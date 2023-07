Golden Neil primed to deliver in Gamble For Love Trophy

July 21, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Pune:

Trainer Narendra Lagad’s ward Golden Neil, who ran second in his last start at Mumbai, maintains his winning form as evidenced by his morning trials and should make amends in the Gamble For Love Trophy, the feature event of the opening day’s races of the Pune racing season 2023 here on Friday (July 21). Rails will be announced one hour before the first race.

1. BEYOND EXPECTATION PLATE (Div. II) (1,200m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30, 1.00 p.m.: 1. Lady Di (7) S.A. Amit 59, 2. Habibi (5) S. Saqlain 57.5, 3. Lightning Blaze (11) Aniket 57, 4. Prince O’ War (14) Parmar 56.5, 5. Anoushka (1) Haridas Gore 56, 6. Divine Soul (13) N. Bhosale 56, 7. Silver Steps (4) T.S. Jodha 55.5, 8. Tarzan (12) Bhawani 55.5, 9. Power Of Blessings (3) K. Nazil 55, 10. Nairobi (9) S.G. Prasad 54, 11. Prince Igor (6) Kaviraj 53.5, 12. Zip Along (8) Mustakim 53, 13. Reciprocity (10) P. Vinod 49.5 and 14. Silent Knight (2) N. Nadeem 49.5.

1. ANOUSHKA, 2. LADY DI, 3. SILVER STEPS

2. SEASON OPENER PLATE (Div. II) (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 1.30: 1. Ameerah (8) Neeraj 59, 2. Smiles Of Fortune (7) Yash Narredu 58, 3. Fancy Nancy (3) Haridas Gore 57.5, 4. Charming Star (5) Mustakim 57, 5. Attained (9) P. Shinde 56.5, 6. Goldiva (10) S. Saqlain 56.5, 7. Floyd (1) T.S. Jodha 55.5, 8. Marlboro Man (2) Bhawani 55, 9. Street Sense (6) Vivek G 54 and 10. Divine Intuition (4) Lalkar Singh 53.5.

1. AMEERAH, 2. SMILES OF FORTUNE, 3. ATTAINED

3. GAMBLE FOR LOVE TROPHY (1,400m), Cl. I, rated 80 and upward, 2.00: 1. Flying Visit (8) K. Nazil 59, 2. Count Of Savoy (6) Yash Narredu 55.5, 3. Successor (2) S. Saqlain 53.5, 4. Golden Neil (3) Mustakim 53, 5. Truly Epic (4) C.S. Jodha 53, 6. Euphoric (7) Kaviraj 52, 7. Giant Star (5) Neeraj 50.5 and 8. In Contention (1) S.A. Amit 49.

1. GOLDEN NEIL, 2. SUCCESSOR, 3. COUNT OF SAVOY

4. SEASON OPENER PLATE (Div. I) (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 2.30: 1. Brave Beauty (9) K. Nazil 60.5, 2. Treasure Gold (4) Mosin 57.5, 3. Alpha Gene (6) Shelar 57, 4. Kariena (1) Neeraj 57, 5. Walter (8) Ranjane 57, 6. My Princess (10) H.M. Akshay 56.5, 7. Malakhi (11) T.S. Jodha 55, 8. Supreme Spirit (5) Bhawani 55, 9. Tyrone Black (2) H.G. Rathod 55, 10. Flashing Famous (3) S.G. Prasad 53 and 11. Eaton Square (7) S.J. Sunil 52.5.

1. KARIENA, 2. BRAVE BEAUTY, 3. SUPREME SPIRIT

5. D.K. ASHISH TROPHY (Div. I) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 3.00: 1. Athenian (4) M.S. Deora 56, 2. Bubbly Boy (1) Yash Narredu 56, 3. Giant King (9) S.J. Sunil 56, 4. Koenig (8) Shelar 56, 5. Mi Arion (11) S. Saqlain 56, 6. The General (5) Bhawani 56, 7. Warrior Prince (12) Vivek G 56, 8. Aloysia (6) Neeraj 54.5, 9. Democracy (10) P.S. Chouhan 54.5, 10. Maysara (2) T.S. Jodha 54.5, 11. She’s A Teaser (3) K. Nazil 54.5 and 12. Vijaya (7) C.S. Jodha 54.5.

