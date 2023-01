General Atlantic claims Rani Lakshmibai Plate

January 03, 2023 06:00 pm | Updated 06:00 pm IST - Hyderabad:

Trainer N. Ravinder Singh’s General Atlantic (Gaurav Singh up) won the Rani Lakshmibai Plate, the chief event of Tuesday’s (Jan. 3) races. The winner is owned by Mr. Praveen Kumar Katakam.

1. MOULANA AZAD PLATE (Div. I): SOUND ECHO (Kuldeep S) 1, Canterbury (Md. Ekram Alam) 2, Ayur Tej (Mukesh Kumar) 3 and Pancho (M. Madhu Babu) 4. 3/4, Nk and 1-1/4. 1m, 7.91s. ₹27 (w), 14, 24 and 20 (p). SHP: 76, THP: 41, SHW: 21 and 38, FP: 147, Q: 108, Tanala: 377. Favourite: Sound Echo. Owner: Col. K.S. Garcha. Trainer: S. Sreekant.

2. CUPID PLATE (Div. I): ALL TIME LEGEND (Akshay Kumar) 1, Unsung Hero (Rafique Sk.) 2, Malaala (Ajay Kumar) 3 and Briar Ridge (Mukesh Kumar) 4. 3/4, 2 and 2. 1m, 12.17s. ₹23 (w), 11, 14 and 15 (p). SHP: 49, THP: 47, SHW: 13 and 21, FP: 84, Q: 55, Tanala: 289. Favourite: All Time Legend. Owner: Mr. N.V. Rohin Kumar. Trainer: D. Netto.

3. RANI LAKSHMIBAI PLATE: GENERAL ATLANTIC (Gaurav Singh) 1, Miss Marvellous (Afroz Khan) 2, Char Ek Char (Akshay Kumar) 3 and City Of Blessing (Mukesh Kumar) 4. 1, 1 and 3, 1m, 25.91s. ₹22 (w), 10, 21 and 16 (p). SHP: 51, THP: 49, SHW: 14 and 24, FP: 136, Q: 117, Tanala: 313. Favourite: General Atlantic. Owner: Mr. Praveen Kumar Katakam. Trainer: N. Ravinder Singh.

4. BEST OF GOLD PLATE (Div. I): WIND SPRITE (Mukesh Kumar) 1, Nucleus (Mohit Singh) 2, Resurgence (Surya Prakash) 3 and Das (P. Ajeeth Kumar) 4. 1-1/4, Hd and Nk. 1m, 27.35s. ₹32 (w), 13, 13 and 10 (p). SHP: 35, THP: 44, SHW: 18 and 13, FP: 60, Q: 27, Tanala: 132. Favourite: Nucleus. Owners: Mr. Anil Kumar Venkat Epur, Mr. Mahesh Reddy & Mrs. Rajini Meka. Trainer: L. D’Silva.

5. CUPID PLATE (Div. II): SHAZAM (Akshay Kumar) 1, City Of Bliss (Ajay Kumar) 2, Beauty On Parade (Sonu Kumar) 3 and Indian Temple (B. Nikhil) 4. 2, 2 and Nk. 1m, 12.88s. ₹25 (w), 12, 13 and 12 (p). SHP: 41, THP: 47, SHW: 18 and 26, FP: 117, Q: 62, Tanala: 224. Favourite: Shazam. Owner: Mr. Rohit Gupta rep. Rolli Stud Dairy & Agri. Farm. Trainer: Magan Singh.

6. SAROJINI NAIDU PLATE (Div. I): BLAZING JUPITER (P. Ajeeth Kumar) 1, Vision Of Rose (Santosh Raj) 2, Its On (B. Nikhil) 3 and Salisbury (Afroz Khan) 4. 1/2, 3/4 and Nk. 1m, 12.76s. ₹51 (w), 18, 21 and 16 (p). SHP: 58, THP: 51, SHW: 48 and 28, FP: 237, Q: 139, Tanala: 960. Favourite: Its On. Owner: Mr. N.V. Rohin Kumar. Trainer: S. Sreekant.

7. MOULANA AZAD PLATE (Div. II): EUPHORIA (B. Nikhil) 1, Paree (Sonu Kumar) 2, Challenger (Md. Ekram Alam) 3 and Good Tidings (A.A. Vikrant) 4. Shd, 1 and 3/4. 1m, 7.40s. ₹31 (w), 13, 21 and 12 (p). SHP: 82, THP: 45, SHW: 18 and 31, FP: 412, Q: 249, Tanala: 1,472. Favourite: Challenger. Owner: Mr. Rohit Gupta rep. Rolli Stud Dairy & Agri. Farm. Trainer: Magan Singh.

8. SAROJINI NAIDU PLATE (Div. II): ICE BERRY (R.S. Jodha) 1, Royal Star (Afroz Khan) 2, Angel Tesoro (A.A. Vikrant) 3 and Coming Home (Mohit Singh) 4. 2, Hd and Nk. 1m, 12.51s. ₹86 (w), 27, 73 and 18 (p). SHP: 205, THP: 70, SHW: 46 and 131, FP: 5,201, Q: 1,706, Tanala: 13,325. Favourite: Coming Home. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

Jackpot: 70%: ₹1,43,623 (3 tkts.) & 30%: 1,884 (98 tkts.).

Mini Jackpot: 372 (174 tkts.)

Treble: (i) 151 (360 tkts.), (ii) 220 (162 tkts.), (iii) 3,270 (23 tkts.).