Golden Oaks for Indian 2000 Guineas

Trainer S. Padmanabhan’s ward Golden Oaks, who ran third in his last start at Bengaluru, should make amends in the Indian 2000 Guineas, the stellar attraction of Sunday’s (Jan. 10) Mumbai races here. Rails will be announced one hour before the first race.

1. GULAMHUSEIN ESSAJI TROPHY (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46, 1.30 p.m.: 1. Shae (5) Chouhan 59, 2. Power Of Thor (4) Kaviraj 58, 3. La Teste (3) Zervan 57.5, 4. Fencing (8) Shailesh Shinde 57, 5. Allied Attack (Late Rajasthan) (9) Trevor 54.5, 6. Maplewood (7) C.S. Jodha 54.5, 7. Multistarrer (6) Sandesh 54.5, 8. Magic In The Wind (2) Parmar 53.5 and 9. Minx (1) Neeraj 53.

1. MULTISTARRER, 2. ALLIED ATTACK, 3. MAGIC IN THE WIND

2. M.D. MEHTA TROPHY (1,400m), (Terms) Maiden, 4-y-o only, 2.00: 1. Blue Blood (1) Nirmal 56, 2. Ciplad (6) Sandesh 56, 3. Wafy (7) Ayyar 56, 4. William Wallace (3) Chouhan 56, 5. Evangeline (4) Zervan 54.5, 6. She Is On Fire (2) Santosh G 54.5 and 7. Winter (5) T.S. Jodha 54.5.

1. CIPLAD, 2. EVANGELINE, 3. WINTER.

3. MATHRADAS GOCULDAS TROPHY (1,400m), Cl. I, rated 80 and upward, 2.30: 1. Flying Visit (2) Srinath 61.5, 2. Grand Accord (4) Bhawani 61.6, 3. Lorraine (3) Chouhan 53, 4. Excellent Gold (6) Kaviraj 49, 5. Kildare (1) Parmar 49 and 6. Lady Of Luxury (5) Nazil 49.

1. KILDARE, 2. EXCELLENT GOLD

4. MACHIAVELLIANISM PLATE (Div. II) (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30, 3.00: 1. Opening Verse (5) N.B. Kuldeep 59.5, 2. On Va Danser (7) Aniket 56.5, 3. Divija (3) C.S. Jodha 55.5, 4. Arabian Muktar (2) Raghuveer 54.5, 5. Gold Member (9) Dashrath 54, 6. Grand Chieftain (10) Bhawani 54, 7. War Of Attrition (11) Merchant 52.5, 8. War Weapon (6) T.S. Jodha 52, 9. Principessa (8) Kaviraj 51.5, 10. Supreme Being (4) Peter 51 and 11. Dancing Jade (1) Nazil 49.

1. GOLD MEMBER, 2. DIVIJA, 3. PRINCIPESSA

5. N M IRANI TROPHY (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 3.30: 1. Agostino Carracci (1) Zervan 56, 2. Alpha Gene (10) Kaviraj 56, 3. Bernini (2) C.S. Jodha 56, 4. Heidmar (6) Dashrath 56, 5. Sentinel (4) Bhawani 56, 6. Sonic Dash (9) S. Amit 56, 7. The Mentalist (7) Sandesh 56, 8. Camden Town (3) Srinath 54.5, 9. Giverny (12) T.S. Jodha 54.5, 10. Queen O’ War (11) Parmar 54.5, 11. Supreme Angel (8) Nirmal 54.5 and 12. Visionary (5) Neeraj 54.5.

1. AGOSTINO CARRACCI, 2. THE MENTALIST, 3. QUEEN O’ WAR

6. INDIAN 2000 GUINEAS (Gr.1) (1,600m), (Temrs, Indian Horses) 4-y-o only, 4.00: 1. Golden Oaks (3) Sandesh 57, 2. Iron Throne (6) T.S. Jodha 57, 3. Lagarde (7) Suraj Narredu 57, 4. Leopard Rock (8) Chouhan 57, 5. Nisus (5) S. John 57, 6. Storm Trigger (4) C.S. Jodha 57, 7. Tigrio (1) Srinath 57 and 8. Alluring Silver (2) Trevor 55.5.

1. GOLDEN OAKS, 2. NISUS, 3. LEOPARD ROCK

7. VENUS ARISING PLATE (1,800m), Cl. III, rated 40 to 66, 4.30: 1. Galloping Goldmine (5) Neeraj 59, 2. Makhtoob (2) C. S. Jodha 55.5, 3. Fanfare (1) Kaviraj 53.5, 4. Noble Heir (6) Zervan 53.5, 5. Fleur De Lys (4) Trevor 52 and 6. Antarctica (3) Parmar 50.

1. NOBLE HEIR, 2. MAKHTOOB

8. MACHIAVELLIANISM PLATE (Div. I) (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30, 5.00: 1. Flower Power (7) Kaviraj 60, 2. Streek (2) Zervan 60, 3. Taleem (9) S. Amit 60, 4. Titanium (10) S.J. Sunil 60, 5. Decaprio (8) Chouhan 59.5, 6. Suited Aces (3) Peter 59.5, 7. Suarez (5) Ranjane 59, 8. Highland Woods (4) Ayyar 57.5, 9. Jaipar Honey (11) Raghuveer 57.5, 10. Multibagger (6) Neeraj 56.5 and 11. Fire Flame (1) Nazil 50.

1. MULTIBAGGER, 2. DECAPRIO, 3. FIRE FLAME.

9. HOMI MODY TROPHY (2,000m), Cl. I, rated 80 and upward, 5.30: 1. Raees (5) C.S. Jodha 59, 2. Roberta (3) Chouhan 58.5, 3. Wizard Of Stocks (1) Neeraj 56.5, 4. Trouvaille (4) Sandesh 55, 5. Truly Epic (6) Trevor 55 and 6. In It To Win It (2) Nazil 49.

1. TROUVAILLE, 2. ROBERTA.

Day’s best: KILDARE

Double: NOBLE HEIR — TROUVAILLE