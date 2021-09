Hallucinate, Eagle Prince, Chief Of Command and Tudor excel

CHENNAI:

05 September 2021 17:36 IST

Hallucinate, Eagle Prince, Chief Of Command and Tudor excelled the when horses were exercised here on Sunday (Sept. 5).

Outer sand: 600m: Pirate's Love (Ramnandan) 41. Stretched out well. Driftwood Pacific (Ramnandan) 47.5.

Inner sand: 800m: Empress Eternal (Farid Ansari) 55, 600/40.5. In good shape. Rutbedar (Azfar Syeed) 57, 600/44. Handy. Shalem (Nikhil Naidu (57, 600/42.5. Retains form. Mon General (rb)1-0, 600/45. Moved freely. Eagle Prince (Rajendra Singh) 50.5, 600/38.5. Responded well to the urgings. Gallant Star (S. Sunil) 58.5, 600/44.5. Royal Aristocrat (Farid Ansari) 54, 600/39. Pushed in the last part. Tudor (rb) 52.5, 600/37.5. In fine fettle. Wonderful Era (Farid Ansari) 55, 600/40.5. Moved well. Royal Eminence (Farid Ansari) 55.5, 600/40. Worked well. Fun Storm (Farid Ansari) 58.5, 600/43.

1000m: Hallucinate (Farid Ansari) 1-9, 800/53.5, 600/38.5. Maintains form. Cuban Pete (rb) 1-16.5, 800/1-1.5, 600/46.5. Queen Justitia (Azfar Syeed), Samdaniya (rb) 1-13.5, 800/58.5, 600/44. They finished level. Rippling Waters (Rajendra Singh) 1-10, 800/53.5, 600/40. In fine trim. Lakshanam (Inayat), Diamond And Pearls (Nikhil Naidu), Queen Of Venice (Sham Kumar) 1-11.5, 800/56.5, 600/42.5. They finished together. Amore (rb) 1-15, 800/1-0, 600/46.5. Easy. Elegant Touch (Inayat) 1-9, 800/56.5, 600/45. Eased up. Sovereign Power (Farid Ansari) 1-8.5, 800/55, 600/40.5. Extended. Chief Of Command (Rajendra Singh) 1-6, 800/49.5, 600/37.5. Moved attractively. Ganton (S. Sunil) 1-16, 800/1-1, 60047. Easy. El Politico (rb) 1-18, 800/1-2, 600/47.5. Coup De Etait (Kuldeep Singh) 1-18, 800/1-2, 600/46.5. Easy. Lady Blazer (rb) 1-15, 800/58.5, 600/44. Unextended. Supreme Excelsior (Farid Ansari) 1-11, 800/55, 600/41. Urged.