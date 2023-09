Gretsy is poised to score a hat-trick in the G. Sudhakar Reddy Memorial Cup

October 01, 2023 12:53 am | Updated September 30, 2023 05:55 pm IST - Hyderabad

The 3-year-old filly Gretsy, who won very well in her last two starts, maintains her form and is poised to score a hat-trick in the G. Sudhakar Reddy Memorial Cup, the chief event of Sunday’s (Oct. 1) races.

1. NEARCO PLATE (Div. I) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 12.40 p.m.: 1. Agreement (8) Vivek G 56, 2. Deccan Spirit (7) Akshay Kumar 56, 3. Five Star (4) A.A. Vikrant 56, 4. Magnum (3) Afroz Khan 56, 5. MN’s Council (6) Md. Ismail 56, 6. Bold Beauty (2) P. Sai Kumar 54.5, 7. Magical Power (5) Surya Prakash 54.5, 8. Nav Lakhaa (1) G. Naresh 54.5 and 9. Toffee (9) Abhay Singh 54.5.

1. DECCAN SPIRIT, 2. MAGNUM, 3. BOLD BEAUTY

2. NEARCO PLATE (Div. II) (1,200m) (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 1.10: 1. Assured Success (1) Kuldeep Singh (Sr) 56, 2. Faiz (7) Afroz Khan 56, 3. Great Giver (6) P. Ajeeth Kumar 56, 4. MavericK (8) A. Imran Khan 56, 5. Thunder Knight (4) Neeraj 56, 6. Zidane (2) G. Naresh 56, 7. Arnaz (3) Abhay Singh 54.5, 8. Deccan Daisy (9) P. Sai Kumar 54.5 and 9. The Platinum Queen (5) Surya Prakash 54.5.

1. MAVERICK, 2. GREAT GIVER, 3. FAIZ

3. NEARCO PLATE (Div. III) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 1.40: 1. Dali’s Destiny (7) Suraj Narredu 56, 2. Federer (2) Shivansh 56, 3. Hoping Star (5) Mohit Singh 56, 4. Minecraft (3) Ashad Asbar 56, 5. Shadow Fax (4) A. Imran Khan 56, 6. That’s My Love (1) P. Ajeeth Kumar 56, 7. Eminency (6) Surya Prakash 54.5, 8. Silver Act (8) Akshay Kumar 54.5 and 9. Subha (9) Afroz Khan 54.5.

1. SILVER ACT, 2. SHADOW FAX, 3. DALI’S DESTINY

4. TOTARAM’S CUP (Div. II) (1,400m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 2.10: 1. Miss Marvellous (1) Mukesh Kumar 60, 2. Thanks (5) Kuldeep Singh (Jr) 60, 3. Top In Class (3) A.A. Vikrant 55.5, 4. Angelita (10) Ajay Kumar 54.5, 5. Beldona (11) A.M. Tograllu 54.5, 6. Star Racer (7) Kuldeep Singh (Sr) 54.5, 7. Sun Dancer (4) S. Saqlain 54, 8. D Yes Boss (9) P. Ajeeth Kumar 53.5, 9. Fly Tothe Stars (6) Afroz Khan 53, 10. Ice Berry (2) Md. Ekram Alam 52 and 11. Lady Danger (8) B. Nikhil 51.5.

1. THANKS, 2. ANGELITA, 3. SUN DANCER

5. G. SUDHAKAR REDDY MEMORIAL CUP (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 2.45: 1. She Can (1) Antony Raj S 60, 2. Kenaf (5) Afroz Khan 58.5, 3. Cabello(8) Ajay Kumar 55, 4. Malibu (2) S. Saqlain 54.5, 5. Gretsy (3) Akshay Kumar 53.5, 6. Star Medal (6) R.S. Jodha 53, 7. Classy Dame (4) Abhay Singh 52 and 8. Royal Star (7) Md. Ekram Alam 51.5.

1. GRETSY, 2. SHE CAN, 3. KENAF

6. NARAYANPET PLATE (1,100m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.20: 1. Milton Keynes (7) Md. Ekram Alam 60, 2. Life’s Living (11) Shivansh 58, 3. Alexina (1) Santosh Raj 57.5, 4. Ambitious Star (5) R.S. Jodha 57.5, 5. Happy Go Lucky (8) Ashad Asbar 57.5, 6. Delhi Heights (10) B. Nikhil 57, 7. Precious (4) Antony Raj S 56.5, 8. Das (12) G. Naresh 55.5, 9. Deccan Ranger (2) Ajay Kumar 51.5, 10. Club Queen (13) Surya Prakash 51, 11. Crown Witness (6) P. Sai Kumar 50.5, 12. Inderdhanush (9) Kuldeep Singh (Jr) 50.5 and 13. Sound Echo (3) Vivek G 50.5.

1. MILTON KEYNES, 2. PRECIOUS, 3. LIFE’S LIVING

7. TOTARAM’S CUP (Div. I) (1,400m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.55: 1. See My Spark (7) A. Imran Khan 60, 2. N R I Sport (5) Akshay Kumar 59.5, 3. Best Buddy (8) R.S. Jodha 57.5, 4. Despang (1) S. Saqlain 56, 5. Wallop And Gallop (3) P. Ajeeth Kumar 55.5, 6. Its On (10) B. Nikhil 54, 7. Unmatched (9) A.A. Vikrant 54, 8. Silk (6) Ashad Asbar 53, 9. Aurele (4) Neeraj 52.5, 10. Indian Temple ( 2) Surya Prakash 51 and 11. Pinatubo (11) Abhay Singh 51.

1. N R I SPORT, 2. WALLOP AND GALLOP, 3. DESPANG

8. ASIFABAD PLATE (1,400m), 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 4.30: 1. Starwalt (8) Kuldeep Singh (Jr) 60, 2. Master Touch (4) Akshay Kumar 59.5, 3. Pal Cha (6) A. Imran Khan 59.5, 4. Honourable Lady (2) Mohit Singh 55.5, 5. Spectacular Cruise (7) A.A. Vikrant 55, 6. London Bell (1) Md. Ekram Alam 53.5, 7. Burgundy Black (9) Vivek G 53, 8. Sweet Talk (3) Ashad Asbar 51 and 9. Think Of God (5) Surya Prakash 50.5.

1. STARWALT, 2. MASTER TOUCH, 3. PAL CHA

9. BELOVED PRINCE PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 5.05: 1. D Right Time (8) Akshay Kumar 60, 2. Colt Pistol (2) Vivek G 59.5, 3. Calisson (4) Neeraj 59, 4. Only The Brave (13) Santosh Raj 58.5, 5. Fara (5) Ashad Asbar 57.5, 6. Pontefract (10) Afroz Khan 57, 7. Desert Sultan (9) A.A. Vikrant 56.5, 8. Kenna (1) Kuldeep Singh (Sr) 55.5, 9. Lights On (12) Abhay Singh 54.5, 10. Great Combo (7) R.S. Jodha 53.5, 11. Silver Lining (3) S. Saqlain 53.5, 12. Black Opal (6) G. Naresh 51 and 13. Ampere’s Touch (11) P. Sai Kumar 50.5.

1. COLT PISTOL, 2. CALISSON, 3. D RIGHT TIME

Day’s Best: GRETSY

Jackpot: (i) 1, 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5, (ii) 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 4, 5 & 6, (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.

