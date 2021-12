Harmonia claims Classic Story Trophy

BENGALURU:

04 December 2021 19:16 IST

Mr. Rajan Aggarwal and Mr. Gautham Aggarwal’s Harmonia (J.H. Arul Up) won the Classic Story Trophy, the chief event of the races held here on (Dec. 4). Pradeep trains the winner.

1. SUTLEJ PLATE (Div. II), (1,400m), rated 00 to 25: SOUTHERN POWER (Nazerul) 1, Commandpost (Rajesh Kumar) 2, Eco Friendly P. Sai Kumar) 3 and Florencia P. Mani) 4. 2-1/2, 3-1/4 and Nk. 1m, 28.52s. ₹30 (w), 12, 12 and 27 (p). Shp: 34. Thp: 50. Fc: 78. Q: 28. Trinella: 371 and 277. Exacta: 1,782 and 560. Favourite: Commandpost. Owners: Mr. K. Raghavan Dr. Arun Raghavan & Mr. Dayanand Kachuwah. Trainer: Faraz Arshad.

2. SHARAVATI PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 5-y-o & over: TRENSETTER (Rayan Ahmed) 1, Legendary Princess (Ranjeet Singh) 2, Marco Polo (J.H. Arul) 3 and Star And Garter (Antony Raj) 4. 1-3/4, Snk and Shd. 1m, 39.90s. ₹458 (w), 62, 16 and 16 (p). Shp: 46. Thp: 52. Fc: 3,034, Q; Rs. 1,299. Trinella: 9,311 and 4,033. Exacta: 21,040 and 6,011. Favourite: Star And Garter. Owners: Mr. Pradeep Kumar R & Mr. M. Sridhar. Trainer: Faraz Arshad.

3. LINGANAMAKKI PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45: MORGANITE (A. Imran Khan 1, Unique Style (S. Saqlian), Rule The Law (Kiran Rai) 3 and Quiet Style (Vivek) 4. Not run: Karanveer, The Inheritor and Secret Source. Nk, 10 and 4. 1m, 28.65s. ₹11, 10 and 19 (p). Shp: 29, Thp: 29, Q: 29. Fc: 37. Q: 34. Trinella: 98 and 44. Exacta: 270 and 141. Favourite: Morganite. Owners: Mr. K. Harsh Nayak, Mr. Fazal Ur Rahman, Mr. Sunil Damani & H.J Balram. Trainer: Azhar Ali.

4. R.W.I.T.C CUP (1,100m), maiden 3-y-o only (Terms): PROMISE KEPT (Darshan) 1, Millbrook (Anthony Raj) 2, Chiraag (P. Mani) 3 and Mallory (Vivek) 4. 1-1/2, 3-3/4 and 1. 1m, 8.68s. ₹18 (w), 12, 15 and 52 (p). Shp:44. Thp: 98. Fc: 92. Q: 45. Trinella: 1,332 and 510. Exacta: 3,333 and 1,319. Favourite: Promise Kept. Owners: Mr. Rajan Aggarwal and Gautham Aggarwal. Trainer: Arjun Mangalorkar.

5. CLASSIC STORY TROPHY (1,200m), rated 40 to 65: HARMONIA (J.H. Arul) 1, Alberetta (L.A. Rozario) 2, Perfect Rendition (Dhanu Singh) 3 and Schafenberg (Shreyas Singh) 4. 3/3, Shd and Lnk. 1m, 14.22s. ₹42 (w), 13, 20 and15 (p). Shp: 46. Thp: 46. Fc: 246. Q: 136. Trinella: 697 and 238. Exacta: 1,614 and 612. Favourite: Set To Win. Owners : Mr. Rajan Aggarwal & Gautham Aggarwal. Trainer: Pradeep.

6. LINGANAMAKKI PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45: OBSIDIAN (Dhanu Singh) 1, De Villiers (N.S. Parmar) 2, Twinkle Feet (Arshad) 3 and Livisilla (Likith Appu) 4. Not run: Fictioneer. 6-1/4, 3/4 and 1/2. 1m, 25.53s. ₹33, (w), 12, 11 and 14 (p). Shp: 35. Thp: 29. Fc: 73. Q: 29. Trinella: 107 and 71. Exacta: 137 and 71. Favourite: De Villiers. Owner: Mr. Gautham Maini. Trainer: Prasana Kumar.

7. SUTLEJ PLATE (1,400m), rated 00 to25: EXTRAORDINARY (P. Sai Kumar) 1, Impeccable (Yash) 2, Raw Gold (Salman Khan) 3 and Corde Of Honour (Vishal Bunde) 4. Nk, 2 and Nose. 1m, 28.87s. ₹45, 26, 13 and 18 (p). Shp: 37. Thp: 51. Fc: 259. Q: 126. Trinella; 804 and 554. Exacta: 2,064 and 580. Favourite: Impeccable. Owner. Mr. C.V Prasad Rao. Trainer: Sharat Kumar.

Jackpot: ₹1,615 (26 tkts.); Runner: 92 (195 tkts.); Treble: 2,928 (two tkts.); (ii): 658 (12 tkts.).