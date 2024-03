Golden Neil claims the R.N. Kanga Trophy

March 10, 2024 08:13 pm | Updated 08:13 pm IST - Mumbai

Trainer Narendra Lagad’s Golden Neil (Mustakim Alam up) claimed the R.N. Kanga Trophy, the chief event of Sunday’s (Mar. 10) races.

The winner is owned by Mr. Laxmikumar Goculdas rep. B.S. Services Pvt. Ltd.

1. R.R. KOMANDUR PLATE: MIGHTY WINGS (S. Saqlain) 1, Coin Empress (Mustakim) 2, Zarafat (Santosh) 3 and Goomah (J. Chinoy) 4. Not run: Uzi. 1-1/4, 3-1/4 and 4-1/4. 1m 38. 69s. ₹25 (w), 10, 14 and 14 (p). SHP: 43, FP: 56, Q: 34, Tanala: 108 and 77. Favourite: Coin Empress.

Owners: M/s. Pervez Andhyarujina, Yohaann Andhyarujina & Zaheer Lalkaka. Trainer: Hosidar Daji.

2. R.N. KANGA TROPHY: GOLDEN NEIL (Mustakim Alam) 1, Rasputin (S. Saqlain) 2 and Coeur De Lion (P.S. Chouhan) 3. 2-1/4 and 1. 1m 37. 78s. ₹22 (w), SHP: 18, FP: 66. Favourite: Coeur De Lion.

Owners: Mr. Laxmikumar Goculdas rep. B.S. & Services Pvt. Ltd. Trainer: Narendra Lagad.

3. SIR CHARLES FORBES TROPHY: QUICKER (Yash Narredu) 1, Aperol (C.S. Jodha) 2, Knight Crusader (Antony Raj) 3 and Mighty Sparrow (Chouhan) 4. 1-1/2, 1 and 2-3/4. 1m 11. 60s. ₹26 (w), 15, 17 and 15 (p). SHP: 57, FP: 132, Q: 106, Tanala: 322 and 123. Favourite: Quicker.

Owners: Mrs. B.E. Saldanha, Mrs. Rashmee A. Amersey rep. So Blest Trading Co. Pvt. Ltd., Mrs. Vidita H. Kale, Mr. Vivek S. Jain, Mr. Champaklal Zaveri & Mr. Rohit J. Patel. Trainer: M. Narredu.

4. J.V. SHUKLA - ASHWAMITRA PLATE: ANGELO (Vivek G) 1, Giant King (Yash Narredu) 2, Big Red (Akshay Kumar) 3 and Eaton Square (Neeraj) 4. 1-1/2, 2-3/4 and 1-3/4. 1m 50. 09s. ₹26 (w), 13 and 15 (p). SHP: 38, FP: 61, Q: 51, Tanala: 143 and 49. Favourite: Angelo.

Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke and Mrs. Liane Luthria. Trainer: P. Shroff.

5. SIR CHARLES FORBES TROPHY (Div. II): SHAMBALA (Imran Chisty) 1, Trillionaire (Mustakim) 2, Thundering Phoenix (C.S. Jodha) 3 and Celestina (T.S. Jodha) 4. 5-1/2, 1/2 and 3-1/4. 1m 11. 18s. ₹17 (w), 14, 16 and 24 (p). SHP: 38, FP: 57, Q: 43, Tanala: 276 and 108. Favourite: Shambala.

Owners: Miss. Nazzak B. Chenoy & Mr. J.H. Damania. Trainer: Nazzak B. Chenoy.

6. P.D. BOLTON TROPHY: IRISH GOLD (Akshay Kumar) 1, Alpine Star (Mustakim) 2, Believe (H. Gore) 3 and Charlie (S. Saba) 4. Not run: Dexa. 1-1/4, 1-1/4 and Neck. 1m 22. 85s. ₹13 (w), 10 and 14 (p). SHP: 21, FP: 23, Q: 16, Tanala: 42 and 32. Favourite: Irish Gold.

Owners: Mr. Mukul Sonawala, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP & Mr. Nozer Panthaky. Trainer: Dallas Todywalla.

7. INDIAN NAVY TROPHY: LIAM (Antony Raj S) 1, Phenom (Parmar) 2, Whatsinaname (S. Saqlain) 3 and Stunning Visual (K. Nazil) 4. Lnk, 3/4 and 1/2. 1m 23. 91s. ₹47 (w), 14, 16 and 13 (p). SHP: 41, FP: 230, Q: 186, Tanala: 322 and 136. Favourite: Phenom.

Owners: Miss. Nazzak B. Chenoy & Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: Nazzak B. Chenoy.

8. P.A. D’AVOINE TROPHY: JETFIRE (Prashant P. Dhebe) 1, Constable (J. Chinoy) 2, Azrinaz (H. Gore) 3 and Empower (P. Shinde) 4. Nose, 1-1/4 and 1/2. 1m 11. 23s. ₹177 (w), 36, 15 and 17 (p). SHP: 36, FP: 1,910, Q: 396, Tanala: 1,861 and 1,823. Favourite: Constable.

Owners: Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Racing and Breeding Pvt. Ltd. & Mr. Ranjit Kapadia. Trainer: M.K. Jadhav.

Jackpot: 70%: ₹22, 104 (6 tkts.), 30%: 93 (613 tkts.).

Treble: (i) 136 (157 tkts.), (ii) 3,146 (10 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 51, 376 (c/o), 30%: 142 (155 tkts.).