Golden Oaks primed for a repeat

Golden Oaks, who is in fine nick, may score an encore in the Bangalore 2000 Guineas (1,600m), the chief event of the races to be held here on Saturday (Dec. 19). There will be no false rails.

1. DAVANGERE PLATE (1,200m), rated 00 to 20, 5-y-o & over, 2-00 p.m.: 1. Lady Nectar (14) Md. Aliyar 60, 2. Nerva (4) M. Prabhakaran 60, 3. Arrogance (11) Yash 59.5, 4. Anakin (6) Srinath 58.5, 5. Aerospeed (12) S. Imran 58, 6. Fierce Fighter (8) A. Imran 58, 7. Annalease (2) S. Mubarak 57.5, 8. Santorini Secret (5) Rayan 57, 9. Savisa (1) S. Shareef 57, 10. Eco Bonita (9) N.B. Kuldeep 55.5, 11. Kruger Park (7) Arvind K 55.5, 12. Shaktiman (10) Arshad 55.5, 13. Prime Star (3) P. Surya 55 and 14. Phoenix Reached (13) Akshay K 53.5.

1. ANAKIN, 2. PHOENIX REACHED, 3. ARROGANCE

2. ATMANIRBHAR BHARAT PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-30: 1. Encounter (4) Arshad 57, 2. Ocean Dunes (1) S. John 57, 3. Perfect Perfecto (8) Anjar Alam 57, 4. Priceless Gold (9) Suraj 57, 5. Compliance (7) M. Naveen 55.5, 6. Glenary (6) Yash 55.5, 7. Ironic Humour (3) R. Marshall 55.5, 8. Paradise Beckons (5) R. Shelar 55.5, 9. Top News (2) Rayan 55.5 and 10. War Song (10) Akshay K 55.5.

1. PERFECT PERFECTO, 2. PRICELESS GOLD, 3. WAR SONG

3. JOG FALLS PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 3-00: 1. Dragon Mountain (14) J.H. Arul 60, 2. Augustina (7) C. Umesh 57, 3. Revan Star (12) R. Pradeep 56, 4. Ultimate Striker (9) Darshan 56, 5. Eco Friendly (8) M. Naveen 55.5, 6. Celestial Highway (10) Nazerul 55, 7. Light Of Love (4) P.P. Dhebe 55, 8. Pastiche (3) Ashok K 55, 9. Perfectgoldenera (1) Irvan 55, 10. Nawabzaadi (11) Arshad 54.5, 11. Florencia (13) S. Imran 54, 12. She's Superb (6) Rayan 53.5, 13. Azeemki Princess (5) S. Shareef 52.5 and 14. Unifier (2) R. Manish 52.

1. AUGUSTINA, 2. PERFECTGOLDENERA, 3. PASTICHE

4. BOLD MAJESTY PLATE (1,400m), rated 30 to 50, 3-30: 1. Lagopus (12) A. Imran 60, 2. Whizzo (13) Ashhad Asbar 60, 3. Treasure Striker (14) Rayan 58.5, 4. Sainthood (2) Chetan K 56, 5. Johnny Bravo (7) Srinath 55.5, 6. Agnar (3) J.H. Arul 54.5, 7. Jack Ryan (11) Trevor 54.5, 8. Jain Sahab (5) S. Shareef 54.5, 9. Ombudsman (10) Darshan 54.5, 10. Rivers Of Babylon (8) N.B. Kuldeep 54, 11. Anna Boleyn (6) Irvan 53.5, 12. Papparazi (9) Antony 53.5, 13. Stroke Of Genius (1) P.P. Dhebe 53.5 and 14. Realia (4) Akshay K 53.

1. REALIA, 2. JACK RYAN, 3. OMBUDSMAN

5. HAMPI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 4-00: 1. Queen Regnant (1) Sandesh 60, 2. Schafenberg (5) Indrajeet Singh 59.5, 3. Port Of Beauty (9) Trevor 59, 4. Reczai (3) N.B. Kuldeep 59, 5. Yerwazan (11) Kiran Rai 59, 6. Aceros (8) R. Marshall 58.5, 7. Crimson Heart (13) M. Naveen 58.5, 8. On The Trot (4) S. John 58.5, 9. Palm Reader (12) Anjar Alam 58.5, 10. Sea Of Cortez (7) Srinath 58.5, 11. She's Innocent (6) Chetan K 58, 12. Black Whizz (10) Irvan 57 and 13. Striking Memory (2) Darshan 56.

1. PORT OF BEAUTY, 2. QUEEN REGNANT, 3. SEA OF CORTEZ

6. BANGALORE 2000 GUINEAS (1,600m), 3-y-o only, (Terms), 4-30: 1. Air Blast (3) S. John 58, 2. Ansaldo (10) Antony 58, 3. Bellator (6) Zervan 58, 4. Cavallini (7) C. Umesh 58, 5. Christopher Wren (4) Srinath 58, 6. Golden Oaks (1) Trevor 58, 7. Handsome (9) Yash 58, 8. Lagarde (5) Suraj 58, 9. Manifest (11) Sandesh 58, 10. Nisus (2) Akshay K 58 and 11. Redoubtable (8) A. Imran 58.

1. GOLDEN OAKS, 2. NISUS, 3. BELLATOR

7. HAMPI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 5-00: 1. Alexandre Dumas (12) Trevor 60, 2. Donna Bella (1) Naveen K 60, 3. Musterion (13) Darshan 59.5, 4. Bold Move (9) Vaibhav 59, 5. The Response (10) M. Naveen 59, 6. Morrane Gabriella (2) R. Pradeep 57.5, 7. Propine (3) Arshad 57, 8. Gypsy (8) S. Imran 56, 9. Asgardia (11) Indrajeet Singh 55.5, 10. Jersey Legend (5) Md. Aliyar 55.5, 11. The Preacher (7) Chetan K 55.5, 12. Cosmic Feeling (14) P.P. Dhebe 55, 13. Harmonia (6) J.H. Arul 55 and 14. The Corporal (4) Srinath 55.

1. THE CORPORAL, 2. ALEXANDRE DUMAS, 3. THE RESPONSE

8. JOG FALLS PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 5-30: 1. Caesars Palace (9) S. Mubarak 60, 2. Mr Humble (7) Kiran Rai 59.5, 3. Green Channel (8) J.H. Arul 59, 4. Armin (13) M. Naveen 58.5, 5. Chantelle (2) Shreyas Singh 58, 6. Dontbreaktherules (4) Naveen K 57.5, 7. Estella (5) Arvind K 56.5, 8. Sun Splash (6) S. Shareef 56.5, 9. Ultimate Power (1) Jagadeesh 56.5, 10. Ekalavya (3) Md. Aliyar 56, 11. Another Rainbow (12) Irvan 55.5, 12. George Burling (11) R. Marshall 55, 13. King Creole (10) Indrajeet Singh 54.5 and 14. Naayaab (14) Rayan 54.

1. GREEN CHANNEL, 2. SUN SPLASH, 3. MR HUMBLE

Day's best: GOLDEN OAKS

Double: REALIA — THE CORPORAL

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5, (ii): 6, 7 & 8.