Golden Kingdom strikes it rich in Mysore Race Club Trophy

Trainer Adhirajsingh Jodha’s Golden Kingdom (P.S. Kaviraj up) claimed the Mysore Race Club Trophy, the main event of Friday’s (Aug. 16) races here. The winner is owned by Mr. Sudendu Shah, Mr. Kishore P. Rungta, Mrs. Pooja S. Shah, Mrs. Pooja S. Shah, Mrs. Hiral Shah, Mr. Rahul Shah, Mrs. Preeti C. Shah, Mr. K.M. Shah & Mr. Tanmay V. Mathurawala.

1. ORIENTAL EXPRESS PLATE: WANDERLUST (K. Nazil) 1, She’s A Teaser (Sandesh) 2, Sorrento Secret (Akshay K) 3 and Talking Point (N. Bhosale) 4. 2, Head and Nose. 1m, 9.82s. ₹29 (w), 14, 11 and 12 (p). SHP: 48, FP: 109, Q: 67, Tanala: 116 and 59. Favourite: Wanderlust. Owners: Mr. Chiranthan J. Mirji, Mrs. Smita Bajoria & Mr. Cheriyan Abraham. Trainer: Hosidar Daji.

2. MYSORE RACE CLUB TROPHY: GOLDEN KINGDOM (P.S. Kaviraj) 1, Magneto (Sandesh) 2, Jendayi (Vivek G) 3 and Rasputin (Antony Raj) 4. 1-1/2, Head and Head. 2m, 6.26s. ₹30 (w), 16 and 10 (p). SHP: 20, FP: 102, Q: 73, Tanala: 123 and 57. Favourite: Jendayi. Owners: Mr. Sudendu Shah, Mr. Kishore P. Rungta, Mrs. Pooja S. Shah, Mrs. Pooja S. Shah, Mrs. Hiral Shah, Mr. Rahul Shah, Mrs. Preeti C. Shah, Mr. K.M. Shah & Mr. Tanmay V. Mathurawala. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

3. PANELSERVICE247 GAMING TROPHY: MIRAE (Mustakim Alam) 1, Phanta (C.S. Jodha) 2, Reciprocity (N. Bhosale) 3 and Tarzan (S.J. Moulin) 4. Not run: Comaneci. 2, 1-3/4 and Head. 58.53s. ₹25 (w), 14, 17 and 10 (p). SHP: 45, FP: 139, Q: 46, Tanala: 135 and 66. Favourite: Reciprocity. Owners: Mr. Laxmikumar Goculdas rep. B.S. & Services Pvt. Ltd. & Mr. Sam Mistry. Trainer: Narendra Lagad.

4. MAGANSINGH P. JODHA TROPHY (Div. I): BASHIR (Antony Raj S) 1, Star Impact (Yash) 2, Expedite (Prasad) 3 and Continental Drift (Santosh) 4. 7-1/4, 2 and 1-3/4. 1m, 24.71s. ₹24 (w), 11, 13 and 27 (p). SHP: 39, FP: 144, Q: 179, Tanala: 483 and 190. Favourite: Amadeo. Owners: Mrs. Anasuya Gupta & Mr. Abhiroop Gupta. Trainer: Karthik Ganapathy.

5. DR. S.R. CAPTAIN TROPHY: MISS AMERICAN PIE (N.S. Parmar) 1, It’s My Time (Sandesh) 2, Golden Glow (Mustakim) 3 and Baby Bazooka (Akshay K) 4. Not run: Ataash. 5, 2-3/4 and 1-1/4. 1m 23. 47s. ₹20 (w), 13, 17 and 12 (p). SHP: 46, FP: 98, Q: 58, Tanala: 296 and 146. Favourite: Miss American Pie. Owner: Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

6. MAGANSINGH P. JODHA TROPHY (Div. II): GHIRARDELLI (C.S. Jodha) 1, Fable (Sandesh) 2, Dancing Star (Mustakim) 3 and Wild Child (Dhebe) 4. 3, 4-1/4 and 1. 1m 25. 26s. ₹90 (w), 26, 12 and 13 (p). SHP: 35, FP: 163, Q: 106, Tanala: 1,219 and 581. Favourite: Fable. Owners: Mr. Akhtar Adamji Peerbhoy, Mrs. Shahnaz A. Peerbhoy, Mr. Sudendu Shah, Mr. Bharat V. Epur, Mr. S. Naveen Chandra, Mr. Wayne Beck & Mr. Rangadham Ayyadevara rep. Hallmark Racing & Equine Services LLP, Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd. & Mr. Ajay K. Arora. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

Note: Equilateral (Bhawani up) planted in the starting stalls and did not participate.

Jackpot: 70%: ₹12,512 (4 tkts.) & 30%: 429 (50 tkts.).

Treble: 223 (101 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 25,846 (1 tkt), 30%: 1,385 (8 tkts.).