Galactical primed to deliver in Chief Minister’s Trophy

February 17, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - CHENNAI:

Galactical, who maintains form, may repeat in the Chief Minister’s Trophy (1,200m), the main event of the races to be held here on Saturday (Feb. 17). A sum of ₹1,11,791 will be added to the Mini Jackpot pool.

1. VICTORIOUS HANDICAP (1,200m), 5-y-o & over, rated 00 to 25, 2-00 p.m.: 1. War Emblem (11) Hindu Singh 62, 2. Autumn Shower (3) Jitendra Singh 61.5, 3. Rwanda (8) P. Siddaraju 61.5, 4. Raffinato (2) Koshi Kumar 60.5, 5. Queen Anula (12) K.V. Baskar 60, 6. Majestic Charmer (5) C. Brisson 59, 7. Grand Royal (6) P. Vikram 58.5, 8. Saro Eagle (ex: Tifosi) (7) G. Manikandan 57.5, 9. Stolen Glance (10) M.S. Deora 57.5, 10. Ocean Love (9) L.A. Rozario 54.5, 11. Marshall (1) Ram Nandan 54 and 12. Lady Zeen (4) S. Imran 50.

1. RAFFINATO, 2. MAJESTIC CHARMER, 3. STOLEN GLANCE

2. CANTERBURY HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 2-30: 1. Kallania (6) P. Sai Kumar 60, 2. Sunny Isles (8) C. Umesh 60, 3. Fortune Chakram (5) A.M. Tograllu 56, 4. The Sting (9) C. Brisson 56, 5. Knotty Power (7) G. Vivek 55.5, 6. Grey Beauty (2) P. Vikram 55, 7. Lady Wonder (1) Ram Nandan 55, 8. Green Reef (4) Koshi Kumar 54.5 and 9. Fine Promise (3) M.S. Deora 51.5.

1. LADY WONDER, 2. KNOTTY POWER, 3. SUNNY ISLES

3. CANTERBURY HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3-00: 1. Angavai (8) Ram Nandan 62.5, 2. Vijaya (9) G. Vivek 59, 3. Empire Of Dreams (2) Shyam Kumar 58.5, 4. Presto Power (7) Koshi Kumar 57.5, 5. Glorious Legend (1) Shah Alam 56.5, 6. High Tribute (4) Hindu Singh 55, 7. Western Girl (6) P. Sai Kumar 54, 8. Eclipse Award (3) C. Brisson 53.5 and 9. Gajabo Grande (5) M.S. Deora 53.

1. VIJAYA, 2. PRESTO POWER, 3. ANGAVAI

4. SPENDTHRIFT HANDICAP (1,000m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3-30: 1. Bertha (6) Hindu Singh 60, 2. Admiral Shaw (4) P. Siddaraju 59.5, 3. Relic Warrior (11) Koshi Kumar 59.5, 4. Supreme Grandeur (12) P. Sai Kumar 59.5, 5. Knotty Wonder (3) G. Vivek 59, 6. Spirit Of The Rose (7) L.A. Rozario 59, 7. Seeking The Stars (2) C. Umesh 58.5, 8. Saro Gold Mine (5) M.S. Deora 57.5, 9. Sinatra (10) C. Brisson 57, 10. Be Calm (1) Ram Nandan 56, 11. Mon General (8) K.V. Baskar 54.5 and 12. Priceless Beauty (9) S. Imran 54.5.

1. BERTHA, 2. KNOTTY POWER, 3. SEEKING THE STARS

5. EQUINE NUTRIENTS MILLION (1,100m), Maiden 3-y-o only (Terms), 4-00: 1. Kings Return (2) G. Vivek 56, 2. Royal Marquess (4) P. Sai Kumar 56, 3. Amazing Joy (1) Hindu Singh 54.5 and 4. Dramatic (3) P. Vikram 54.5.

1. KINGS RETURN, 2. AMAZING JOY

6. CHIEF MINISTER’S TROPHY (1,200m), rated 80 & above (60 to 79 eligible), (Outstation horses are eligible), 4-30: 1. Supreme Dance (2) P. Siddaraju 65, 2. Pense’e (1) G. Vivek 58, 3. Galactical (7) Srinath 57, 4. Legendary Striker (3) P. Vikram 55.5, 5. The Awakening (8) A.S. Peter 55, 6. Gutsy (5) P. Sai Kumar 53, 7. Wind Symbol (4) Ram Nandan 52.5 and 8. Secret Pearl (6) Hindu Singh 50.

1. GALACTICAL, 2. SUPREME DANCE, 3. GUTSY

7. AMOROUS KNIGHT HANDICAP (1,800m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 5-00: 1. Edmund (1) Jitendra Singh 60, 2. Royal Nobility (4) P. Sai Kumar 60, 3. Gandolfini (6) Hindu Singh 56.5, 4. Abilitare (2) M.S. Deora 56.5, 5. Sian (5) C. Umesh 55.5 and 6. Gingersnap (3) Shyam Kumar 54.

1. ROYAL NOBILITY, 2. GANDOLFINI, 3. SIAN

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.