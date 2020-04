Hector claims main event

Mrs. S. Prema, Mr. Wayne Beck and Mr. Mario Desmond Weller’s Hector (Irvan Singh up) won the K. Bhagavan Das Memorial Cup (Div.1), the main event of the extra day’s races here on Friday (Dec.15). Marshall trains the winner.

The results:

1. DELHI RACE CLUB CUP (1,000m) maiden 2-y-o only (Terms): SAVING GRACE (Vaibhav) 1, Kim (Chinoy) 2, Welcome Baby (Irvan) 3 and No Way Jack (Hesnain) 4. 3-1/2, 2-3/4 and 7. 1m 0.55s. ₹ 8 (w), 5, 5 and 5 (p), SHP: 14, FP: 24, Q: 12, Tla: 65. Favourite: Saving Grace. Owner: Mr. Aditya Thackersey. Trainer: Suresh.

2. BLACKJACK PLATE (2,000m), rated 40 to 65: REGINA (Umesh) 1, Hunting Pleasure (Manikandan) 2, Sentosa Cove (Brisson) 3 and Tap It Rich (Shahar Babu) 4. 4, 1-3/4 and dist. 2m 12.07s. ₹ 7 (w), 17, 24 and 20 (p), SHP: 109, FP: 926, Q: 275, Tla: 1,432. Favourite: Regina. Owner: M. A. M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Suresh.

3. OLD FOGEYS CUP (1,200m), rated 20 to 45, 6-y-o over: GOOD FRUIT (Hesnain) 1, Turf King (Ayaz Ahmed) 2, Regal Groom (Umesh) 3 and Boogie Woogie (Tanveer) 4. 1/2, 1-1/2 and 2-1/4. 1m 14.07s. ₹ 24 (w), 12, 20 and 25 (p), SHP: 15, FP: 57, Q: 37, Tla: 311. Favourite: Boogie Woogie. Owner: Mr. Tatineni Prasad Rao. Trainer: Sebstian.

4. YANA PLATE (Div. I) (1,200m) rated 40 to 65: PINEWOOD (Brisson) 1, Akha Teej (Umesh) 2, Star Convoy (Shahar Babu) 3 and Daydreamer (John) 4. 2, 1-1/4 and 1/2. 1m 13.41s. ₹ 8 (w), 5, 6 and 6 (p), SHP: 23, FP: 32, Q: 40, Tla: 590. Favourite: Pinewood. OwnerMr. B. Vijay. Trainer: Mandanna.

5. YANA PLATE (Div.II) (1,200m) rated 40 to 65: BE MY SUNSHINE (Farhan) 1, Glorious Lilly (Brisson) 2, Impreial Treasure (P. S. Chouhan) 3 and Everest (Irvan) 4. 3/4, 1-1/2 and 2. 1m 12.65s. ₹ 36 (w), 6, 5 and 6 (p), SHP: 33, FP: 264, Q: 78, Tla: 1,073. Favourite: Glorious Lilly. Owner: Mr. Dhruv Kumar Futnani. Trainer: H. Malick.

6. K. BHAGAVAN DAS MEMORIAL CUP (Div.II) (1,400m), rated 60 to 85: CHIEF OF COMMAND (P. S. Chouhan) 1, Alleze Royale (Umesh) 2, Artist Parade (Chinoy) 3 and Honest Pleasure (Brisson) 4. 5-3/4, 2-1/4 and 3/4. 1m 25.40s. ₹ 6 (w), 5, 5 and 5 (p), SHP: Rs. 27, FP: 36, Q: 31, Tla: 119. Favourite: Chief Of Command. Owner: M. A. M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Foley.

7. K. BHAGAVAN DAS MEMORIAL CUP (Div.I) (1,400m), rated 60 to 85: HECTOR (Irvan) 1, Zucchero (Umesh) 2, J Gatsby (Brisson) 3 and Madame Bovary (Bopanna) 4. Not run: Referent. 1-1/2, 1-1/2 and 2. 1m 26.45s. ₹ 11 (w), 5, 6 and 5 (p), SHP: 26, FP: 19, Q: 12, Tla: 205. Favourite: Hector. Owners: Mrs. S. Prema, Mr. Wayne Beck anr Mr. Mario Desmond Weller. Trainer: Marshall.

8. STAR ALLIANCE PLATE (1,200m) rated upto 25: ORLANDO BABY (Bopanna) 1, Catch The Eye (Chinoy) 2, Eveready (Akbar) 3 and Be My Secret (Farhan) 4. 7, 1 and 1-3/4. 1m 14.72s. ₹144 (w), 206, 7 and 15 (p), SHP: 15, FP: 1,617, Q: 148, Tla: 9,079. Favourite: Catch The Eye. Owners: Mr. S. Ganapathy, Mr. V. Sathish Kumar and Mr. M. K. Chengappa. Trainer: Mandanna.

9. MOON FLOWER PLATE (1,400m), rated 20 to 45: QEEN’S GRACE (Umesh) 1, Highland Light (Chinoy) 2, Stellenbosch (Ayaz Khan) 3 and Supreme Commander (Hesnain) 4. Not run: Chalouchi Girl. Dist, lnk and 1-1/2. 1m 26. 35s. ₹ 11 (w), 9, 11 and 7 (p), SHP: Rs. 24, FP: 37, Q: 17, Tla: 676. Favourite: Queen’s Grace. Owners: Mr. S. Mangalorkar and Mr. Sukhveer Singh Samra. Trainer: Fahad.

Jackpot: ₹1,48,979 (carried over), Runner up: ₹ 31,924 (two tkts), Mini Jackpot: ₹ 3,521 (18 tkts), Treble (i): ₹ 88 (274 tkts), (ii): ₹ 634 (62 tkts), (iii): ₹ 2,849 (20 tkts).