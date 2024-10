Golden Warrior for the Multidimensional Trophy

Golden Warrior appeals most in the Multidimensional Trophy (1,600m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Oct. 12). The carried over amount of ₹3,00,000 will be added to the combined jackpot pool.

1. ROBERTO HANDICAP (1,000m), 4-y-o & over, rated 00 to 25 (no whip), 2-15 p.m.: 1. Bohemian Star (3) Bharat Mal 60, 2. Aviothic (10) Inayat 59, 3. Stolen Glance (7) P. Sai Kumar 58.5, 4. Zen Zero (9) N. Darshan 58, 5. Atreides (2) L.A. Rozario 56.5, 6. Rwanda (4) Koshi Kumar 56, 7. Royal Mayfair (1) Mukesh Kumar 55.5, 8. Autumn Shower (5) C. Umesh 53, 9. Black Label (11) Shah Alam 52.5, 10. Ocean Love (12) Ram Nandan 52.5, 11. War Emblem (6) M.S. Deora 52 and 12. Regent Prince (8) Farid Ansari 51.5.

1. ATREIDES, 2. STOLEN GLANCE, 3. BOHEMIAN STAR

2. KYOTO HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 2-45: 1. Mr. Starc (1) Kuldeep Singh 60, 2. First Missile (10) P. Sai Kumar 59.5, 3. Helen Of Troy (6) Bharat Mal 59.5, 4. Summer Song (8) C. Umesh 58, 5. Val D’ Aran (12) S.J. Moulin 58, 6. Wood Art (7) R. Manish 57.5, 7. Words Worth (2) N. Darshan 57.5, 8. Silk Stuff (4) Ram Nandan 57, 9. Vishwas (11) Koshi Kumar 53.5, 10. Face Off (9) L.A. Rozario 52 11. Empire Of Dreams (3) M.S. Deora 51 and 12. Lumiere (5) A.S. Peter 50.5.

1. VAL D’ARAN, 2. MR STARC, 3. SILK STUFF

3. MINISTERIAL TROPHY (1,400m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3-15: 1. Greeley (3) C. Umesh 60, 2. Sian (5) N. Darshan 60, 3. Wisaka (6) Farid Ansari 58.5, 4. Acantha (1) Hindu Singh 58, 5. Royal Nobility (7) Mukesh Kumar 56, 6. Desert Star (4) P. Sai Kumar 54.5, 7. Gingersnap (9) M.S. Deora 54, 8. Cloud Jumper (2) L.A. Rozario 53.5 and 9. Eclipse Award (8) Ram Nandan 53.5.

1. ACANTHA, 2. WISAKA, 3. DESERT STAR

4. MULTIDIMENSIONAL TROPHY (1,600m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), (Outstation horses are eligible), 3-45: 1. Dark Son (2) Inayat 60, 2. Sonic Dash (6) P. Sai Kumar 58.5, 3. Kings Walk (5) Koshi Kumar 57, 4. King’s Battalion (1) C. Umesh 56, 5. Cape Wickham (3) S.J. Moulin 55 and 6. Golden Warrior (4) Yash Narredu 55.

1. GOLDEN WARRIOR, 2. KING’S BATTALION, 3. CAPE WICKHAM

5. EXHILARATION TROPHY (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 4-15: 1. Smiles Of Fortune (3) Yash Narredu 60, 2. Spirit Of The Rose (5) M.S. Deora 60, 3. Knotty One (7) Farid Ansari 59, 4. Gold Ride (1) C. Umesh 57.5, 5. Pirate’s Love (8) Ram Nandan 56.5, 6. Sheer Rocks (2) L.A. Rozario 56, 7. Rising Tycoon (4) R. Manish 53.5, 8. Knotty In Blue (6) A.S. Peter 52.5 and 9. Dear Lady (9) A. Ayaz Khan 52.

1. SMILES OF FORTUNE, 2. GOLD RIDE, 3. KNOTTY ONE

6. POLAR FALCON TROPHY (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 4-45: 1. Royal Chivalry (1) M.S. Deora 60, 2. Straordinario (4) Hindu Singh 59.5, 3. Aarini (2) R. Gochhi 59, 4. Crown Angel (9) A.S. Peter 58.5, 5. Juliet Rose (6) Farid Ansari 57.5, 6. Avantador (10) R. Manish 57, 7. Everwin (3) P. Sai Kumar 57, 8. Flourish (7) K.V. Baskar 57, 9. Battalion’s Pride (8) C. Umesh 56.5 and 10. Dakshin Vijay (5) Mukesh Kumar 56.

1. JULIET ROSE, 2. CROWN ANGEL, 3. STRAORDINARIO

7. POLAR FALCON TROPHY (Div. II), (1,200m) maiden 3-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 5-15: 1. Falconbridge (4) Bharat Mal 60, 2. Charukala (6) M.S. Deora 58.5, 3. Dramatic (3) Hindu Singh 58.5, 4. Saintly Star (2) S. Kabdhar 58.5, 5. Brook Magic (1) Shah Alam 58, 6. Majestic Princess (5) N. Darshan 58, 7. Miss Mustang (10) Mukesh Kumar 58, 8. State Flag (9) C. Umesh 58, 9. Forest Lake (7) L.A. Rozario 57.5 and 10. Mahadevi (8) Kuldeep Singh 57.5.

1. CHARUKALA, 2. DRAMATIC, 3. STATE FLAG

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr: 5, 6 & 7.

