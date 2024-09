Gretsy primed to deliver in the Khammam Plate

Trainer D. Netto’s filly Gretsy, who maintains her winning form, should score over her rivals in the Khammam Plate, the chief event of Monday’s (Sept. 2) races.

1. MOUNT PLEASANT PLATE (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1.20 p.m.: 1. Blazing Saddle (3) Santosh Raj 56, 2. Hoping High (9) Mohit 56, 3. Rolls Royce (4) R.S. Jodha 56, 4. Secret Option (5) Shivansh 56, 5. Clarity (7) P. Sai Kumar 54.5, 6. Dream To Fly (8) Md. Ismail 54.5, 7. First Lady (1) Kuldeep Sr. 54.5, 8. Lady Jane (6) Md. Ekram 54.5 and 9. Vital Sign (2) B.R. Kumar 54.5.

1. CLARITY. 2, LADY JANE, 3. VITAL SIGN

2. BELAGER PLATE (1,200m), 3-y-o and upward, rated up to 25 (Cat. III), 1.55: 1. Arthisha (8) B. Nikhil 62, 2. Glimmer Of Hope (7) Shivansh 62, 3. Blue Brigade (6) Surya prakash 61, 4. Star Cruise (2) Kuldeep Sr. 61, 5. Dali’s Champion (9) M. Mark 60.5, 6. Blue Label (1) R.S. Jodha 59.5, 7. Reining Queen (3) P. Ajeeth K 59, 8. Pair Of Wings (5) Mohit 54.5 and 9. Protocol (4) G. Naresh 50.

1. GLIMMER OF HOPE, 2. REINING QUEEN, 3. BLUE LABEL

3. MAHABUBNAGAR PLATE (Div. II) (1,200m), 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.30: 1. Only My Way (1) M. Mark 60, 2. Hoping Star (9) Mohit 59.5, 3. Deccan Daisy (7) P. Sai K 58.5, 4. Silver Lining (10) Afroz K 57.5, 5. N R I Skypower (8) Likith Appu 55, 6. Nkalanzizi (6) Santosh Raj 53.5, 7. Golden Inzio (4) Ajay K 53, 8. Club Queen (5) Md. Ekram 51.5, 9. Master Touch (3) Surya Prakash 51 and 10. Nav Lakhaa (2) P. Ajeeth K 50.5.

1. NAV LAKHAA, 2. N R I SKYPOWER, 3. HOPING STAR

4. KHAMMAM PLATE (1,200m), 3-y-o and upward, rated 60 to 85 (Cat. II), 3.05: 1. Anzio (7) M. Mark 60, 2. She Can (4) Akshay K 60, 3. Baisa (5) Arjun 58.5, 4. D Minchu (1) Suraj Narredu 58.5, 5. Gretsy (6) Kuldeep Sr. 58, 6. High Reward (3) Gaurav 58 and 7. Blissful (2) R.S. Jodha 55.5.

1. GRETSY, 2. D MINCHU, 3. SHE CAN

5. HUSSAIN SAGAR CUP (1,400m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.40: 1. Code Blue (11) Abhay 60, 2. Sucker Punch (4) P. Ajeeth K 60, 3. Quality Warrior (9) A.A. Vikrant 57.5, 4. Pinatubo (10) Rafique Sk. 57, 5. Royal Pal (2) Gaurav 57, 6. See My Attitude (3) Afroz K 56, 7. Jet Falcon (8) B. Nikhil 55.5, 8. Sadiya (5) Kuldeep Jr. 54, 9. Sweet Whisper (6) R.S. Jodha 54, 10. Deccan Ranger (7) Surya Prakash 53.5, 11. Desert Sultan (1) Likith Appu 53 and 12. Exclusive Spark (12) Mohit 53.

1. SEE MY ATTITUDE, 2. DESERT SULTAN, 3. CODE BLUE

6. RANI RUDRAMA DEVI CUP (1,400m), 3-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 4.15: 1. Golden Gazelle (6) Shivansh 60, 2. Mark My Day (7) Gaurav 59.5, 3. Wallop And Gallop (3) P. Ajeeth K 57.5, 4. Star Forever (1) P. Sai K 57, 5. Toffee (8) Md. Ekram Alam 57, 6. Coming Home (2) Mukesh 55, 7. Splendour On Grass (5) Ajay K 53.5 and 8. Silver Act (4) Surya Prakash 53.

1. STAR FOREVER, 2. TOFFEE, 3. GOLDEN GAZELLE

7. MAHABUBNAGAR PLATE (Div. I) (1,200m), 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 4.50: 1. Exclusive Luck (7) Md. Ismail 60, 2. Sangreal (1) P. Sai K 60, 3. Ambitious Star (10) R.S. Jodha 58.5, 4. Doe A Deer (2) Afroz K 57, 5. Challenger (3) Md. Ekram 55, 6. American Flame (8) Akshay K 54, 7. Federer (5) Ashad Asbar 53, 8. Inderdhanush (4) P. Ajeeth K 53, 9. Darling’s Boy (6) Kuldeep Sr. 51.5 and 10. Mr. Perfect (9) G. Naresh 50.5.

1. AMERICAN FLAME, 2. CHALLENGER, 3. FEDERER

Day’s Best: STAR FOREVER

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.