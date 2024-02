Gold Ride obliges in the Sans Craintes Stud Farm Million

February 29, 2024 06:17 pm | Updated 06:18 pm IST - CHENNAI:

J.E. Mckeown’s Gold Ride, ridden by Akshay Kumar, won the Sans Craintes Stud Farm Million (1,200m), the chief event of the extra day’s races held here on Thursday (Feb. 29). The winner is the property of Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. M/s. GMMSR Advisory Services.

1. DESMOND HANDICAP (Div. I): FIRST MISSILE (V.R. Jagadeesh) 1, Mr Starc (M.S. Deora) 2, Star Of Liberty (Koshi Kumar) 3 and Raffinato (S. Saqlain) 4. Lnk, lnk and 1-3/4. 1m, 7.22s. ₹32 (w), 16, 22 and 16 (p), SHP: 39, THP: 44, FP: 154, Q: 72, Tla: 329. Owners: Mr. Syed Mudassar & Mr. C.R. Bala Kumar. Trainer: Fazal Ul Rehman.

2. DESMOND HANDICAP (Div. II): LADY WONDER (Ram Nandan) 1, Bohemian Star (Farid Ansari) 2, Knotty Power (Hindu Singh) 3 and Dancing Queen (A.S. Peter) 4. Not run: Fiat Justitia. Snk, 2-1/4 and 1/2. 1m, 7.54s. ₹20 (w), 20, 12 and 14 (p), SHP: 56, THP: 42, FP: 123, Q: 115, Tla: 394. Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: B. Suresh.

3. HAMPTON HANDICAP: KALLIPOS (Jitendra Singh) 1, Annalisa (S. Saqlain) 2, Sunche Dreams (S. Imran) 3 and Touch Of Fury (Koshi Kumar) 4. Nk, 1-1/4 and 1-1/2. 1m, 27.86s. ₹29 (w), 11, 13 and 502 (p), SHP: 29, THP: 206, FP: 60, Q: 40, Tla: 11,728. Owner: Mr. M.P. Biddappa. Trainer: Uthaiah.

4. PRINCE CHEVALIER HANDICAP: STAG’S LEAP (S. Saqlain) 1, Eddie The Eagle (M.S. Deora) 2, Anzio (Akshay Kumar) 3 and Fun Storm (P. Siddaraju) 4. 1, 1 and 3/4. 1m, 12.14s. ₹82 (w), 96, 37 and 12 (p), SHP: 51, THP: 58, FP: 675, Q: 308, Tla: 2,342. Owner: Mr. Rajendran rep. M/s. Rapar’s Galloping Stars. Trainer: Suraj Shaw.

5. SANS CRAINTES STUD MILLION: GOLD RIDE (Akshay Kumar) 1, Lavish Girl (P. Vikram) 2, Temperance (S. Saqlain) 3 and Helios (I. Chisty) 4. 7-1/4, 3 and 3/4. 1m, 12.23s. ₹13 (w), 10 and 24 (p), SHP: 96, THP: 43, FP: 222, Q: 63, Tla: 1,195. Owner: Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. M/s. GMMSR Advisory Services. Trainer: J.E. Mckeown.

6. MILAN MILL HANDICAP: SALOME (Akshay Kumar) 1, High Tribute (P. Vikram) 2, Acantha (Hindu Singh) 3 and Saro Superfast (V.R. Jagadeesh) 4. Not run: Blue Eyed Boy. 5, 1-1/4 and 1-1/4. 1m, 26.68s. ₹18 (w), 10, 39 and 14 (p), SHP: 59, THP: 77, FP: 187, Q: 79, Tla: 542. Owners: Mr. Joydeep Datta Gupta & Mr. Sanjay Datta Gupta. Trainer: J.E. Mckeown.

Jkt: ₹17,588 (3 tkts.), Runner-up: 1,413 (16 tkts.), Mini Jkt: 6,903 (2 tkts.), Tr: 1,055 (23 tkts.).