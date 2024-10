Grizzly should repeat in the Chief Minister’s Trophy

Grizzly, who is in fine nick, may score an encore in the Chief Minister’s Trophy (1,400m), the feature event of the races to be held here on Wednesday (Oct. 9). False rails (width about 7m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. HOGENAKAL PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 2-30 p.m.: 1. Nishk (5) Prabhu K 60, 2. Pettes Love (7) Dhanu S 60, 3. Sand Castles (6) P. Sai Kumar 60, 4. Stone House (3) Angad 60, 5. Vandan (2) K. Rajesh 58.5, 6. Quevega (1) Kiran Rai 57 and 7. Eco System (4) A. Ramu 53.

1. PETTES LOVE, 2. QUEVEGA, 3. SAND CASTLES

2. BHARACHUKKI PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 3-00: 1. Polar Wind (5) Faiz 62.5, 2. Empyrian (13) Afsar Khan 62, 3. Rumour Lady (2) Jagadeesh 62, 4. Vardaan (14) Antony 61, 5. Break Away (15) Akimasa P. 60.5, 6. Golden Bird (1) Mukesh K 60.5, 7. Square Cut (3) M. Naveen 60.5, 8. Antinori (4) Vinod Shinde 59.5, 9. City Of Hustle (9) Inayat 58.5, 10. Inexhaustible (10) M. Rajesh K 57, 11. Game Boy (6) Arvind K 54.5, 12. Morganite (12) S. Imran 52.5, 13. Miracle Honey (7) Ayaz Khan 51.5, 14. White Lies (11) Dhanu S 51.5 and 15. Saro Bird (8) Koshi K 51.

1. VARDAN, 2. SQUARE CUT, 3. GOLDEN BIRD

3. GOOL & SOLI POONAWALLA MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Confident Game (1) Mukesh K 60, 2. Natural Speed (3) S. Kamble 56.5, 3. Square The Circle (7) P. Sai Kumar 56, 4. Jewel Thief (2) Angad 55, 5. Bruce Almighty (5) Antony 54.5, 6. Lucky Point (6) Dhanu S 54.5, 7. Hero Of The East (4) Shyam K 52.

1. BRUCE ALMIGHTY, 2. CONFIDENT GAME, 3. NATURAL SPEED

4. CHIEF MINISTER’S TROPHY (1,400m), rated 60 & above, 4-00: 1. Peyo (5) G. Adarsh 60, 2. Mystic Bond (1) Akimasa P 59.5, 3. D Gold Star (6) M. Prabhakaran 59, 4. Grizzly (9) R. Pradeep 58.5, 5. English Bay (3) R. Ravi 58, 6. Cavarozzi (4) L.A. Rozario 55.5, 7. Kingofthejungle (2) M. Rajesh K 54.5, 8. Raise A Buck (8) Antony 54.5, 9. Nevada Gold (7) S. Kamble 54, 10. Indian Blues (10) Angad 53.5 and 11. Mystic Divine (11) P. Sai Kumar 53.5.

1. GRIZZLY, 2. RAISE A BUCK, 3. NEVADA GOLD

5. BELUR PLATE (1,100m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 4-30: 1. Lauterbrunnen (3) Kiran Rai 61, 2. Natural Tornado (2) Aman 61, 3. Furious Fun (10) K. Rajesh 60.5, 4. Super Kind (9) R. Pradeep 59.5, 5. Ultimate Striker (1) P. Siddaraju 58.5, 6. Chisox (5) Faiz 57.5, 7. Beautiful Oblivian (12) M. Rajesh K 57, 8. Capri Girl (6) A. Ramu 55, 9. Ooh La La (8) Afsar 54.5, 10. Meghann (7) Abhishek Mhatre 54, 11. Revelator (11) Angad 53.5 and 12. Celerio (4) J. Paswan 53.

1. LAUTERBRUNNEN, 2. CAPRI GIRL, 3. MEGHANN

6. MANDYA PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 5-00: 1. First Impression (3) Kiran Rai 60, 2. Island Lass (11) Faiz 58, 3. Dalhousie (10) Dhanu S 57.5, 4. I Can (1) M. Rajesk K 57.5, 5. Country Magic (5) Afsar Khan 57, 6. Nevershow Weakness (8) S. Imran 57, 7. Vayu (2) Jagadeesh 57, 8. Facets Of Life (9) L.A. Rozario 56.5, 9. D Golden Cup (6) Vinod Shinde 56, 10. Run Baby Run (4) Abhishek Mhatre 55.5, 11. Winningpostempress (7) K. Rajesh 55.5.

1. VAYU, 2. DALHOUSIE, 3. ISLAND LASS

Day’s best: GRIZZLY

Double: VARDAAN — VAYU

Jkt: 2, 3, 4, 5 and 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 and 6; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6.