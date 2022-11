Golden Marina primed to make it three-in-a-row

November 23, 2022 12:30 am | Updated 12:30 am IST - CHENNAI:

Golden Marina is poised to complete a hat-trick in the Astonish Handicap (1,200m), the feature event of the races to be held here on Wednesday (Nov. 23).

1. DIFFIDENT HANDICAP (1,400m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 1-30 p.m.: 1. Sparkleberry (11) Angad 60, 2. Gingersnap (6) Ram Nandan 59.5, 3. Symphony In Style (2) L.A. Rozario 59, 4. Wise Don (1) P. Sai Kumar 59, 5. Lady Blazer (3) S. Kamble 58, 6. Amazing Kitten (4) Yash Narredu 56, 7. Benin Bronze (9) C. Brisson 54.5, 8. Lady Zeen (8) Ashhad Asbar 54.5, 9. Bhairava’s Queen (5) P. Surya 53.5. 10. Roger O’More (10) A.M. Alam 53.5 and 11. Three Of A Kind (7) P.S. Kaviraj 53.5.

1. LADY BLAZER, 2. SYMPHONY IN STYLE, 3. WISE DON

2. PLACERVILLE HANDICAP (1,400m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, 2-00: 1. Kings Show (6) Yash Narredu 60, 2. Corus (4) M. Bhaskar 57.5, 3. Demesthenes (12) S. Kamble 56.5, 4. Glorious Sunlight (1) Inayat 56.5, 5. Star Fling (9) Akshay Kumar 56.5, 6. Shadow Of Love (2) P.S. Kaviraj 55.5, 7. Suparakiga (7) Ashhad Asbar 55.5, 8. Wonderful Era (11) P. Sai Kumar 55.5, 9. Eagle Bluff (5) C. Brisson 54, 10. Majestic Charmer (8) Farid Ansari 54, 11. Full Of Surprise (10) Ram Nandan 52 and 12. Chaitanya (3) S. Imran 51.5.

1. KINGS SHOW, 2. DEMESTHENES, 3. WONDERFUL ERA

3. MALVADO HANDICAP (2,000m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Rubert (2) Yash Narredu 60, 2. Ibrahimovic (4) P. Trevor 59.5, 3. Queen Of Fame (9) L.A. Rozario 59.5, 4. Turf Beauty (6) Farid Ansari 57.5, 5. Mystic Zlatan (5) Antony Raj 56, 6. Masterpiece (3) P. Sai Kumar 53.5, 7. Sheer Elegance (8) S. Kamble 52.5, 8. Immoral Love (1) S. A. Amit 51.5 and 9. Swiss Agatta (7) Ram Nandan 51.

1. IBRAHIMOVIC, 2. RUBERT, 3. QUEEN OF FAME

4. RIYAHI HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65, 3-00: 1. Torbert (5) Angad 60, 2. Berrettini (2) Akshay Kumar 58.5, 3. Supreme Runner (7) Yash Narredu 58, 4. Sweet Fragrance (3) P.S. Kaviraj 58, 5. Remediesofspring (8) Dashrath Singh 57.5, 6. Skylight (11) R. Manish 56.5, 7. Annexed (4) Antony Raj 56, 8. Proposed (10) S. Kamble 55, 9. Glorious Grace (6) P. Sai Kumar 54, 10. Golden Kingdom (1) P. Trevor 53.5 and 11. Loch Lomond (9) Srinath 53.5.

1. LOCH LOMOND, 2. GOLDEN KINGDOM, 3. REMEDIESOFSPRING

5. ASTONISH HANDICAP (1,200m), rated 60 to 85 (outstation horses eligible), 3-30: 1. Fun Storm (7) L.A. Rozario 60, 2. Glorious Destiny (4) Angad 58.5, 3. Golden Marina (8) Yash Narredu 56.5, 4. Renegade (1) S. Kamble 56.5, 5. Wind Symbol (3) P. Sai Kumar 56, 6. Cuban Pete (11) Manikandan 55.5, 7. Gallantry (6) S.A. Amit 55.5, 8. Race For The Stars (10) Farid Ansari 55.5, 9. Beejay (12) P. Trevor 54.5, 10. Cartel (5) Dashrath Singh 54.5, 11. Amendment (9) Akshay Kumar 53 and 12. Mr Kool (2) C. Brisson 53.

1. GOLDEN MARINA, 2. BEEJAY, 3. CARTEL

6. ALNASR ALWASHEEK HANDICAP (Div. I), (1,100m), maiden 3-y-o only, rated 20 to 45, 4-00: 1. Sinatra (1) Akshay Kumar 60, 2. Ashwa Dev (10) Antony Raj 59, 3. Emperor Charmavat (7) C. Brisson 59, 4. Ignition (2) Indrajeet Kumar 59, 5. Jungle Dreams (12) S. Kabdhar 59, 6. Mr Mozart (6) R. Manish 59, 7. Radiant Joy (11) S. Kamble 58.5, 8. Authentic Bell (4) A.M. Alam 57.5, 9. Blue Sapphire (9) S. Imran 57.5, 10. Bohemian Star (5) Farid Ansari 57.5, 11. Empress Royal (8) Shyam Kumar 57.5 and 12. Musanda (3) Ashhad Asbar 57.5.

1. SINATRA, 2. BOHEMIAN STAR, 3. MUSANDA

7. ALNASR ALWASHEEK HANDICAP (Div. II), maiden 3-y-o only rated 20 to 45, 4-30: 1. Attenborough (9) P. Trevor 60, 2. Royal Baron (7) S. Kabdhar 59.5, 3. Zaneta (12) Akshay Kumar 59.5, 4. Aad Riti (1) Antony Raj 58, 5. Serenity Princess (3) Shyam Kumar 58, 6. Strombosis (6) Manikandan 58, 7. Timeless Romance (4) Farid Ansari 58, 8. Trump Baby (11) Angad 58, 9. Little Wonder (5) Ashhad Asbar 57.5, 10. Sunny Isles (10) Dashrath Singh 57.5, 11. The Rebel (2) P. Sai Kumar 57.5 and 12. Ocean Love (8) S. Imran 57.

1. ATTENBOROUGH, 2. ZANETA, 3. SUNNY ISLES

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.