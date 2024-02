February 11, 2024 12:04 am | Updated 12:04 am IST - CHENNAI

Go For The Moon has an edge over his rivals in the Alphabet Million (1,200m), the feature event of the races to be held here on Sunday (Feb. 11).

1. PRINCE KHARTOUM HANDICAP (Div. I), (1,100m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), No whip, 1.45 p.m.: 1. Wilbur (6) K.V. Baskar 60.5, 2 . Fiat Justitia (1) P. Siddaraju 59.5, 3. Seeking The Stars (7) Vivek G 59.5, 4. First Missile (ex: Armoury) (2) Ram Nandan 58, 5. Happiness (8) Inayat 58, 6. Acantha (4) Hindu Singh 57, 7. Mr Starc (5) A.S. Peter 55 and 8. Lady Wonder (3) P. Vikram 51.5.

1. SEEKING THE STARS, 2. FIRST MISSILE, 3. ACANTHA

ADVERTISEMENT

2. PRINCE KHARTOUM HANDICAP (Div. II), (1,100m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), No whip, 2.15: 1. King Sun (6) P. Siddaraju 60, 2. Magical Wave (5) Vivek G 60, 3. Ms Boss (1) P.S. Kaviraj 56.5, 4. Stern Maiden (2) L.A. Rozario 56.5, 5. High Tribute (7) Hindu Singh 55.5, 6. Conscious Keeper (4) Koshi Kumar 55, 7. Eclipse Award (3) Ram Nandan 54 and 8. Run Happy Run (8) S. Imran 52.5.

1. MAGICAL WAVE, 2. KING SUN, 3. CONSCIOUS KEEPER

3. BRIGHT HANOVAR HANDICAP (Div. I), (1,400m), maiden 4-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 2.45: 1. Jahzara (3) P. Siddaraju 60, 2. Smiles Of Fortune (7) Yash Narredu 60, 3. Desert Star (4) I. Chisty 58.5, 4. Rinello (1) P. Vikram 58.5, 5. Radiant Star (8) L.A. Rozario 58, 6. Blue Eyed Boy (5) Koshi Kumar 57, 7. Septimius Severus (9) Hindu Singh 57, 8. Autumn Light (6) A.M. Tograllu 56.5 and 9. Midnight Sparkle (2) S. Imran 56.5.

1. SMILES OF FORTUNE, 2. DESERT STAR, 3. JAHZARA

4. BRIGHT HANOVAR HANDICAP (Div. II), (1,400m), 4-y-o & over, rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 3.15: 1. Element (4) I. Chisty 60, 2. Young Heart (1) P. Vikram 59.5, 3. Aurora Borealis (5) Farid Ansari 59, 4. Silver Soul (6) S. Imran 59, 5. Abnegator (7) Manikandan 58.5, 6. Cloud Jumper (2) L.A. Rozario 57.5, 7. Kallipos (3) P.S. Kaviraj 57.5, 8. Yellow Sapphire (9) Koshi Kumar 57.5 and 9. Annalisa (8) Vivek G 56.5.

1. ELEMENT, 2. AURORA BOREALIS, 3. ANNALISA

5. V. M. GOPAL MEMORIAL TROPHY (1,400m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3.45: 1. Loch Lomond (10) F. Norton 60, 2. Tycoonist (8) Hindu Singh 58.5, 3. Romualdo (12) Inayat 57.5, 4. Royal Baron (9) S. Kabdhar 57.5, 5. Sweet Fragrance (4) P. Vikram 57.5, 6. Hallucinate (11) Farid Ansari 55.5, 7. Excellent Star (1) Koshi Kumar 55, 8. Empress Royal (2) P.S. Kaviraj 54.5, 9. Hawk Of The Wind (5) M. Bhaskar 54.5, 10. Saro Gold Mine (ex: Yazh) (3) R.N. Darshan 54.5, 11. Rubert (6) I. Chisty 53.5 and 12. Annexed (7) Ram Nandan 53.

1. ROMUALDO, 2. LOCH LOMOND, 3. TYCOONIST

6. ALPHABET MILLION (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 4.15: 1. Bluemed (4) I. Chisty 56, 2. Go For The Moon (1) F. Norton 56, 3. Kings Return (3) P. Vikram 56, 4. Mahlagha (7) Hindu Singh 56, 5. Mastercraft (5) Yash Narredu 56, 6. Royal Exemplar (6) Farid Ansari 56 and 7. Sovereign Spirit (2) C. Brisson 54.5.

1. GO FOR THE MOON, 2. BLUEMED, 3. MASTERCRAFT

7. MYSTICAL HANDICAP (1,600m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 4.45: 1. Royal Treasure (10) Farid Ansari 60, 2. Strombosis (5) Manikandan 60, 3. Beautiful (6) Hindu Singh 58.5, 4. Windsor Walk (8) Ram Nandan 58, 5. Waytogo (1) S. Imran 57.5, 6. Jack Richer (3) P.S. Kaviraj 56, 7. Wonderful Era (2) Koshi Kumar 56, 8. Masterpiece (4) S. Kabdhar 55, 9. Saro Superfast (9) R.N. Darshan 55 and 10. Radiant Joy (7) P. Vikram 52.

1. BEAUTIFUL, 2. WINDSOR WALK, 3. RADIANT JOY

8. SALISBURY HANDICAP (1,800m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 5.15: 1. Queen Of Fame (4) Koshi Kumar 60, 2. Sunche Dreams (3) Ram Nandan 60, 3. Larado (6) A.S. Peter 59.5, 4. Nightjar (5) Hindu Singh 58, 5. Three Of A Kind (2) P.S. Kaviraj 56 and 6. Beauregard (1) K.V. Baskar 55.5.

1. QUEEN OF FAME, 2. SUNCHE DREAMS, 3. LARADO

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.

ADVERTISEMENT