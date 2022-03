Green Turf wins feature event

March 14, 2022 19:12 IST

Trainer G. Shashikanth’s Green Turf (Santosh Raj up) claimed the Telangana Race Horse Owners Association Cup (Div. I) (1,200m), the main event of the penultimate day’s races held here on Monday (Mar. 14).

1. HYDRACES.COM PLATE (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): MYSTERIOUS ANGEL (R. Ajinkya) 1, Star Medal (Nakhat Singh) 2, Malibu (Akshay Kumar) 3 and Ivanhoe (B. Nikhil) 4. 1-1/4, 2 and 1. 1m, 13.46s. ₹35 (w), 14, 14 and 12 (p). SHP: 38, THP: 46, SHW: 15 and 18, FP: 105, Q: 76, Tanala: 243. Favourite: Malibu. Owner: Mr. Kersi Homy Vachha. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

2. ST. PADDY PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): BY THE BAY (Suraj Narredu) 1, Georgia Peach (Akshay Kumar) 2, Hot Seat (Md. Ismail) 3 and Archangels (G. Naresh) 4. 4-3/4, 2-1/4 and 1-1/2. 1m, 13.06s. ₹16 (w), 12, 12 and 70 (p). SHP: 33, THP: 115, SHW: 13 and 15, FP: 38, Q: 29, Tanala: 591. Favourite: By The Bay. Owner: Mr. Teja Gollapudi. Trainer: Laxman Singh.

3. FRANKEL PLATE (1,600m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): GREAT GUNS (R. Ajinkya) 1, Pleroma (Akshay Kumar) 2, Speaking Of Love (Gaurav Singh) 3 and Carnival Lady (B. Nikhil) 4. Not run: Sunday Picnic. 1/2, 3/4 and 7-1/4. 1m, 40.45s. ₹40 (w), 17, 13 and 11 (p). SHP: 34, THP: 51, SHW: 22 and 17, FP: 119, Q: 64, Tanala: 404. Favourite: Speaking Of Love. Owners: Mr. Jatin L. Trivedi & Mr. Nitin H. Jain. Trainer: S.K. Sunderji.

4. TELANGANA RACE HORSE OWNERS ASSOCIATION CUP (Div. II) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II): N R I VISION (B.R. Kumar) 1, Kingston (Akshay Kumar) 2, Beauty On Parade (A.A. Vikrant) 3 and Tomorrows Dreams (Santosh Raj) 4. 3-1/4, 1-1/4 and 3/4. 1m, 12.14s. ₹112 (w), 27, 12 and 22 (p). SHP: 35, THP: 76, SHW: 46 and 17, FP: 595, Q: 109, Tanala: 3,641. Favourite: Kingston. Owner: Mr. Ravinder Reddy Male. Trainer: G. Shashikanth.

5. ELUSIVE PIMPERNEL PLATE (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III): SILVER BELLS (Santosh Raj) 1, Winning Streak (Akshay Kumar) 2, Southern Act (Abhay Singh) 3 and Wallop And Gallop (Deepak Singh) 4. 2, 1/2 and 1-1/2. 1m, 39.58s. ₹31 (w), 14, 15 and 20 (p). SHP: 39, THP: 79, SHW: 16 and 16 (p). FP: 81, Q: 40, Tanala: 427. Favourite: Winning Streak. Owners: Mrs. Mehroo B. Dubash & Ms. Farida B. Dubash. Trainer: S.K. Sunderji.

6. TELANGANA RACE HORSE OWNERS ASSOCIATION CUP (Div. I) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II): GREEN TURF (Santosh Raj) 1, Stunning Force (Deepak Singh) 2, Trump Star (A.A. Vikrant) 3 and Hashtag (Gaurav Singh) 4. Nk, Nk and 1-1/4. 1m, 12.96s. ₹41 (w), 12, 31 and 22 (p). SHP: 113, THP: 48, SHW: 22 and 96, FP: 941, Q: 764, Tanala: 4,790. Favourite: Keystone. Owner: Mr. Maddali Sai Kumar. Trainer: G. Shashikanth.

7. HERVINE PLATE (1,400m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): CHELTENHAM (Afroz Khan) 1, N R I Gift (Akshay Kumar) 2, Explosive (Kuldeep Singh) 3 and Forever Bond (Surya Prakash) 4. Not run: Royal Pal. Nk, 2 and Nk. 1m, 27.81s. ₹98 (w), 25, 14 and 57 (p). SHP: 35, THP: 135, SHW: 39 and 20 (p). FP: 379, Q: 119, Tanala: 5,840. Favourite: N R I Gift. Owners: Mr. Bharat Venkat Epur, Mr. M. Rama Krishna Reddy & Mrs. Rajini Meka. Trainer: L. D. Silva.

8. ROMAN GEM PLATE (1,400m), rated upto 25 (Cat. III): ASTRONAUT (P. Gaddam) 1, Challenger (Surya Prakash) 2, Starwalt (Khurshad Alam) 3 and Red River (Nakhat Singh) 4. 2, 1/2 and Hd. 1m, 28.50s. ₹50 (w), 19, 19 and 49 (p). SHP: 56, THP: 158, SHW: 23 and 26, FP: 221, Q: 155, Tanala: 3,958. Favourite: Sye Ra. Owner: Mr. Mukesh Pitti. Trainer: N. Ravinder Singh.

Jackpot: 70%: ₹1,89,853 (3 tkts.) & 30%: 30,512 (8 tkts.).

Treble: (i) 452 (115 tkts.), (ii) 7,749 (4 tkts.), (iii) 3,116 (24 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 22,654 (8 tkts.), (ii) 15,025 (9 tkts.).