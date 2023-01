Golden Kingdom may score an encore in the Wolf 777 Madras Race Club Commemoration 246th Year Trophy

January 13, 2023 12:20 am | Updated 12:20 am IST - CHENNAI

Golden Kingdom, who maintains form, may score an encore in the Wolf 777 Madras Race Club Commemoration 246th Year Trophy (2,000m), the feature event of the races to be held here on Friday (Jan. 13).

1. DELHI RACE CLUB TROPHY (1,400m), rated 00 to 25 (out station horses eligible), 1.30 p.m.: 1. Glorious Victory (10) Inayat 60, 2. Sunday Warrior (3) M.S. Deora 60, 3. Swiss Agatta (4) C. Brisson 60, 4. Windsor Walk (11) Gaurav Singh 60, 5. Fast Play (5) Koshi Kumar 59.5, 6. Priceless Treasure (7) Farid Ansari 58, 7. Reign Of Terror (9) B. Dharshan 57, 8. Star Of Texas (1) A.M. Alam 56, 9. Amazing Kitten (6) Ramandeep 55.5, 10. Lady Zeen (12) I. Chisty 55, 11. Three Of A Kind (8) P. Sai Kumar 54.5 and 12. Bhairava’s Queen (2) Ram Nandan 52.5.

1. REIGN OF TERROR, 2. WINDSOR WALK, 3. LADY ZEEN

2. MYSORE RACE CLUB TROPHY (1,200m), rated 20 to 45 (out station horses eligible), 2.00: 1. Angavai (5) B. Dharshan 61, 2. Star Lap (1) M.S. Deora 61, 3. Priceless Beauty (7) S.A. Amit 60.6, 4. Musanda (2) Farid Ansari 60, 5. Palsy Walsy (8) S. Kamble 56, 6. Maranello (3) R. Manish 55.5, 7. Chaposa Springs (6) I. Chisty 55.5 and 8. Cedar Wood (4) V.R. Jagadeesh 50.

1. ANGAVAI, 2. STAR LAP, 3. MUSANDA

3. A.M.K.M AL. MUTHUKARUPPAN CHETTIAR MEMORIAL TROPHY (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), (out station horses eligible), 2.30: 1. I Want It All (2) C. Brisson 56, 2. Knotty Power (6) S. Saqlain 56, 3. Larado (5) Neeraj 56, 4. Mary’s Boy Child (4) P.S. Kaviraj 56, 5. Smash Shot (9) Manikandan 56, 6. True Faith (3) Zervan 56, 7. Awesomeness (1) B. Dharshan 54.5, 8. Flurry Heart (8) Ramandeep 54.5, 9. Royal Icon (10) Gaurav Singh 54.5 and 10. Royal Supremacy (7) Farid Ansari 54.5.

1. TRUE FAITH, 2. LARADO, 3. ROYAL ICON

4. TURF AUTHORITIES TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 60 to 85, (out station horses eligible), 300: 1. Night Hunt (1) S. Saqlain 60, 2. Fun Storm (2) Farid Ansari 56.5, 3. Indian Patriot (6) Shamaz Shareef 56.5, 4. Wind Symbol (7) Yash Narredu 55, 5. Glorious Destiny (5) Ram Nandan 54.5, 6. Karadeniz (4) S. Kamble 54, 7. Constant Variable (3) Dashrath Singh 53.5 and 8. Kay Star (8) Neeraj 52.

1. INDIAN PATRIOT, 2. WIND SYMBOL, 3. KAY STAR

5. MADRAS RACE CLUB AUCTION SALE MILLION (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 3.30: 1. Asio (7) Yash Narredu 56, 2. Perfect Blend (4) Ashad Asbar 56, 3. Run Happy Run (6) Dashrath Singh 56, 4. Saigon (2) I. Chisty 56, 5. Samurai Blue (1) Neeraj 56, 6. Vinamrao (3) C. Brisson 56 and 7. Florence (5) P. Sai Kumar 54.5.

1. SAIGON, 2. SAMURAI BLUE, 3. FLORENCE

6. TURF AUTHORITIES TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 60 to 85, (out station horses eligible), 4.00: 1. Golden Marina (6) S. Saqlain 60, 2. Renegade (2) Inayat 59.5, 3. Santa Clara (8) Dashrath Singh 59.5, 4. Star Romance (1) Yash Narredu 59.5, 5. Lordship (4) Gaurav Singh 58.5, 6. Proud (7) Neeraj 58.5, 7. Cartel (5) B. Dharshan 58 and 8. Empress Eternal (3) Farid Ansari 58.

1. STAR ROMANCE, 2. PROUD, 3. GOLDEN MARINA

7. WOLF 777 MADRAS RACE CLUB COMMEMORATION 246TH YEAR TROPHY rated 60 to 85, 40 to 59 eligible. (out station horses eligible), 4.30: 1. Yours Forever (5) B. Dharshan 60, 2. Ignorance Is Bliss (6) C. Brisson 59.5, 3. Eagle Bluff (2) Neeraj 54, 4. Golden Kingdom (3) P.S. Kaviraj 53.5, 5. Sweet Fragrance (4) S. Saqlain 50 and 6. Successful (1) S.A. Amit 50.

1. GOLDEN KINGDOM, 2. SWEET FRAGRANCE, 3. EAGLE BLUFF

8. ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB TROPHY (1,600m), rated 40 to 65, 20 to 39 eligible. (out station horses eligible) 5.00: 1. Mr Kool (4) I. Chisty 60, 2. Hebron (9) Ram Nandan 59.5, 3. Arthur (8) Yash Narredu 59, 4. Durango (7) P. Sai Kumar 59, 5. Penang (3) B. Dharshan 57.5, 6. Wellington (5) S. Kamble 56, 7. Albinus (2) Neeraj 55.5, 8. Right Move (6) Farid Ansari 54 and 9. Corus (1) S. Imran 50.

1. ARTHUR, 2. ALBINUS, 3. WELLINGTON

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.