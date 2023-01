General Atlantic should make amends in the Rani Lakshmibai Plate

January 03, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Hyderabad:

Trainer N. Ravinder Singh’s General Atlantic, who ran second in his last start, should make amends in the Rani Lakshmibai Plate, the main event of Tuesday’s (Jan. 3) races.

1. MOULANA AZAD PLATE (Div. I) (1,100m) Maiden, 4-y-o and upward rated up to 25 (Cat. III), 1.15 p.m.: 1. Ayur Tej (9) Mukesh Kumar 60, 2. First Class (4) Surya Prakash 60, 3. Pancho (1) M. Madhu Babu 60, 4. Aarya (10) Abhay Singh 59, 5. Honourable Lady (7) Santosh Raj 59, 6. Sound Echo (2) Kuldeep S 58, 7. Alina (3) P. Ajeeth Kumar 57.5, 8. Canterbury (6) Md. Ekram Alam 57, 9. Ella Eldingar (8) Aneel 56.5 and 10. It’s My Life (5) B. Nikhil 53.

1. SOUND ECHO, 2. AYUR TEJ, 3. CANTERBURY

2. CUPID PLATE (Div. I) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 1.45: 1. Briar Ridge (3) Mukesh Kumar 60, 2. Unsung Hero (1) Rafique Sk. 58, 3. Angelita (6) Afroz Khan 57, 4. Miss Little Angel (8) B.R. Kumar 56, 5. Malaala (5) Ajay Kumar 55, 6. Top Diamond (4) P. Ajeeth Kumar 53.5, 7. Ok Boss (7) Md. Ismail 52.5, 8. All Time Legend (9) Akshay Kumar 52 and 9. Castlerock (2) B. Nikhil 51.5.

1. ALL TIME LEGEND, 2. TOP DIAMOND, 3. BRIAR RIDGE

3. RANI LAKSHMIBAI PLATE (1,400m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 2.15: 1. City Of Blessing (2) Mukesh Kumar 60, 2. Mirana (3) Kuldeep S 60, 3. General Atlantic (1) Gaurav Singh 56, 4. Show Me Your Walk (7) Abhay Singh 55.5, 5. Char Ek Char (8) Akshay Kumar 52.5, 6. Miss Marvellous (6) Afroz Khan 51.5, 7. Painted Apache (5) Surya Prakash 51.5 and 8. Southern Act (4) Md. Ismail 51.5.

1. GENERAL ATLANTIC, 2. CHAR EK CHAR, 3. CITY OF BLESSING

4. BEST OF GOLD PLATE (Div. I) (1,400m) Maiden, 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.45: 1. Wind Sprite (5) Mukesh Kumar 60, 2. Nucleus (2) Mohit Singh 55.5, 3. Apex Star (1) Santosh Raj 53, 4. N R I Angel (7) Koushik 53, 5. Resurgence (4) Surya Prakash 53, 6. Cape Town (10) B.R. Kumar 52.5, 7. Saint Emilion (9) B. Nikhil 52, 8. Shubhrak (8) Abhay Singh 52, 9. Sweet Talk (3) Gaurav Singh 52 and 10. Das (6) P. Ajeeth Kumar 51.5.

1. WIND SPRITE, 2. NUCLEUS, 3. RESURGENCE

5. CUPID PLATE (Div. II) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 3.15: 1. City Of Bliss (3) Ajay Kumar 60, 2. Beauty On Parade (5) Sonu Kumar 58.5, 3. Shazam (1) Akshay Kumar 58, 4. Rising Queen (7) Md. Ismail 56.5, 5. Star Racer (4) Aneel 55.5, 6. Indian Temple (2) B. Nikhil 54, 7. Four One Four (6) P. Ajeeth Kumar 53.5 and 8. Starwalt (8) Surya Prakash 53.

1. SHAZAM, 2. BEAUTY ON PARADE, 3. CITY OF BLISS

6. SAROJINI NAIDU PLATE (Div. I) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.45: 1. Aerial Combat (13) Surya Prakash 60, 2. Prime Gardenia (11) Koushik 60, 3. Unmatched (7) B.R. Kumar 59.5, 4. Different (9) Aneel 58, 5. Vision Of Rose (1) Santosh Raj 58, 6. Pinatubo (2) Rafique Sk. 57, 7. Its On (3) B. Nikhil 55.5, 8. Salisbury (10) Afroz Khan 54.5, 9. Master Touch (8) Akshay Kumar 54, 10. Exclusive Luck (5) Md. Ismail 52, 11. Gusty Note (6) Gaurav Singh 52, 12. Blazing Jupiter (12) P. Ajeeth Kumar 51 and 13. Sporting Smile (4) Abhay Singh 51.

1. SALISBURY, 2. MASTER TOUCH, 3. UNMATCHED

7. MOULANA AZAD PLATE (Div. II) (1,100m) Maiden, 4-y-o and upward, rated upto 25 (Cat. III), 4.15: 1. Challenger (9) Md. Ekram Alam 60, 2. Fresh Hope (2) Shivansh 60, 3. Euphoria (3) B. Nikhil 59, 4. Stark (4) Surya Prakash 58.5, 5. Silver Lining (8) Mukesh Kumar 58, 6. Good Tidings (7) Akshay Kumar 57.5, 7. Raniji (1) Abhay Singh 57.5, 8. Ikra (5) Aneel 57, 9. Space Time (10) P. Ajeeth Kumar 55.5 and 10. Paree (6) Sonu Kumar 53.5.

1. CHALLENGER, 2. GOOD TIDINGS, 3. SPACE TIME

8. SAROJINI NAIDU PLATE (Div. II) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 4.45: 1. Angel Tesoro (8) A.A. Vikrant 60, 2. Silk (13) Deepak Singh 60, 3. Golden Forza (2) Santosh Raj 59, 4. Ice Berry (6) R.S. Jodha 57.5, 5. Indian King (1) Md. Ismail 57, 6. Explosive (11) P. Ajeeth Kumar 56.5, 7. Pedro Planet (5) Rafique Sk. 54.5, 8. Royal Star (9) Afroz Khan 54.5, 9. Coming Home (7) Akshay Kumar 53.5, 10. Blue Brigade (4) B. Nikhil 52.5, 11. Fatuma (12) Gaurav Singh 51.5, 12. Sorry Darling (10) Surya Prakash 51 and 13. Special Effort (3) Abhay Singh 51.

1. COMING HOME, FATUMA, 3. GOLDEN FORZA

Day’s Best: ALL TIME LEGEND

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.