Galway Bay should come good in feature

Trainer S.K. Sunderji’s ward Galway Bay, who ran second in her last start, should make amends in the Dodla Pratap Chander Reddy Memorial Million, the main event of Saturday’s (Nov. 27) races.

1. MAHABUBNAGAR PLATE (Div. I) (1,200m), 4-y-o & upward, rated upto 25 (Cat. III), 1.15 p.m.: 1. Hashtag (7) Rohit Kumar 62, 2. Winning Player (9) Ashad Asbar 62, 3. Hurricane (6) Abhay Singh 60.5, 4. Solo Winner (5) P. Gaddam 60.5, 5. Rhine (8) A.A. Vikrant 59.5, 6. Red River (10) R.S. Jodha 59, 7. Elmira (3) Md. Ismail 58.5, 8. Theo’s Choice (2) Santosh Raj 58.5, 9. That’s My Speed (11) B. Nikhil 58, 10. Paree (1) Afroz Khan 56.5 and 11. New Hustle (4) Gaurav Singh 54.

1. WINNING PLAYER, 2. HURRICANE, 3. HASHTAG

2. WINDSCALE PLATE (Div. II) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 1.45: 1. Intense Approach (2) S.J. Sunil 60, 2. Ashwa Jauhar (8) T.S. Jodha 59.5, 3. Top Diamond (10) Akshay Kumar 59.5, 4. City Of Blessing (4) Kuldeep Singh 59, 5. Muaser (5) Nakhat Singh 59, 6. Archangels (7) A.A. Vikrant 57, 7. Pedro Planet (1) Nikhil Naidu 56.5, 8. Horse O’ War (6) Ashad Asbar 54, 9. Fatuma (3) Gaurav Singh 53 and 10. Princess Shania (9) Koushik 53.

1. TOP DIAMOND, 2. INTENSE APPROACH, 3. MUASER

3. BRAVE DANCER PLATE (Div. I) (1,400m) Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.15: 1. Galwan (11) Nikhil Naidu 60, 2. Quality Warrior (9) N.B. Kuldeep 57, 3. Grand Finale (10) A.A. Vikrant 55.5, 4. Bernini (4) N.S.Parmar 55, 5. Princeton (13) B. Nikhil 55, 6. Morior Invictus (6) Kuldeep Singh 54.5, 7. Ashwa Migsun (12) Koushik 54, 8. Ashwa Sultan (5) T.S. Jodha 54, 9. Franklin (7) Akshay Kumar 53.5, 10. Gray Hawk (2) Aneel 53.5, 11. Secret Circle (14) Afroz Khan 53.5, 12. My Master (8) Gaurav Singh 53, 13. Open Affair (1) Md. Ismail 52.5 and 14. Spectacular Cruise (3) G. Naresh 52.5.

1. FRANKLIN, 2. QUALITY WARRIOR, 3. GALWAN

4. WINDSCALE PLATE (Div. I) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.45: 1. N R I Sport (2) A.A. Vikrant 60, 2. Able Love (6) B. Nikhil 58.5, 3. Cosmico (7) Kuldeep Singh 58.5, 4. Lifes Song (4) Abhay Singh 58, 5. Wallop And Gallop (10) Nakhat Singh 58, 6. Bold Bidding (1) Akshay Kumar 57, 7. Unmatched (5) Md. Ismail 56.5, 8. Special Effort (8) Nikhil Naidu 54.5, 9. Truth And Dare (9) Neeraj 53.5 and 10. Space Walk (3) C.P. Bopanna 52.

1. N R I SPORT, 2. ABLE LOVE, 3. BOLD BIDDING

5. DODLA PRATAP CHANDER REDDY MEMORIAL MILLION (1,200m), (Terms) Maiden, 2-y-o only, 3.15: 1. Ashoka (4) A.A. Vikrant 56, 2. Ashwa Nawaab (9) T.S. Jodha 56, 3. Jack Daniel (3) Nakhat Singh 56, 4. Milton Keynes (6) Nikhil Naidu 56, 5. Superlative (7) Neeraj 56, 6. Arabian Queen (5) Ashad Asbar 54.5, 7. Galway Bay (1) N.S. Parmar 54.5, 8. Malibu (2) Kuldeep Singh 54.5 and 9. Princess Daka (8) Akshay Kumar 54.5.

1. GALWAY BAY, 2. PRINCESS DAKA, 3. ASHOKA

6. BRAVE DANCER PLATE (Div. II) (1,400m) Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.45: 1. Beauty Flame (10) Gaurav Singh 60, 2. Gregor Clegane (9) Kiran Naidu 59.5, 3. N R I Touch (12) Akshay Kumar 59.5, 4. Winning Streak (6) Nikhil Naidu 59.5, 5. Akash (7) G. Naresh 57.5, 6. Above The Law (8) Neeraj 57, 7. Mireya (5) Kuldeep Singh 57, 8. Ayur Tej (3) Aneel 56, 9. Grand Duke (13) R.S. Jodha 56, 10. Hot Seat (4) Md. Ismail 56, 11. Malaala (11) Ajit Singh 56, 12. Inside Story (1) Nakhat Singh 55.5 and 13. Despang (2) Surya Prakash 55.

1. N R I TOUCH, 2. GREGOR CLEGANE, 3. WINNING STREAK

7. SRI SHAMLAL GUPTA MEMORIAL CUP (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II), 4.15: 1. High Priestess (7) Rohit Kumar 60, 2. Dandy Man (6) Gaurav Singh 59, 3. Southern Princess (5) Ashad Asbar 56.5, 4. Mark My Day (3) Abhay Singh 56, 5. Crazy Horse (8) Nikhil Naidu 55.5, 6. All Time Legend (1) A.A. Vikrant 55, 7. Chuckit (10) Aneel 55, 8. Kingston (4) Nakhat Singh 55, 9. Unsung Hero (11) Kuldeep Singh 54, 10. N R I Vision (2) Rafique Sk. 53.5 and 11. Show Me Your Walk (9) Akshay Kumar 53.5.

1. SHOW ME YOUR WALK, 2. UNSUNG HERO, 3. ALL TIME LEGEND

8. MAHABUBNAGAR PLATE (Div. II) (1,200m), 4-y-o & upward, rated upto 25 (Cat. III), 4.45: 1. Smart Money (1) Ashad Asbar 62, 2. Sea Wolf (3) Ajit Singh 61, 3. Sorry Darling (4) Rohit Kumar 61, 4. Thunder Road (6) Akshay Kumar 60, 5. N R I Gift (2) Gaurav Singh 59, 6. Starwalker (7) G. Naresh 59, 7. Air Salute (9) Afroz Khan 58, 8. Silver Set (8) Md. Ismail 58, 9. Hip Hop (10) P. Gaddam 57 and 10. Big Day (5) Nakhat Singh 55.

1. THUNDER ROAD, 2. SEA WOLF, 3. N R I GIFT

Day’s Best: THUNDER ROAD

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5. (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.