High Command wins Deccan Bookmakers Association Alcock Arabian Million 

February 20, 2023 06:59 pm | Updated 06:59 pm IST - Hyderabad:

Col. S.B. Nair’s High Command, ridden by S. Saqlain, scored a hat-trick by winning the Deccan Bookmakers Association Alcock Arabian Million (Gr. 3), the feature event of Monday’s (Feb. 20) races. The winner is trained by L.V.R. Deshmukh.

Trainer R.H. Sequeira, who saddled three winners on the day, completed 400 winners of his training career through Pacific Command.

1. CHARON PLATE: LIVERMORE (Afroz Khan) 1, Zadelle (S. Saqlain) 2, Colt Pistol (Imran Chisty) 3 and Indian Sniper (Kiran Naidu) 4. Nk, Nose and 2. 1m, 7.96s. ₹17 (w), 12, 16 and 10 (p). SHP: 39, THP: 34, SHW: 12 and 37, FP: 71, Q: 51, Tanala: 145. Favourite: Livermore. Owner: Mr. M. Ramakrishna Reddy. Trainer: L. D’ Silva.

2. PRINCE PRADEEP PLATE: FIRST CLASS (D.S. Deora) 1, Exclusive Luck (Md. Ismail) 2, Red River (Md. Ekram Alam) 3 and Aiza (Mukesh Kumar) 4. Hd, 2-1/4 and 3-1/4. 1m, 15.67s. ₹19 (w), 11, 18 and 20 (p). SHP: 52, THP: 53, SHW: 12 and 31, FP: 78, Q: 45, Tanala: 253. Favourite: First Class. Owner: Mr. Rajeev Sharma. Trainer: Magan Singh.

3. ONNU ONNU ONNU PLATE (Div. II): SUNDANCE KID (Abhay Singh) 1, Sucker Punch (Afroz Khan) 2, Master Touch (Mukesh Kumar) 3 and Muaser (P. Ajeeth Kumar) 4. 1/2, 3-1/4 and Hd. 1m, 42.17s. ₹422 (w), 78, 28 and 14 (p). SHP: 97, THP: 73, SHW: 122 and 50, FP: 4,813, Q: 1,798, Tanala: 44,963. Favourite: Master Touch. Owners: Mr. Syed Ainuddin Arif & Mr. Rafaat Hussain. Trainer: R.H. Sequeira.

4. RAJA R.J.K. RANGA RAO, ZAMINDAR OF CHIKKAVARAM MEMORIAL CUP: GENERAL ATLANTIC (Gaurav Singh) 1, N R I Super Power (Imran Chisty) 2, Royal Grace (Afroz Khan) 3 and Kesariya Balam (S. Saqlain) 4. 3/4, 1-1/2 and 3/4. 1m, 42.61s. ₹50 (w), 18 and 13 (p). SHP: 39, THP: 36, SHW: 23 and 12, FP: 81, Q: 32, Tanala: 259. Favourite: N R I Superpower. Owner: Mr. Praveen Kumar Kotakam. Trainer: N. Ravinder Singh.

5. ONNU ONNU ONNU PLATE (Div. I): PACIFIC COMMAND (Abhay Singh) 1, Lady Danger (B. Nikhil) 2, Akash (S. Saqlain) 3 and Quality Warrior (Aneel) 4. 1, Nose and Nk. 1m, 42.12s. ₹57 (w), 20, 25 and 13 (p). SHP: 81, THP: 48, SHW: 47 and 47, FP: 782, Q: 480, Tanala: 3,824. Favourite: Arba Wahed Arba. Owner: Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: R.H. Sequeira.

6. MIRZA ZUNNUR AHMED MEMORIAL CUP: ALABAMA (Suraj Narredu) 1, Miss Marvellous (Mukesh Kumar) 2, Princess Daka (Abhay Singh) 3 and N R I Sun (Imran Chisty) 4. 2, Nk and 3/4. 2m, 10.12s. ₹28 (w), 13, 51 and 19 (p). SHP: 210, THP: 54, SHW: 16 and 100, FP: 685, Q: 322, Tanala: 3,848. Favourite: Alabama. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: R.H. Sequeira.

7. DECCAN BOOKMAKERS ASSOCIATION ALCOCK ARABIAN MILLION (Gr. 3): HIGH COMMAND (S. Saqlain) 1, Verrocchio (Santosh Raj) 2, Brilliant Star (Suraj Narredu) 3 and Windsor (Afroz Khan) 4. 4, 1-1/2 and 7-1/4. 1m, 26.96s. ₹14 (w), 10 and 70 (p). SHP: 85, THP: 43, SHW: 11 and 41, FP: 155, Q: 95, Tanala: 238. Favourite: High Command. Owner: Col. S.B. Nair. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

8. GENTLE SPY PLATE: BLACK OPAL (S. Saqlain) 1, Delhi Heights (B. Nikhil) 2, Chica Bonita (A.A. Vikrant) 3 and Silver Lining (Rafique Sk.) 4. Not run: Riffa and Shazia. 1/2, 1-1/4 and 3/4. 1m, 15.37s. ₹27 (w), 15, 15 and 52 (p). SHP: 41, THP: 174, SHW: 19 and 12, FP: 96, Q: 46, Tanala: 1,338. Favourite: Black Opal. Owners: Mr. Rajendran rep. Rapar’s Galloping Stars LLP. Trainer: D. Netto.

Jackpot: 70%: ₹10, 818 (54 tkts.) & 30%: 1,317 (190 tkts.).

Treble: (i) 2,359 (22 tkts.), (ii) 31,282 (1 tkt), (iii) 131 (771 tkts.).

Mini jackpot: (i) 59,765 (1 tkt.), (ii) 1,023 (122 tkts.).