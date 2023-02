February 19, 2023 12:05 am | Updated February 18, 2023 06:22 pm IST - Mumbai

Trainer Narendra Lagad’s ward Golden Neil should score over his rivals in the Indian Air Force Trophy, the main event of Sunday’s (Feb. 19) races.

Rails will be placed 2m wide from 1400m to 1200m and 7m wide from 800m up to the winning post.

1. DR. A.H. SAYED PLATE (DIV. II) (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30 — 3.00 p.m.: 1. Demetrius (2) Bhawani 60, 2. Lady Di (6) Gagandeep 58, 3. Dufy (3) Sandesh 57.5, 4. Mount Sinai (5) T.S. Jodha 57.5, 5. Lord Murphy (9) Zervan 56.5, 6. Power Of Blessings (4) Mustakim Alam 56, 7. M’sarrat (10) Haridas Gore 55.5, 8. Prince Igor (13) J. Chinoy 55, 9. Count The Wins (11) V. Bunde 54.5, 10. Teispes (12) S. Amit 53, 11. Divine Soul (8) Merchant 52, 12. A Good Chance (7) K. Nazil 51 and 13. Ame (1) Parmar 49.5.

1. DEMETRIUS, 2. MOUNT SINAI, 3. DUFY

2. INDIAN AIR FORCE TROPHY (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66 — 3.30: 1. Golden Neil (1) Mustakim Alam 59, 2. Sierra Dela Plata (2) Neeraj 58.5, 3. Sandman (6) V. Bunde 55, 4. San Salvatore (5) K. Nazil 54.5, 5. Leto (4) S. Saqlain 53.5 and 6. Nelson River (3) Haridas Gore 49.

1. GOLDEN NEIL, 2. SIERRA DELA PLATA

3. AMATEUR RIDERS’ CLUB TROPHY (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66 — 4.00: 1. Dali Swirl (11) S. Sunil 59, 2. Lord Vader (9) Bhawani 59, 3. Snowfall (3) Sandesh 58.5, 4. Lit (10) D.A. Naik 58, 5. Sovereign Master (5) S. Saqlain 58, 6. Moonshot (7) Parmar 56.5, 7. Sim Sim (1) Merchant 56, 8. Buckley (8) N.B. Kuldeep 55, 9. Northern Singer (2) J. Chinoy 54.5, 10. Excellent Gold (4) Mustakim Alam 54 and 11. Outlander (6) Haridas Gore 52.5.

1. SNOWFALL, 2. LORD VADER, 3. OUTLANDER

4. SONNY BRAR TROPHY (2,000m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 4.30: 1. Gangster (7) Haridas Gore 59.5, 2. Alpine Star (2) Mustakim Alam 57.5, 3. Lord Fenicia (3) Sandesh 57, 4. Jerusalem (5) R. Ajinkya 55.5, 5. Brave Beauty (4) K. Nazil 55, 6. Metzinger (6) Merchant 54 and 7. Whatsinaname (1) S. Saqlain 54.

1. BRAVE BEAUTY, 2. GANGSTER, 3. ALPINE STAR

5. LT. COL. GOVIND SINGH (VRC) TROPHY (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 5.00: 1. Alexandros (6) Neeraj 56, 2. Axlrod (1) Zervan 56, 3. Giant King (9) Parmar 56, 4. Star Gallery (4) Sandesh 56, 5. Wild Hammer (8) Mustakim Alam 56, 6. Winter Agenda (3) Srinath 56, 7. Ashford (2) S. Saqlain 54.5, 8. Capucine (5) Kirtish 54.5 and 9. Versace (7) Bhawani 54.5.

1. ALEXANDROS, 2. WILD HAMMER, 3. WINTER AGENDA

6. SION F. NESSIM PLATE (1,600m), Cl. V, rated 4 to 30 — 5.30: 1. She Is On Fire (7) Neeraj 59, 2. Fashion Icon (8) S. Saqlain 58.5, 3. Nationwide (9) Haridas Gore 58.5, 4. Precioso (5) Shelar 57.5, 5. Walter (6) Sandesh 57, 6. Freedom (11) Srinath 56, 7. Marlboro Man (4) T.S. Jodha 56, 8. Stunning Visual (14) K. Nazil 55.5, 9. Prince O’ War (1) Parmar 54.5, 10. Ragnar (3) Bhawani 54, 11. Diamondintherough (10) Mustakim Alam 52.5, 12. Between Friends (12) Merchant 51.5, 13. Silver Steps (13) Zeeshan 51.5 and 14. Shadows (2) Peter 49.

1. SHE IS ON FIRE, 2. STUNNING VISUAL, 3. WALTER

7. DR. A.H. SAYED PLATE (DIV. I) (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30 — 6.00: 1. Attained (1) Shelar 62, 2. Rhythm Of Nature (13) P. Vinod 61, 3. Perfect Win (3) Neeraj 60.5, 4. Anoushka (7) S. Saqlain 60, 5. Bomber (4) R. Ajinkya 60, 6. Fancy Nacy (8) Haridas Gore 60, 7. Adamas (12) S.J. Sunil 59, 8. Mirae (10) Mustakim Alam 58.5, 9. Pegaso (5) J. Chinoy 57, 10. Mufaza (11) Sandesh 56.5, 11. Tarzan (6) Bhawani 56, 12. Arbitrage (2) Zervan 54.5 and 13. Sussing (9) S. Amit 53.5.

1. PERFECT WIN, 2. TARZAN, 3. ARBITRAGE

Day’s Best: SNOWFALL

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.

ADVERTISEMENT