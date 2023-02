Golden Oaks primed to repeat success in Sprinters Trial Stakes 

February 10, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

Golden Oaks, who maintains form, may score an encore in the Sprinters Trial Stakes (1,200m), the chief event of the races to be held here on Friday (Feb. 10). False rails (width about 7.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. MAHI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 1-30 p.m.: 1. Anne Boleyn (10) A. Imran 61, 2. Cash Out (1) L.A. Rozario 60.5, 3. Phoenix Surprise (2) Arshad 59.5, 4. Southern Chrome (5) Md. Aliyar 59, 5. Sweet Kiss (9) Darshan 59, 6. War Trail (—) (—) 59, 7. Ultimate Choice (4) Vinod Shinde 57, 8. Comeonson (3) Rayan 56.5, 9. Perfect Halo (6) Angad 56, 10. Jai Vikram (8) Jagadeesh 54 and 11. Star Citizen (7) Nazerul 53.5.

1. PHOENIX SURPRISE, 2. CASH OUT, 3. ANNE BOLEYN

2. BHIMA PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-00: 1. Starry Wind (3) A. Imran 61, 2. Augusto (1) Arshad 60, 3. Muirfield (6) S. John 59, 4. Queen Regnant (11) Darshan 59, 5. Turkoman (9) Sandesh 59, 6. Eco Friendly (10) P. Mani 58, 7. Rhapsody In Green (7) Likith Appu 58, 8. Lycurgus (2) Srinath 57.5, 9. Dr Logan (8) L.A. Rozario 57, 10. Aferpi (4) Angad 55 and 11. Mega Success (5) Jagadeesh 51.

1. TURKOMAN, 2. AUGUSTO, 3. LYCURGUS

3. KABINI PLATE (Div. III), (1,200m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Flying Brave (2) Indrajeet S 60, 2. Air Blast (1) L.A. Rozario 59.5, 3. Habanero (5) Tousif 59, 4. Masteroftheskies (10) Koshi K 59, 5. Peridot (9) Likith Appu 59, 6. Empress Bella (3) P. Mani 58.5, 7. Princess Jasmine (6) Salman K 58.5, 8. Activated (11) Srinath 58, 9. Spirit Dancer (7) Darshan 56.5, 10. Twilight Fame (4) Angad 56.5 and 11. Chiraag (8) Md. Aliyar 55.

1. AIR BLAST, 2. ACTIVATED, 3. CHIRAAG

4. CHAMBAL PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-00: 1. Elpenor (12) Trevor 56, 2. Magnus (7) Darshan 56, 3. Royal Mysore (3) Akshay K 56, 4. Treasure Chest (1) Srinath 56, 5. Diamond Hooves (6) Vinod Shinde 54.5, 6. Golden Peaks (8) I. Chisty 54.5, 7. Irish Rockstar (10) Sandesh 54.5, 8. Little Emergency (4) Salman K 54.5, 9. Rochelle (11) L.A. Rozario 54.5, 10. Seeking The Stars (5) S. Saqlain 54.5, 11. Serai (9) Md. Aliyar 54.5 and 12. Spirit Of The Rose (2) R. Ajinkya 54.5.

1. ELPENOR, 2. ROYAL MYSORE, 3. SEEKING THE STARS

5. KABINI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 3-30: 1. Sociable (1) L.A. Rozario 60, 2. Archway (6) S. John 59, 3. My Solitaire (4) Nazerul 57, 4. Stunning Beauty (7) Srinath 57, 5. The Golden Dream (2) P. Mani 57, 6. Empire Of Dreams (3) R. Ajinkya 56.5, 7. Flamingo Road (9) S. Saqlain 56.5, 8. Maybach (11) Ashok K 56.5, 9. One So Wonderful (5) Vinod Shinde 56, 10. Master Of Courage (8) Salman K 55 and 11. Defining Power (10) Angad 54.

1. STUNNING BEAUTY, 2. ARCHWAY, 3. EMPIRE OF DREAMS

6. K.N. CHENNABASAPPA MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 4-00: 1. Capable (6) Arvind K 60.5, 2. Memoriter (9) Salman K 60, 3. Shubankar (7) Akshay K 58.5, 4. Kings Speech (2) L.A. Rozario 57, 5. Peluche (5) Darshan 55, 6. Schafenberg (10) Rayan 54.5, 7. The Inheritor (3) G. Vivek 54.5, 8. Czarevitch (1) Likith Appu 50.5, 9. Galloping Ahead (4) S. Saqlain 50 and 10. The Strength (8) Koshi K 50.

1. SHUBANKAR, 2. CZAREVITCH, 3. KINGS SPEECH

7. SPRINTERS TRIAL STAKES (1,200m), 4-y-o & over, (Terms), 4-30: 1. Agnostic (5) Trevor 59, 2. All Attractive (6) A. Imran 59, 3. Endeavour (—) (—) 59, 4. Golden Oaks (4) Sandesh 59, 5. Knight In Hooves (1) M. Prabhakaran 59, 6. Knotty Dancer (7) S. John 59, 7. Star Glory (3) Vinod Shinde 58 and 8. Aztec Queen (2) Akshay K 57.5.

1. GOLDEN OAKS, 2. AGNOSTIC, 3. ALL ATTRACTIVE

8. KABINI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Divine Blessings (6) Indrajeet S 61.5, 2. The Omega Man (4) Naveen K 61.5, 3. Osiris (5) Arvind K 61, 4. Star Admiral (9) Darshan 61, 5. Stars Above (2) S. John 61, 6. Super Kind (3) L.A. Rozario 61, 7. The Republic Power (7) Srinath 60, 8. Aceros (11) Salman K 59, 9. Step Of Destiny (10) S. Saqlain 59, 10. Tiger Returns (1) B. Nayak 57.5 and 11. Burning Arrow (8) Rayan 55.

1. THE REPUBLIC POWER, 2. STEP TO DESTINY, 3. STARS ABOVE

9. MAHI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 5-30: 1. Antilope (8) R. Ajinkya 62.5, 2. Firefinch (11) Salman K 62.5, 3. Lucky Again (1) Indrajeet S 62.5, 4. The Beginning (3) Tousif 62.5, 5. Way Of Life (4) Ashok K 62.5, 6. Altair (7) G. Vivek 61, 7. Bellissimo (6) Koshi K 60.5, 8. First Royalist (5) Arshad 60.5, 9. Konichiwa (10) B. Nayak 59.5, 10. Country’s Jewel (2) L.A. Rozario 58.5 and 11. Sacred Creator (9) Angad 57.

1. ALTAIR, 2. ANTILOPE, 3. SACRED CREATOR

Day’s best: GOLDEN OAKS

Double: ELPENOR — SHUBANKAR

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.