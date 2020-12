Giant Star and Ashwa Bravo should fight out the finish

CHENNAI:

17 December 2020 00:40 IST

The Mumbai challenger Giant Star and the Hyderabad contender Ashwa Bravo should fight out the finish of the South India 2000 Guineas (1,600m), the stellar attraction of the races to be held here on Thursday (Dec. 17).

1. NIJINSKY PLATE (1,000m), maiden 2-y-o only (Terms), 2.00 p.m.: 1. Beauteous Maximus (1) Zervan 56, 2. Knott So Knotty (7) Antony Raj 56, 3. Glorious Symphony (6) Yash 54.5, 4. La Nora (9) B. Nikhil 54.5, 5. Lady Solitaire (5) Nakhat Singh 54.5, 6. Pink Pearl (2) Akshay Kumar 54.5, 7. Royal Pearl (4) Brisson 54.5, 8. Subjucate (3) C. Umesh 54.5 and 9. Sweet Fragrance (8) P.S. Chouhan 54.5.

1. ROYAL PEARL, 2. GLORIOUS SYMPHONY, 3. BEAUTEOUS MAXIMUS

2. CHESTER PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 2.30: 1. Farewell (6) Brisson 60, 2. Grand Royal (3) Zervan 60, 3. Shreya’s Pet (1) Shahar Babu 60, 4. Penang (9) Yash 59.5, 5. Epistoiary (10) Antony Raj 58.5, 6. Katahdin (11) Stephen Raj 58.5, 7. Country’s Grace (2) S. Kamble 57, 8. Rwanda (8) Akshay Kumar 57, 9. Lady Blazer (7) M. Carim 55, 10. Majestic Wind (4) C. Umesh 55, 11. Queen Justitia (5) A.M. Alam 54 and 12. Sundance (12) Muzaffar 53.

1. PENANG, 2. RWANDA, 3. GRAND ROYAL

3. ORIGINAL VEL B. SAMPATH KUMAR MEMORIAL TROPHY (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 3.00: 1. Blind Love (10) S. Kamble 56, 2. Sir Baffert (7) C. Umesh 56, 3. Star Caliber (1) Brisson 56, 4. Star Chieftain (4) Rajendra Singh 56, 5. Supreme Excelsior (3) Nakhat Singh 56, 6. Alwaysastar (2) Shahar Babu 54.5, 7. Divina (8) P. Trevor 54.5, 8. Lady Zean (9) B. Nikhil 54.5, 9. Senora Bianca (5) Yash 54.5, 10. Tifosi (11) Akshay Kumar 54.5 and 11. Zarriya (6) P. Sai Kumar 54.5.

1. SENORA BIANCA, 2. SIR BAFFERT, 3. SUPREME EXELSIOR

4. SOUTH INDIA 2000 GUINEAS (1,600m), 3-y-o only (Terms), 3.30: 1. Ashwa Bravo (4) Suraj Narredu 57, 2. Beethovan (7) Srinath 57, 3. Garamond (-) (-) 57, 4. Giant Star (2) Yash 57, 5. Hope Island (5) S. John 57, 6. Lordship (1) Brisson 57, 7. Sporting Memories (8) P. Trevor 57, 8. Star Symbol (3) Akshay Kumar 57, 9. Star Templar (6) Nakhat Singh 57, 10. Taimur (10) A. Sandesh 57 and 11. Vachan (9) P. S. Chouhan 57.

1. GIANT STAR, 2. ASHWA BRAVO, 3. SPORTING MEMORIES

5. P.M. ANTONY MEMORIAL CUP (1,200m), rated 60 to 85 (outstation horses are eligible), 4.00: 1. Never Again (11) P. Sai Kumar 60, 2. Bora Bora (2) Akshay Kumar 59.5, 3. Storm Flag (12) Yash 59, 4. Kingoftheworld (3) Antony Raj 58, 5. Oscar Thunder (7) P. Trevor 56, 6. Rutbedaar (5) P. S. Chouhan 54.5, 7. Priceless Ruler (9) Nakhat Singh 53, 8. Queen Of Venice (10) C. Umesh 52, 9. Cher Amie (1) Zervan 51.5, 10. Pretty Gal (6) M. Bhaskar 51.5, 11. Wonder Blaze (8) S. Kamble 51.5 and 12. Glorious Fire (4) A.M. Alam 51.

1. STORM FLAG, 2. OSCAR THUNDER, 3. CHER AMIE

6. ONCE AGAIN PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 4.30: 1. Heart Of Gold (7) Shahar Babu 60, 2. Famous Queen (10) Stephen Raj 58, 3. Dream Run (1) C. Umesh 57.5, 4. Arazan’s Diamond (9) Farhan 56, 5. Shelomi (4) B. Nikhil 56, 6. Velocity (3) Muzaffar 56, 7. Cleona (2) A.M. Alam 55, 8. Gardiner (6) M. Carim 54.5, 9. Betty Boop (5) Azfar Syeed 54 and 10. Parrys Corner (8) S. Kamble 54.

1. DREAM RUN, 2. HEART OF GOLD, 3. CLEONA

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.