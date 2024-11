Geographique should score a hat-trick in the Teena Katrak Memorial R.W.I.T.C. Ltd Trophy (Gr. 2)

The five-year-old mare Geographique, who won two graded races at Hyderabad in her last two starts, maintains her winning form and should score a hat-trick in the Teena Katrak Memorial R.W.I.T.C. Ltd Trophy (Gr. 2) , the main attraction of the concluding day’s races here on Sunday, November 3.

Rails will be announced one hour before the first race.

1. PROLETARIAN PLATE (1,200m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 1 to 26 — 1.30 p.m.: 1. Fidato (2) S.J. Sunil 61.5, 2. Talking Point (10) N. Bhosale 61.5, 3. Demetrius (9) Trevor 60.5, 4. Cascade (7) P. Vinod 58, 5. She’s A Teaser (3) Bharat 58, 6. Adonis (11) Santosh 57, 7. Sorrento Secret (6) Akshay K 57, 8. Elizabeth Regina (14) Kamble 56, 9. Benignity (5) Nazil 55.5, 10. Operation Finale (4) H.M. Akshay 55.5, 11. Anoushka (1) Merchant 50, 12. Between Friends (12) V. Bunde 50, 13. Lightning Blaze (8) A. Prakash 49.5 and 14. Reciprocity (13) S.A. Amit 49.5.

1. SHE’S A TEASER, 2. LIGHTNING BLAZE, 3. TALKING POINT

2. B. PRAKASH TROPHY (1,400m), Cl.III, rated 40 to 66 — 2.00: 1. Singer Sargent (6) Trevor 60, 2. Mutant (7) Akshay K 58, 3. Opus Dei (9) Antony Raj 56, 4. Believe (4) Ajinkya 55.5, 5. Art Collector (3) Nazil 54.5, 6. Attained (10) V. Bunde 50.5, 7. Cache (2) Vivek G 50.5, 8. Ricochet (1) T.S. Jodha 50, 9. Ghirardelli (5) Kaviraj 49 and 10. Treasure Gold (8) A. Prakash 49.

1. ATTAINED, 2. OPUS DEI, 3. CACHE

3. RAO SAHEB KEDARI GOLD TROPHY (Div. II) (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 2.30: 1. Windborne (8) C.S. Jodha 59, 2. Jetfire (11) Kishore 56.5,3. Ashwa Denali (6) Bharat 56, 4. Dulari (10) Merchant 56, 5. Quicker (5) Suraj Narredu 56, 6. Maysara (3) A. Prakash 55.5, 7. Mount Sinai (13) Santosh 55.5, 8. Toscana (1) Kaviraj 55, 9. Mighty Wings (2) P. Vinod 54.5, 10. Prince Igor (7) Nirmal 54.5, 11. Khaleesi (14) T.S. Jodha 54, 12. Mirae (12) Kamble 53.5, 13. Street Sense (4) Nazil 52.5 and 14. Untitled (9) S. Amit 50.5.

1. MAYSARA, 2. QUICKER, TOSCANA

4. DELHI RACE CLUB TROPHY (1,200m), Cl. I, rated 80 and upward — 3.00: 1. Magileto (6) Trevor 62.5, 2. Son Of A Gun (7) Kaviraj 59, 3. Baby Bazooka (1) Bharat 57, 4. Coeur De Lion (3) Kamble 56.5, 5. Cellini (4) V. Bunde 55.5, 6. Irish Gold (5) Akshay K 53.5, 7. Dexa (8) A. Prakash 51.5 and 8. Dream Seller (2) Saqlain 49.

1. BABY BAZOOKA, 2. IRISH GOLD, 3. DREAM SELLER

5. DR. P.K. SARDESHMUKH MAHARAJ TROPHY (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 3. 30: 1. Applause (9) Akshay K 56, 2. Eagle Day (8) Vivek G 56, 3. Flashman (12) A. Prakash 56, 4. Gordon (3) Ajinkya 56, 5. Higher Love (5) T.S. Jodha 56, 6. Honest Desire (2) Trevor 56, 7. Pataudi (7) Kamble 56, 8. Sands Of Dubai (10) Nirmal 56, 9. Bohemian Rhapsody (4) Merchant 54.5, 10. Crystal Clear (1) Antony Raj 54.5, 11. Ma Cherie (11) H.M. Akshay 54.5, 12. Psychic Star (13) Saqlain 54.5 and 13. Star Impact (6) Suraj Narredu 54.5.

1. PSYCHIC STAR, 2. HONEST DESIRE, 3. STAR IMPACT

6. TEENA KATRAK MEMORIAL R.W.I.T.C. LTD TROPHY (Gr. 2) (2,000m) (Terms), 4-y-o and over — 4.00: 1. Jamari (---), 2. Evaldo (1) Sandesh 56.5, 3. Mojito (4) Parmar 56.5, 4. Geographique (3) Suraj Narredu 55 and 5. Ramiel (2) Vivek G 50.5.

1. GEOGRAPHIQUE, 2. EVALDO

7. RAO SAHEB KEDARI GOLD TROPHY (Div. I) (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 4.30: 1. Superimpose (10) Zervan 61, 2. Pure (2) Ranjane 60.5, 3. My Princess (5) Vivek G 58.5, 4. Timeless Vision (14) Sandesh 57.5, 5. Axlrod (1) N. Bhosale 57, 6. Trigger (4) Merchant 58, 7. Walter (8) Ajinkya 56.5, 8. Remy Red (13) T.S. Jodha 56, 9. Whatsinaname (7) Bharat 55.5, 10. Champagne Smile (3) Akshay K 55, 11. Mojo (11) Saqlain 55, 12. Moment Of Madness (9) S.J. Sunil 55, 13. Nelson River (12) S. Amit 54.5 and 14. Sussing (6) A.Prakash 53.5.

1. AXLROD, 2. WHATSINANAME, 3. MOJO

8. DANGEROUS PLATE (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 5.00: 1. Storm Cloud (8) Zervan 59, 2. Malakhi (6) Nazil 58.5, 3. Galloping Glory (11) P. Dhebe 56, 4. Rush (1) Ajinkya 55.5, 5. Amadeo (14) Trevor 54.5, 6. Odysseus (9) Kaviraj 54.5, 7. Gimme (7) A. Prakash 54, 8. Magical Star (15) V. Bunde 54, 9. Picasso (10) Vivek G 54, 10. Desert Classic (2) Nirmal 53, 11. Floyd (5) T.S. Jodha 53, 12. Little Minister (4) Merchant 52.5, 13. Mighty Sparrow (13) Saqlain 52.5, 14. Hagibis (3) S. Amit 51.5 and 15. Perfect Light (12) Akshay K 51.5.

1. AMADEO, 2. MIGHTY SPARROW, 3. GIMME

Day’s Best: GEOGRAPHIQUE

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 2, 3 & 4, (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.

