (C. Brisson), Silk Stuff (Ram Nandan) 47.
800m: Queen Anula (K.V. Baskar) 58.5, 600/44.5. Shaped well. Glorious King (M. Bhaskar) 51.5, 600/38. Pleased. Admiral Shaw (Inayat) 59, 600/44.5. Easy. Sheer Rocks (rb) 59.5, 600/44.5. Easy. Seeking The Stars (Shyam Kumar), Samachar (rb) 54.5, 600/40. They moved well. Red Pencil (rb) 1-2, 600/47.5. Constant Variable (Inayat) 57.5, 600/43.
1000m: Grandiose ( K.V. Baskar) 1-11, 800/56, 600/43. In good condition. Romualdo (rb), Safety (rb) 1-12.5, 800/57.5, 600/43. Former better. Larado (rb) 1-10, 800/56.5, 600/42.5. Worked well. Annette (rb) 1-17, 800/1-2, 600/47. Easy. Conscious Keeper (A.M. Tograllu) 1-14.5, 800/1-0, 600/45.5. Easy.
Noted on Wednesday (Aug. 21)
Inner sand
800m: Raffinato (rb) 59, 600/44.5. Moved freely. Marquita (rb) 57.5, 600/40.5. In fine condition. Honorable Lady (rb) 56.5, 600/42. Shaped well. Seeking The Stars (Shyam Kumar), Samachar (rb) 57, 600/43. Former finished four lengths.
1000m: Abilitare (rb) 1-13.5, 800/59, 600/45.5. Easy. Masterpiece (rb), Rinello (Ram Nandan) 1-16, 800/1-0.5, 600/46. They were easy. Constant Variable (rb) 1-11, 800/55.5, 600/41.5. In fine condition. Saintly Star (C. Brisson), Silk Stuff (Ram Nandan) 1-17, 800/1-2.5, 600/47.5. Greeley (Shyam Kumar) 1-17, 800/1-2.5, 600/46.5. Easy. Memory Lane (Inayat) 1-18, 800/1-3, 600/47. Moved freely. Avantador (N. Murugan), Vellaiamma (rb) 1-12, 800/58.5, 600/45. A fit pair. Opus One (Shyam Kumar) 1-15.5, 800/59.5, 600/44. Handy. Cloud Jumpar (Shyam Kumar) 1-11, 800/56, 600/41.5. In fine nick. Windsor Walk (Ram Nandan) 1-18, 800/1-2, 600/47. Easy. Danny’s Girl (Ram Nandan) 1-7.5, 55, 600/43.5. In fine trim. Queen Anula (rb) 1-17, 800/1-1.5, 600/47.
1200m: Abnegator (Farid Ansari), The Sting (rb) 1-26.5, 1000/1-9, 800/54.5, 600/39.5. Former Impressed. Reign Of Terror (B. Darshan) 1-24, 1000/1-10.5, 800/58, 600/44.5. In good condition. Conscious Keeper (A.M. Tograllu) 1-32.5, 1000/1-15.5, 800/1-1, 600/46.5. Easy.