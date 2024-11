Golden Marina favoured for the Chief Minister’s Trophy

Golden Marina runs with a good chance in the Chief Minister’s Trophy (1,200m), the feature event at the races to be held here on Friday (Nov. 22). The carried over amount of ₹1,17,500 will be added to the combined jackpot pool.

1. BALAHAKA HANDICAP (1,100m), rated 20 tol 45 (0 to 19 eligible), 2-15 p.m.: 1. Falconbridge (10) N. Darshan 60, 2. Words Worth (1) Jitendra Singh 57.5, 3. First Missile (7) Shah Alam 57, 4. Western Girl (11) Bharat Mal 55, 5. Conscious Keeper (2) Farid Ansari 54.5, 6. Aarini (9) Hindu Singh 54, 7. Abnegator (3) P. Vikram 52.5, 8. Face Off (4) P. Sai Kumar 52, 9. Princess O Star (5) B. Dharshan 51.5, 10. Saintly Star (6) Ram Nandan 51.5 and 11. Lumiere (8) Shankar Lal 50.5.

1. FACE OFF, 2. AARINI, 3. FALCONBRIDGE

2. NOVEMBER HANDICAP (1,200m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 2-45: 1. Stolen Glance (8) P. Sai Kumar 62, 2. Marquita (6) Inayat 60.5, 3. Authentic Bell (5) M.S. Deora 55.5, 4. Sacre Couer (1) Farid Ansari 55, 5. Autumn Shower (2) A. Ayaz Khan 54, 6. Ocean Love (4) L.A. Rozario 53.5, 7. Regent Prince (3) Bharat Mal 52 and 8. Blue Sapphire (7) B. Dharshan 50.

1. STOLEN GLANCE, 2. REGENT PRINCE, 3. AUTHENTIC BELL

3. SECRETARIAT HANDICAP (1,200m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3-15: 1. Andorra (1) Yash Narredu 60, 2. Sonic Dash (2) N. Darshan 59, 3. Tycoonist (9) Hindu Singh 58.5, 4. Safety (8) Inayat 58.5, 5. Pirate’s Love (4) C. Brisson 53.5, 6. Danny’s Girl (5) L.A. Rozario 52, 7. Admiral Shaw (6) P. Sai Kumar 51.5, 8. Dazzling Princess (10) A.S. Peter 51.5, 9. Lebua (3) Bharat Mal 51.5, 10. Empress Eternal (11) Ram Nandan 51, 11. Sheer Elegance (7) P. Vikram 51 and 12. Precious Gift (12) M.S. Deora 50.5.

1. ANDORRA, 2. ADMIRAL SHAW, 3. DAZZLING PRINCESS

4. CHIEF MINISTER’S TROPHY (1,200m), rated 80 & above (60 to 79 eligible), (Outstation horses are eligible), 3-45: 1. Supreme Dance (6) Inayat 60, 2. New Dimension (7) Yash Narredu 59, 3. Dedicate (5) Hindu Singh 56.5, 4. Pneuma (3) B.R. Kumar 57, 5. Supreme Grandeur (2) Farid Ansari 55, 6. Golden Marina (1) S.J. Moulin 54, 7. Race For The Stars (4) Kuldeep Singh 54 and 8. Slainte (8) P. Vikram 51.

1. GOLDEN MARINA, 2. SUPREME GRANDEUR, 3. NEW DIMENSION

5. KANGRA TROPHY (1,600m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), outstation horses eligible, 3-45: 1. Glorious King (7) Yash Narredu 60, 2. Perfect Blend (1) Farid Ansari 60, 3. Loch Lomond (2) Hindu Singh 59.5, 4. Diamond And Pearls (4) Ram Nandan 57.5, 5. Swarga (3) Kuldeep Singh 56.5, 6. Kings Walk (5) S. Kabdhar 55.5 and 7. Starkova (6) S.J. Moulin 55.

1. GLORIOUS KING, 2. STARKOVA, 3. SWARGA

6. MYRTLEWOOD HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 4-45: 1. Impiana (5) S.J. Moulin 60, 2. Royal Chivalry (6) C. Brisson 60, 3. Clockwise (1) Kuldeep Singh 59, 4. Alice Blue (8) B.R. Kumar 57.5, 5. Sensations (7) K.V. Baskar 53, 6. Amazing Joy (4) Hindu Singh 52.5, 7. Kaze Hikaru (2) P. Vikram 52.5 and 8. Rinello (3) Ram Nandan 51.

1. ALICE BLUE, 2. CLOCKWISE, 3. ROYAL CHIVALRY

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: 4, 5 & 6.

