Galactical claims the Chief Minister’s Trophy

February 17, 2024 06:44 pm | Updated 06:45 pm IST - CHENNAI

Mr. Rajan Agarwal, Mr. Gautam Agarwal & Mr. Sultan Singh’s Galactical (Srinath up) won the Chief Minister’s Trophy (1,200m), the main event of the races held here on Saturday (Feb. 17). Pradeep Annaiah trains the winner.

1. VICTORIOUS HANDICAP: RAFFINATO (Koshi Kumar) 1, Queen Anula (K.V. Baskar) 2, Stolen Glance (A.S. Peter) 3 and Lady Zeen (S. Imran) 4. 1/2, 2 and 5-3/4. 1m, 14.05s. Rs. 28 (w), 12, 26 and 19 (p), SHP: 63, THP: 41, FP: 116, Q: 69, Tla: 344.

Owners: Mr. Dhruv Kumar Futnani & Mr. Arvinth P. Trainer: Fahad Khan.

ADVERTISEMENT

2. CANTERBURY HANDICAP (Div. II): LADY WONDER (Ram Nandan) 1, Sunny Isles (C. Umesh) 2, The Sting (C. Brisson) 3 and Kallania (P. Sai Kumar) 4. Not run: Knotty Power. 1, 2-1/2 and 1-3/4. 1m, 13.88s. Rs. 23 (w), 14, 10 and 23 (p), SHP: 29, THP: 42, FP: 34, Q: 27, Tla: 342.

Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: B. Suresh.

3. CANTERBURY HANDICAP (Div. I): HIGH TRIBUTE (Hindu Singh) 1, Eclipse Award (C. Brisson) 2, Angavai (Ram Nandan) 3 and Presto Power (Koshi Kumar) 4. Nk, 1 and nk. 1m, 13.20s. Rs. 27 (w), 13, 42 and 16 (p), SHP: 150, THP: 41, FP: 552, Q: 284, Tla: 2,146.

Owners: M/s. Cairnhill Stud Farm, Mr. Suvamoy Saha & Mr. Chandrakanth Kankaria. Trainer: Vijay Singh.

4. SPENDTHRIFT HANDICAP: KNOTTY WONDER (G. Vivek) 1, Supreme Grandeur (P. Sai Kumar) 2, Spirit Of The Rose (L.A. Rozario) 3 and Relic Warrior (Koshi Kumar) 4. 1-1/2, 1 and 1, 59.52s. Rs. 39 (w), 16, 15 and 67 (p), SHP: 132, THP: 253, FP: 318, Q: 245, Tla: 18,237.

Owners: Mr. K. Kamesh, Mr. K. Srikanth Badruka, Mr. K. Balamukunda Das & Mr. Ashok Ranpise. Trainer: R. Ramanathan.

5. EQUINE NUTRIENTS MILLION: KINGS RETURN (G. Vivek) 1, Amazing Joy (Hindu Singh) 2, Royal Marquess (P. Sai Kumar) 3 and Dramatic (P. Vikram) 4. 1-1/4, 1-3/4 and 10 3/4, 1m, 7.72s. Rs. 17 (w), 10 and 12 (p), SHP: 40, THP: 34, FP: 27, Q: 11, Tla: 75.

Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: B. Suresh.

6. CHIEF MINISTER’S TROPHY: GALACTICAL (Srinath) 1, Wind Symbol (Ram Nandan) 2, Legendary Striker (P. Vikram) 3 and Pense’e (G. Vivek) 4. 3-1/2, 4-1/2 and 1-1/4. 1m, 11.07s. Rs. 15 (w), 14, 20 and 134 (p), SHP: 58, THP: 152, FP: 254, Q: 115, Tla: 2,052.

Owners: Mr. Rajan Agarwal, Mr. Gautam Agarwal & Mr. Sultan Singh. Trainer: Pradeep.

7. AMOROUS KNIGHT HANDICAP: GANDOLFINI (Hindu Singh) 1, Royal Nobility (P. Sai Kumar) 2, Sian (C. Umesh) 3 and Abilitare (Koshi Kumar) 4. 2-1/4, 3-1/4 and 3-1/4. 1m, 53.56s. Rs. 11 (w), 10 and 25 (p), SHP: 22, THP: 31, FP: 43, Q: 22, Tla: 46.

Owner: M/s. Sarainaga Racing. Trainer: J.E. Mckeown.

Jkt: Rs. 655 (123 tkts), Runner-up: 147 (234 tkts), Mini Jkt: 674 (360 tkts), Tr (i): 419 (46 tkts), (ii): 65 (422 tkts).

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.

ADVERTISEMENT