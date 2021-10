Havelock Cruise wins feature event

Hyderabad:

23 October 2021 18:05 IST

Trainer D. Netto’s Havelock Cruise (A.A. Vikrant up) won the Dundoo Ekambar Memorial Cup, the main event of the penultimate day’s races here on Saturday (Oct. 23). The winner is owned by Mr. K.S.N. Murthy, Mr. P. Ranga Raju & Mr. C. Nanda Kumar. Trainer D. Netto saddled three winners on the day.

1. VENUS DE MILO PLATE (Div. I) (1,600m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): WALLOP AND GALLOP (Deepak Singh) 1, Quality Warrior (N.B. Kuldeep) 2, Golden Amaris (Mukesh Kumar) 3 and Southern Act (B.R. Kumar) 4. 1-1/4, 4-1/4 and 1/2. 1m, 41.02s. ₹102 (w), 15, 24 and 46 (p). SHP: 75, THP: 123, SHW: 24 and 62, FP: 1,242, Q: 513, Tanala: 23,657. Favourite: Aryaman. Owner: Mr. Syed Nawaz Hussain. Trainer: Anant Vatsalya.

Note: In this race, Aryaman broke down near 400m and dislodged the jockey Vikrant, who escaped unhurt.

2. RED INDIAN PLATE (1,800m), rated 20 to 45 (Cat. III): NOVEMBER RAIN (Mukesh Kumar) 1, Moringa (Ashad Asbar) 2, Campania (Gaurav Singh) 3 and Greek’s Ace (Ajit Singh) 4. Sh, 1-1/4 and Hd. 1m 54.20s. ₹68 (w), 21, 11 and 11 (p). SHP: 38, THP: 49, SHW: 21 and 13, FP: 300, Q: 97, Tanala: 1,406. Favourite: Forever Bond. Owner: Mr. Teja Gollapudi. Trainer: Laxman Singh.

3. VENUS DE MILO PLATE (Div. II) (1,600m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): BANDIT KING (Ajit Singh) 1, Dream Station (Mukesh Kumar) 2, Special Effort (Gaurav Singh) 3 and Costello (A.A. Vikrant) 4. Not run: Reining Queen. 3/4, Hd and 2-3/4. 1m, 40.27s. ₹33 (w), 24, 11 and 21 (p). SHP: 36, THP: 64, SHW: 15 and 35, FP: 88, Q: 42, Tanala: 585. Favourite: Dream Station. Owners: Mr. Prabhakar Chowdari Tripuraneni & Mr. Vadre Vajrender Rao. Trainer: Laxman Singh.

4. K. SRINIVAS REDDY MEMORIAL CUP (1,800m), rated 40 to 65 (Cat. II): MAXIMUM GLAMOUR (A.A. Vikrant) 1, Just Incredible (Mukesh Kumar) 2, Limoncello (R. Ajinkya) 3 and Kesariya Balam (Abhay Singh) 4. 3/4, Nk and Sh. 1m, 53.56s. ₹12 (w), 10, 22 and 13 (p). SHP: 60, THP: 26, SHW: 10 and 28, FP: 104, Q: 59, Tanala: 226. Favourite: Maximum Glamour. Owners: Mr. Donal Anthony Netto, Mr. Veeramachaneni Bharat & Mr. Srikanth Badruka. Trainer: D. Netto.

5. BE MY GUEST PLATE (Div. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): AERIAL COMBAT (Abhay Singh) 1, General Atlantic (B. Nikhil) 2, California Beauty (G. Naresh) 3 and Unmatched (Md. Ismail) 4. Not run: Sandown Park and Blazing Jupiter. 2-3/4, 5-1/4 and 2. 1m, 12.98s. ₹51 (w), 17, 13 and 28 (p). SHP: 38, THP: 65, SHW: 22 and 16, FP: 61, Q: 167, Tanala: 2,093. Favourite: General Atlantic. Owner: Mr. Ashok Kumar Gupta. Trainer: R. H. Sequeira.

6. BE MY GUEST PLATE (Div. II) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): BEAUTY ON PARADE (Deepak Singh) 1, Curcumin (R. Ajinkya) 2, Nearest (Gaurav Singh) 3 and Stunning Force (Mukesh Kumar) 4. 4, 3/4 and 2. 1m, 13.50s. ₹58 (w), 16, 35 and 16 (p). SHP: 144, THP: 34, SHW: 19 and 43 (p). FP: 1,551, Q: 769, Tanala: 4,997. Favourite: Lifes Song. Owners: Mr. Prakash Babu, Mr. K. Rama Krishna & Mr. Shailendra Singh. Trainer: D. Netto.

7. DUNDOO EKAMBAR MEMORIAL CUP (1,600m), rated 80 and above (Cat. I): HAVELOCK CRUISE (A.A. Vikrant) 1, N R I Valley (Abhay Singh) 2, Skipton (S.S. Tanwar) 3 and Premier Action (Mukesh Kumar) 4. 1-1/4, 2 and 1. 1m, 38.99s. ₹136 (w), 20, 11 and 16 (p). SHP: 30, THP: 45, SHW: 42 and 21, FP: 552, Q: 231, Tanala: 2,099. Favourite: Lightning Bolt. Owners: Mr. K.S.N. Murthy, Mr. P. Ranga Raju & Mr. C. Nanda Kumar. Trainer: D. Netto.

8. SOLARIO PLATE (1,200m), rated up to 25 (Cat. III): ELMIRA (Afroz Khan) 1, Flamingo Fame (Santosh Raj) 2, Thunder Road (Kuldeep Singh) 3 and Sea Wolf (Ajit Singh) 4. 1, 2 and 2. 1m, 14.87s. ₹253 (w), 59, 21 and 11 (p). SHP: 54, THP: 67, SHW: 132 and 19, FP: 2,145, Q: 917, Tanala: 6,229. Favourite: Flamingo Fame. Owner:Mr. M. Ramakrishna Reddy. Trainer: L. D’ Silva.

Jackpot: 70%: ₹2,07,233 (c/o) & 30%: 7,401 (12 tkts.); Treble: (i) 6,255 (5 tkts.), (ii) 466 (42 tkts.), (iii) 23, 436 (2 tkts.); Mini Jackpot: (i) 24,754 (1 tkt), (ii) 34, 407 (c/o).