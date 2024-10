Glorious King for the first division of the Simply Supreme Handicap

Glorious King has an edge over his rivals in the first division of the Simply Supreme Handicap (1,400m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Oct. 5).

1. ROWLEY MILE HANDICAP (Div. I), (1,200m) 5-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 1-45 p.m.: 1. Safety (6) P. Sai Kumar 60, 2. Alexander (8) L.A. Rozario 59.5, 3. Be Calm (2) Shah Alam 59.5, 4. First Empress (9) Bharat Mal 59.5, 5. Cartel (3) M.S. Deora 59, 6. Priceless Beauty (4) A.S. Peter 59, 7. Senora Bianca (1) Farid Ansari 59, 8. Bay Of Naples (7) A. Ayaz Khan 55.5 and 9. Conscious Keeper (5) Koshi Kumar 53.5.

1. SAFETY, 2. PRICELESS BEAUTY, 3. ALEXANDER

2. ROWLEY MILE HANDICAP (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 2-15: 1. Empress Eternal (9) Mukesh Kumar 60, 2. Sinatra (10) Ram Nandan 59, 3. Dazzling Princess (5) Yash Narredu 58.5, 4. Lady Luck (7) Koshi Kumar 58.5, 5. Sunny Isles (4) P. Siddaraju 57, 6. Emperor Charmavat (6) Inayat 55, 7. Lord Of The Turf (8) Bharat Mal 54.5, 8. Air Marshall (1) K.V. Baskar 53, 9. Empire Of Dreams (2) M.S. Deora 52.5 and 10. Bohemian Star (3) Farid Ansari 52.

1. DAZZLING PRINCESS, 2. EMPRESS ROYAL, 3. SUNNY ISLES

3. DIOMED HANDICAP (1,000m), 5-y-o & over, rated 40 to 65, (20 to 39 eligible), 2-45: 1. Fun Storm (11) Bharat Mal 61, 2. Royal Baron (10) S. Kabdhar 59, 3. Sensibility (7) M.S. Deora 57.5, 4. Hawk Of The Wind (5) M. Bhaskar 56.5, 5. Pirate’s Love (8) N. Darshan 56.5, 6. Spectacle (6) N. Murugan 56, 7. Raffinato (1) Inayat 54, 8. Empress Eternal (2) Farid Ansari 53.5, 9. Windsor Walk (9) Ram Nandan 53.5, 10. Great Spirit (3) R. Manish 53, 11. Precious Gift (12) L.A. Rozario 52.5 and 12. Knotty In Blue (4) Koshi Kumar 52.

1. HAWK OF THE WIND, 2. SENSIBILITY, 3. FUN STORM

4. SIMPLY SUPREME HANDICAP ( Div. I), (1,400m), 4-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3-15: 1. Royal Icon (8) M.S. Deora 60, 2. Swarga (7) P. Sai Kumar 59.5, 3. Tycoonist (1) R. Gochhi 59.5, 4. Glorious King (2) Yash Narredu 58.5, 5. Loch Lomond (5) P. Vikram 57, 6. Queen Anula (6) K.V. Baskar 56.5, 7. Honorable Lady (3) L.A. Rozario 52.5 and 8. Rising Tycoon (4) Mukesh Kumar 52.5.

1. GLORIOUS KING, 2. RISING TYCOON, 3. SWARGA

5. ZARAKAVA HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3-45: 1. Clockwise (3) Ram Nandan 60, 2. Go For The Moon (7) Yash Narredu 60, 3. Crown Drive (8) A.S. Peter 58, 4. Seiko Katsu (4) R. Manish 58, 5. Grandiose (5) K.V. Baskar 57.5, 6. Krishvi (2) P. Siddaraju 57, 7. Momentous (6) Kuldeep Singh 56 and 8. Abnegator (1) Koshi Kumar 52.

1. GO FOR THE MOON, 2. KRISHVI, 3. CROWN DRIVE

6. SIMPLY SUPREME HANDICAP (Div. II), (1,400m), 4-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 4-15: 1. Celeste (4) P., Siddaraju 60, 2. Moriset (1) Koshi Kumar 59, 3. Schnell (9) Yash Narredu 58.5, 4. Impiana (7) S.J. Moulin 55, 5. Sheer Elegance (5) Farid Ansari 55, 6. Groovin (3) M.S. Deora 54, 7. Dear Lady (8) Mukesh Kumar 53.5, 8. Element (2) P. Sai Kumar 53 and 9. Suryakrishi (6) P. Vikram 53.

1. SCHNELL, 2. SHEER ELEGANCE, 3. IMPIANA

7. BARODA STUD TROPHY (1,200m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 4-45: 1. Rinello (6) Koshi Kumar 62, 2. King Sun (8) P. Siddaraju 61, 3. Stolen Glance (2) Kuldeep Singh 60, 4. Atreides (12) L.A. Rozario 58.5, 5. Midnight Sparkle (4) Inayat 58.5, 6. Maranello (7) Shankar Lal 58, 7. Rwanda (1) Ram Nandan 58, 8. Ashwa Dev (3) A.M. Tograllu 57, 9. Autumn Light (11) R. Manish 57, 10. Young Heart (10) A.S. Peter 55, 11. Little Wonder (4) P. Vikram 51.5 and 12. Blue Sapphire (9) P. Sai Kumar 50.

1. MIDNIGHT SPARKLE, 2. RINELLO, 3. STOLEN GLANCE

8. VICTORY SIGN HANDICAP (1,600m) rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 5-15: 1. Gold Fame (11) R. Gochhi 61, 2. Alpha Domino (1) N. Darshan 60, 3. Kings Return (8) Koshi Kumar 59.5, 4. Sian (6) M.S. Deora 59.5, 5. Edmund (3) R. Manish 59, 6. Gandolfini (9) S.J. Moulin 55, 7. Larado (5) A.S. Peter 55, 8. Sensations (2) K.V. Baskar 55, 9. Radiant Joy (10) Farid Ansari 54.5, 10. Queens Cliff (7) L.A. Rozario 53, 11. Kallania (12) P. Vikram 52 and 12. Abilitare (4) Ram Nandan 50.

1. ALPHA DOMINO, 2. LARADO, 3. GANDOLFINI

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 6, 7 & 8.

