Galaticus obliges in the Hoysala Trophy

March 17, 2023 07:11 pm | Updated 07:11 pm IST - BENGALURU:

Rajesh Narredu-trained Galaticus (Trevor up) won the Hoysala Trophy, the main event of the races held here on Friday (March 17). The winner is owned by Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep. by Dr. Cyrus S. Poonawalla & Mr. Adar C. Poonawalla. Trevor won three races on the day.

1. KAVERI PLATE: MR HUMBLE (Trevor) 1, Lucky Again (Indrajeet S) 2, Perfect Halo (Kiran Rai) 3 and Country’s Jewel (Darshan) 4. Lnk, 4-1/4 and 2-1/4. 1m, 15.98s. ₹18 (w), 10, 15 and 27 (p), SHP: 49, THP: 70, FP: 78, Q: 60, Trinella: 980, Exacta: 1,772. Favourite: Mr Humble. Owners: Mr. N. Krishnamurthy & Mrs. Shruthi Krishnamurthy. Trainer: B. Prithviraj.

2. HALF A CROWN PLATE (Div. II): THUNDERSTRUCK (Srinath) 1, Able One (Jagadeesh) 2, Sacred Creator (Kiran Rai) 3 and Princess Jasmine (Akshay K) 4. 1/2, 5-1/4 and 3/4. 1m, 28.78s. ₹17 (w), 10, 19 and 20 (p), SHP: 46, THP: 40, FP: 53, Q: 65, Trinella: 688, Exacta: 732. Favourite: Thunderstruck. Owner: Mr. Nanda Kumar V. Trainer: Sharat Kumar.

3. VEDAVATI PLATE (Div. II): THE INHERITOR (Srinath) 1, Lauterbrunnen (Kiran Rai) 2, Mystic Eye (Akshay K) 3 and Tiger Returns (Likith Appu) 4. 1/2, 3/4 and Nk. 1m, 14.31s. ₹20 (w), 12, 18 and 17 (p), SHP: 62, THP: 45, FP: 137, Q: 72, Trinella: 364, Exacta: 1,431. Favourite: The Inheritor. Owner: Mr. Dinesh Kumar K. Trainer: Sharat Kumar.

4. SHIVANASAMUDRA FALLS TROPHY: MY VISION (Rayan) 1, Twilight Tornado (S. John) 2, Eco Friendly (Hasib Alam) 3 and King Pompous (M. Prabhakaran) 4. 2-3/4, 1/2 and 1. 1m, 40.64s. ₹36 (w), 13, 16 and 17 (p), SHP: 36, THP: 41, FP: 258, Q: 148, Trinella: 1,072, Exacta: 13,847. Favourite: Aquamatic. Owners: Mr. Ramesh R. Trainer: S. Inayathulla.

5. HOYSALA TROPHY: GALATICUS (Trevor) 1, Super Sapphire (Vinod Shinde) 2, Serai (L.A. Rozario) 3 and Treasure Chest (Srinath) 4. 2, 1-1/2 and 3-1/2. 1m, 15.05s. ₹17 (w), 13 and 55 (p), SHP: 92, THP: 54, FP: 255, Q: 174, Trinella: 1,453, Exacta: 9,068. Favourite: Galaticus. Owners: Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep. by Dr. Cyrus S. Poonawalla & Mr. Adar C. Poonawalla. Trainer: Rajesh Narredu.

6. VEDAVATI PLATE (Div. I): GALACTICAL (Trevor) 1, Starry Wind (Rayan) 2, Extraordinary (Sai Kiran) 3 and Anakin (B. Dharshan) 4. 2-1/4, 3-1/4 and 1/2. 1m, 13.50s. ₹56 (w), 19, 16 and 20 (p), SHP: 38, THP: 50, FP: 294, Q: 222, Trinella: 2,171, Exacta: 19,672. Favourite: Golden Vision. Owners: Mr. Rajan Aggarwal, Mr. Gautam Aggarwal & Mr. Sultan Singh. Trainer: Pradeep Annaiah.

7. HALF A CROWN PLATE (Div. I): WIN MY LUV (Likith Appu) 1, Aherne (Darshan) 2, Aircraft (Srinath) 3 and Millbrook (S. John) 4. 7-1/4, 1-3/4 and 1/2. 1m, 27.33s. ₹47 (w), 15, 20 and 19 (p), SHP: 52, THP: 56, FP: 197, Q: 110, Trinella: 1,209, Exacta: 7,508. Favourite: Almanach. Owner: Dr. Suresh Chintamaneni. Trainer: Neil Devaney.

Jackpot: ₹5,078 (14 tkts.); Runner-up: 272 (112 tkts.); Treble (i): 212 (38 tkts.); (ii): 481 (26 tkts.).