Gretsy takes the honours in first division of Salar Jung Cup

Trainer Donald Netto’s filly Gretsy, ridden by Kuldeep Singh Sr., won the Salar Jung Cup (Div. I), the main event of Monday’s (Aug. 19) races. The winner is owned by Mr. S. Pathy.

1. RED RUM PLATE: SECRET SAINT (Suraj Narredu) 1, Amigo (Mukesh) 2, Mountain Touch (Neeraj) 3 and Desert Hero (Kuldeep Sr.) 4. 3-1/4, 1-1/2 and 2. 1m, 27.77s. ₹11 (w), 11, 23 and 12 (p). SHP: 83, THP: 37, SHW: 12 and 85, FP: 95, Q: 88, Tanala: 215. Favourite: Secret Saint. Owners: Mrs. Anasuya Gupta, Ms. Ameeta Mehra, Mr. Shantanu Sharma & Mr. Abhiroop Gupta. Trainer: Bharat Singh.

2. FAIR HAVEN PLATE: OLIVER’S MOUNT (Md. Ekram Alam) 1, Star Forever (P. Sai K) 2, First Class (Mohit) 3 and Burgundy Black (Surya Prakash) 4. 4, 1-1/4 and 1. 1m, 27.92s. ₹26 (w), 10,11 and 16 (p). SHP: 28, THP: 37, SHW: 14 and 14, FP: 61, Q: 27, Tanala: 167. Favourite: Star Forever. Owners: Mr. Vazhaparmbil John Joseph, Mr. Bharat Venkat Epur & Mr. Ayyadevara Srinivas. Trainer: L. D’Silva.

3. SALAR JUNG CUP (Div. II): NUCLEUS (Mohit Singh) 1, Lashka (Akshay K) 2, Divine Connection (Md. Ekram) 3 and Shadow Fax (Kuldeep Sr.) 4. 1-1/4, 2-1/4 and Neck. 1m, 07.73s. ₹64 (w), 17, 10 and 13 (p). SHP: 43, THP: 38, SHW: 33 and 11, FP: 203, Q: 52, Tanala: 893. Favourite: Lashka. Owner: Mr. C.S. Kaushik. Trainer: Jasbir Singh.

4. KARIMNAGAR PLATE: GET LUCKY (Md. Ekram Alam) 1, Sugar (Akshay K) 2, Crimson Rose (Shivansh) 3 and Exclusive Spark (Mohit) 4. 3-1/2, 4-1/4 and 2-1/4. 1m, 42.19s. ₹19 (w), 10, 12 and 12 (p). SHP: 24, THP: 25, SHW: 14 and 13, FP: 32, Q: 18, Tanala: 60. Favourite: Sugar. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

5. SALAR JUNG CUP (Div. I): GRETSY (Kuldeep Singh Sr.) 1, Blissful (R.S. Jodha) 2, Adbhut (Akshay K) 3 and Pontefract (Afroz Khan) 4. Neck, 1/2 and 4-1/4. 1m, 7.45s. ₹32 (w), 17, 19 and 10 (p). SHP: 94, THP: 74, SHW: 26 and 77, FP: 727, Q: 459, Tanala: 1,000. Favourite: Adbhut. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: D. Netto.

6. GRAND PARADE PLATE: IF YOU LIKE IT (Mukesh Kumar) 1, Reining Queen (P. Ajeeth K) 2, Bien Pensant (Surya Prakash) 3 and Rochelle (Ajay K) 4. 2-1/4, 1/2 and 2. 1m, 16.65s. ₹60 (w), 13, 26 and 17 (p). SHP: 51, THP: 47, SHW: 27 and 26, FP: 567, Q: 247, Tanala: 1,419. Favourite: Rochelle. Owners: Mr. Rohit Gupta rep. Rolli Stud Dairy & Agri. Farm & Mr. Srinivas Rao Thota. Trainer: Magan Singh.

Jackpot: 70%: ₹27,350 (10 tkts.) & 30%: 922 (127 tkts.).

Mini Jackpot: 7,622 (7 tkts.).

Treble: (i) 542 (49 tkts.), (ii) 613 (117 tkts.).

