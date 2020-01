Gift Of Grace primed for an encore

Among the 11 fillies vying for premier honours, Gift Of Grace, who won the Indian 1000 Guineas, may repeat her performance in the Indian Oaks (Gr.1), the stellar attraction of Saturday’s (Jan.18) afternoon races.

There will be no false rails.

1. RAO SAHEB D K PARKAR TROPHY (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46 – 1.30 p.m.: 1. Finest Moment (4) Bhawani 59, 2. Fanfare (7) C.S. Jodha 58, 3. Tudor Hall (1) Nathan Evans 58, 4. Shae (withdrawn), 5. Free Gold (3) David Egan 56, 6. Power Of Thor (2) Kaviraj 55.5 and 7. Mount Moriah (6) Trevor 54.

1. TUDOR HALL, 2. MOUNT MORIAH.

2. AWAR RASHID TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46 – 2.00: 1. Cormorant (4) Trevor 61.5, 2. Polyneices (6) Chouhan 61.5, 3. Classicus (3) C.S. Jodha 61, 4. Hodson’s Horse (5) Santosh 61, 5. Angel’s Harmony (2) Kaviraj 58, 6. Laburnum (8) Nicky Mackay 57, 7. Eternal Dancer (7) Peter 55 and 8. Verdandi (1) Nathan Evans 55.

1. CORMORANT, 2. POLYNEICES, 3. CLASSICUS.

3. TRICUMDAS DWARKADAS TROPHY DIV.II (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46 – 2.30: 1. Isinit (8) K. Pranil 59, 2. Brave (2) Kaviraj 58, 3. Arabian Storm (3) J.Chinoy 57, 4. Falconette (10) Nathan Eavans 56.5, 5. Egalite (5) Leigh Roche 55.5, 6. Conscience (11) Kamble 55, 7. Kruger (7) Chouhan 55, 8. Luminosity (1) Hanumant 54.5, 9. Hollywood Park (9) Peter 54, 10. Periwinkle (6) Shubham 53 and 11. Psychic Fire (4) Nazil 50.5.

1. CONSCIENCE, 2. BRAVE, 3. EGALITE.

4. R.R. BYRAMJI TROPHY (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66 – 3.00: 1. Sassy Lass (5) Peter 59, 2. Majestic Warrior (8) Sandesh 58.5, 3. Golden Hind (2) Trevor 58, 4. Auspicious (1) Nathan Evans 56.5, 5. Mirabilis (7) Leigh Roche 55, 6. Gentillesse (6) Nicky Mackay 53, 7. My Precious (4) A.Prakash 52 and 8. Makhtoob (3) C.S. Jodha 51.5.

1. MIRABILIS, 2. MAJESTIC WARRIOR, 3. SASSY LASS.

5. P D AVASIA TROPHY (1,200m), Cl. II, rated 60 to 84 – 3.30: 1. Excellent Gold (3) Kaviraj 59, 2. Eyes For You (4) Neeraj 56.5, 3. Flaming Martini (6) David Allan 56.5, 4. Golden Guest (9) David Egan 56.5, 5. King Khalil (5) A. Prakash 56.5, 6. Joplin (7) Chouhan 55, 7. Kilkarry Bridge (2) Nicky Mackay 53.5, 8. Between The Waters (1) C.S. Jodha 52.5 and 9. Silver Flames (8) Akshay Kumar 51.

1. KING KHALIL, 2. SILVER FLAMES, 3. JOPLIN.

6. GOOL S. POONAWALLA MILLION (Gr.3) (1,200m), 3-y-o only – 4.00: 1. Exotic Queen (6) Sandesh 57, 2. Recall Of You (4) David Allan 57, 3. Flame Of Thea (1) Nathan Evans 55.5, 4. California (3) Trevor 54, 5. Lady Lanette (7) Neeraj 54, 6. Sufiyah (5) Kadam 54 and 7. Trinket (2) Bhawani 54.

1. EXOTIC QUEEN, 2. RECALL OF YOU, 3. CALIFORNIA.

7. TRICUMDAS DWARKADAS TROPHY DIV.I (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46 – 4.30: 1. Cezanne (2) Nazil 62, 2. Turmeric Tower (1) Sandesh 60.5, 3. Julio Cesaro (9) Nathan Evans 60, 4. Furious N’ Fast (7) K. Pranil 59.5, 5. Godsword (3) J.Chinoy 59, 6. Skysurfer (4) Kaviraj 57, 7. Ms Boss (5) Nicky Mackay 56, 8. Hidden Gold (6) David Egan 55.5, 9. Tacksta (8) A.Gaikwad 54.5, 10. Romantic Warrior (10) Shubham 54 and 11. Speed Air (11) Chouhan 54.

1. TURMERIC TOWER, 2. HIDDEN GOLD, 3. MS BOSS.

8. INDIAN OAKS (Gr.1) (2,400m), 4-y-o only – 5.00: 1. Armaity (9) A. Imran Khan 57, 2. Bostonia (3) Srinath 57, 3. Gift Of Grace (6) David Egan 57, 4. Hokkaido (7) Trevor 57, 5. Juliette (8) O’Donoghue 57, 6. Kate (5) Akshay Kumar 57, 7. Mishka’s Pride (2) Nathan Evans 57, 8. Notoriety (11) Leigh Roche 57, 9. Sea The Dream (10) Neeraj 57, 10. Thailand (4) S.John 57 and 11. Well Connected (1) David Allan 57.

1. 3. GIFT OF GRACE, 2. WELL CONNECTED, 3. JULIETTE.

9. BLUE RIBBON TROPHY (1,600m), Cl. V, rated 4 to 30 – 5.30: 1. Rumba (7) Leigh Roche 60.5, 2. Ex’s And Ho’s (9) Trevor 60, 3. Grey Falcon (4) Kaviraj 59.5, 4. Silver Storm (8) Baria 59.5, 5. Don’t Mess With Me (11) Santosh 59, 6. Golden Eclipse (2) Nazil 58, 7. Chezza (10) Peter 55.5, 8. His Master’s Vice (1) Nirmal 55.5, 9. Mr. Honey (6) C.S.Jodha 55, 10. Big Ben (5) Akshay 54.5 and 11. Sweeping Move (3) Bhawani 53.5.

1. RUMBA, 2. EX’S AND HO’S, 3. HIS MASTER’S VICE.

Day’s Best : MIRABILIS.

Double : CORMORANT — EXOTIC QUEEN.

Jackpot : (i) 3, 4, 5, 6 & 7. (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Treble : (i) 2, 3 & 4. (ii) 6, 7 & 8. (iii) 7, 8 & 9.

Tanala : All races.

Super Jackpot : 4, 5, 6, 7,8 & 9.