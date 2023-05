Golden Marina primed to do the ’trick in the feature event

May 26, 2023 12:30 am | Updated May 25, 2023 06:26 pm IST - UDHAGAMANDALAM:

Golden Marina, who is in good form, may complete a hat-trick in the Madras Race Club Cup (1,400m), the chief event of the races to be held here on Friday (May 26). The carried-over amount of ₹1,02,427 and 12,749 will be added to the jackpot and second treble pool respectively.

1. NEW MARKET HANDICAP (1,200m), rated 00 to 25, 10-00 a.m.: 1. Ready Player One (4) P.S. Kaviraj 60, 2. Royal Mayfair (8) C. Umesh 60, 3. Stolen Glance (3) Gagandeep 60, 4. The Sting (6) M.S. Deora 60, 5. Three Of A Kind (10) S. Kamble 60, 6. Rule Of Emperors (2) Shyam Kumar 59, 7. Super Glory (5) Khet Singh 59, 8. Amarone (9) A. Ayaz Khan 58.5, 9. Kundavai (1) B. Dharshan 57 and 10. Ocean Love (7) Ram Nandan 56.

1. ROYAL MAYFAIR, 2. READY PLAYER ONE, 3. OCEAN LOVE

2. ASCOT HANDICAP (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 10-30: 1. Oberon (8) S. Imran 60, 2. Ms Boss (10) Gagandeep 59, 3. Single Malt (7) S. Kamble 59, 4. Autumn Shower (6) Ram Nandan 55, 5. Mystical Magician (8) Shyam Kumar 54.5, 6. Ashwa Dev (5) C. Umesh 52, 7. Chaposa Springs (4) Khet Singh 51, 8. Kaamla (2) A. Ayaz Khan 51, 9. The Rebel (3) P.S. Kaviraj 50.5 and 10. Tifosi (1) M.S. Deora 50.5.

1. THE REBEL, 2. ASHWA DEV, 3. OBERON

3. TATTERSALL HANDICAP (1,300m), rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 11-00: 1. Anzio (6) P. Sai Kumar 60.5, 2. Soft Whisper (5) P.S. Kaviraj 60.5, 3. Excellent Star (4) Gangandeep 59.5, 4. Happiness (2) C. Umesh 59.5, 5. Supreme Grandeur (8) Farid Ansari 58.5, 6. Aretha (7) A. Ayaz Khan 56, 7. Glorious Evensong (10) Farhan Alam 55.5, 8. Royal Falcon (1) A.M. Alam 55.5, 9. Raffinato (3) M.S. Deora 53.5 and 10. Mr Mozart (9) B. Dharshan 52.

1. ANZIO, 2. HAPPYNESS, 3. SUPREME GRANDEUR

4. HURRICANE LANE PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 11-30: 1. Aquila (3) B. Dharshan 56, 2. Aviothic (7) A.M. Alam 56, 3. Regent Prince (9) Farhan Alam 56. 4. Relic Warrior (8) S. Kamble 56, 5. Rinello (1) P. Sai Kumar 56, 6. Voyager (2) Ashhad Asbar 56, 7. Aurora Borealis (10) Farid Ansari 54.5, 8. Dame Fonteyn (4) S.A. Amit 54.5, 9. Flurry Heart (6) P.S. Kaviraj 54.5 and 10. Kallipos (5) C. Umesh 54.5.

1. KALLIPOS, 2. AURORA BOREALIS, 3. RELIC WARRIOR

5. MADRAS RACE CLUB CUP (1,400m), 4-y-o & over, rated 80 and above (60 to 79 eligible), Outstation horses eligible, 12-00 noon: 1. Alexandre Dumas (3) A. Ayaz Khan 60, 2. Golden Marina (2) S.A. Amit 58, 3. Pense’e (8) P.S. Kaviraj 58, 4. Priceless Ruler (4) Farid Ansari 58, 5. Emelda (5) P. Sai Kumar 56.5, 6. Wind Symbol (6) A.M. Alam 55.5, 7. Glorious Grace (1) C. Umesh 55 and 8. Windermere (7) M.S. Deora 53.

1. GOLDEN MARINA, 2. GLORIOUS GRACE, 3. EMELDA

6. FAREWELL TROPHY (1,500m), rated 60 to 85( 40 to 59 eligible), Outstation horses are eligible, 12-30: 1. Empress Eternal (6) Farid Ansari 60, 2. Albinus (3) C. Umesh 58.5, 3. Wellington (5) B. Dharshan 58.5, 4. Karadeniz (8) S. Kamble 58, 5. Proposed (2) S.A. Amit 59, 6. Sweet Fragrance (9) M.S. Deora 57.5, 7. Royal Baron (10) P. Sai Kumar 56, 8. Kings Walk (7) Ram Nandan 55.5, 9. Yours Forever (1) Gagandeep 55.5 and 10. Dancing Grace (4) P.S. Kaviraj 52.5.

1. ALBINUS, 2. ROYAL BARON, 3. KINGS WALK

7. KINGMAN HANDICAP (Div. I), (1,200m), 4-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 1-00: 1. Amber Lightning (4) Farid Ansari 61.5, 2. Fernet Branca (10) Ashhad Asbar 61.5, 3. Off Shore Breeze (8) P. Sai Kumar 61.5, 4. Andorra (3) C. Umesh 61, 5. Beethovan (6) A.M. Alam 60.5, 6. Cartel (5) B. Dharshan 60.5, 7. Proud (2) P.S. Kaviraj 60.5, 8. Rhiannon (7) M.S. Deora 58, 9. Zucardi (1) Gagandeep 57.5 and 10. Streek (9) Ram Nandan 55.

1. ANDORRA, 2. OFF SHORE BREEZE, 3. PROUD

8. KINGMAN HANDICAP (Div. II), (1,200m), 4-y-o & over, rated 40 to 65, (20 to 39 eligible), 1-30: 1. Admiral Shaw (6) C. Umesh 60, 2. Loch Lomond (1) P.S. Kaviraj 60, 3. Shez R Star (2) A. Ayaz Khan 57.5, 4. Angavai (9) B. Dharshan 57, 5. Shaas Comrade (10) Gagandeep 55.5, 6. Katahdin (4) Ashhad Asbar 54.5, 7. Sinatra (8) M.S. Deora 54.5, 8. Wonderful Era (7) P. Sai Kumar 54, 9. Lebua (5) S.A. Amit 53.5 and 10. Priceless Beauty (3) S. Imran 53.5.

1. LEBUA, 2. ADMIRAL SHAW, 3. SINATRA

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.