1. THE GENERAL, 2. MAYSARA, 3. BUBBLY BOY

6. ALLEY CAT PLATE (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 3.30: 1. Inishmore (3) P. Shinde 62, 2. Queens Pride (7) Haridas Gore 62, 3. Generosity (8) N. Bhosale 58.5, 4. Monarchy (11) Gagandeep 58.5, 5. Nelson River (13) S.J. Sunil 57.5, 6. Mojo (12) K. Nazil 57, 7. Galway Bay (2) Yash Narredu 56.5, 8. Hilma Klint (1) Mustakim 56.5, 9. Moment Of Madness (14) H.M. Akshay 56, 10. Pyrrhus (9) C.S. Jodha 56, 11. Trinket (10) Bhawani 55, 12. Dowsabel (5) Merchant 54, 13. Untitled (4) P. Vinod 54 and 14. Galloping Glory (6) N. Nadeem 49.5.

1. INISHMORE, 2. GENEROSITY, 3. QUEENS PRIDE

7. D.K. ASHISH TROPHY (Div. II) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 4.00: 1. Brahmos (5) Dashrath 56, 2. Enabler (4) Yash Narredu 56, 3. Endurance (6) Neeraj 56, 4. Light Of Life (1) Shelar 56, 5. Mutliverse (2) S. Kamble 56, 6. Cyrenaica (8) Ranjane 54.5, 7. Hall Of Grace (9) C.S. Jodha 54.5, 8. Neilina (10) K. Nazil 54.5, 9. Pure For Sure (7) S.J. Sunil 54.5, 10. Roll The Dice (3) Mustakim 54.5 and 11. Tess (11) C. Umesh 54.5.

1. ENDURANCE, 2. ENABLER, 3. NEILINA

8. DOUBLE BULL PLATE (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66, 4.30: 1. Snowfall (13) Suraj Narredu 62, 2. Rambler (7) K. Nazil 61.5, 3. Majestic Warrior (4) Mustakim 61, 4. Time And Tide (6) Gagandeep 58, 5. Buckley (9) Dashrath 57, 6. Lord Vader (8) Bhawani 55.5, 7. Dali Swirl (12) Merchant 55, 8. Outlander (11) Haridas Gore 54.5, 9. Divine Thoughts (3) Lalkar Singh 54, 10. Irish Gold (2) S. Saqlain 54, 11. Majorella Blue (10) T.S. Jodha 54, 12. Dilbar (1) S.A. Amit 53.5, 13. Fiery Red (14) M.S. Deora 49 and 14. Liam (5) P. Shinde 49.

1. SNOWFALL, 2. TIME AND TIDE, 3. BUCKLEY

9. BEYOND EXPECTATION PLATE (Div. I) (1,200m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30, 5.00: 1. Sky Hawk (2) Haridas Gore 59.5, 2. Adonis (13) Kaviraj 59, 3. Flying Halo (14) S. Saba 59, 4. Superimpose (5) Dashrath 57.5, 5. Champagne Smile (1) S. Saqlain 57, 6. Gimme (9) P. Dhebe 56, 7. High Spirit (10) Mustakim 55.5, 8. Adamas (12) S.J. Sunil 55, 9. Mirae (4) Aniket 54, 10. Scottish Scholar (6) Merchant 54, 11. Slam Dunk (11) S.A. Amit 54, 12. Historic (3) T.S. Jodha 53.5, 13. Pegaso (7) K. Nazil 53.5 and 14. Sussing (8) Shubham 53

1. SKY HAWK, 2. SUPERIMPOSE, 3. CHAMPAGNE SMILE

Day’s Best: AMEERAH

Jackpot: (i) 2, 3, 4, 5 & 6; (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 3, 4 & 5; (ii) 6, 7 & 8; (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 4, 5, 6, 7, 8 & 9.