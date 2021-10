Francis Bacon should score an encore

Francis Bacon, who won well in his last start, may score an encore in the G. Sudhakar Reddy Memorial Cup, the chief event of Monday’s (Oct. 18) races.

1. NEARCO PLATE (Div.I) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 1.00 p.m.: 1. Briar Ridge (10) Kiran Naidu 56, 2. Cosmico (5) Akshay Kumar 56, 3. My Master (4) B.R. Kumar 56, 4. Salisbury (11) Neeraj 56, 5. Sea of Class (6) Mukesh Kumar 56, 6. Star Cruise (8) R. Ajinkya 56, 7. Garnet (7) Ajeeth Kumar 54.5, 8. Hot Seat (3) Md. Ismail 54.5, 9. Sally (1) A.A. Vikrant 54.5, 10. Thanks (9) Nakhat Singh 54.5 and 11. Wild Card (2) Aneel 54.5.

1. THANKS, 2. COSMICO, 3. SEA OF CLASS

2. BELOVED PRINCE PLATE (Div.II) (1,600m), rated up to 25 (Cat. III) — 1.30: 1. Solo Winner (10) B.R. Kumar 61, 2. N R I City (8) Rohit Kumar 59.5, 3. That’s My Way (1) Aneel 59.5, 4. Gurbaaz (2) Kuldeep Singh 58.5, 5. Southern Lady (4) Ajit Singh 58.5, 6. Bravo (5) Khurshad Alam 57, 7. Lightning Fairy (9) Ajeeth Kumar 57, 8. Shelly Anne (7) Santosh Raj 56.5, 9. Royal Girl (3) Gaurav Singh 55.5 and 10. Lightning Pearl (6) Surya Prakash 50.5.

1. SOLO WINNER, 2. N R I CITY, 3. GURBAAZ

3. NEARCO PLATE (Div. II) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat.II) — 2.05: 1. Bruno (11) R. Ajinkya 56, 2. Flying Rudolf (9) Kiran Naidu 56, 3. Quality Warrior (6) Akshay Kumar 56, 4. Unsung Hero (3) Mukesh Kumar 56, 5. Gray Hawk (1) Aneel 54.5, 6. Inside Story (2) Nakhat Singh 54.5, 7. Morior Invictus (5) Rafique Sk. 54.5, 8. Rivadavia (4) Ashad Asbar 54.5, 9. Spectacular Cruise (10) A.A. Vikrant 54.5, 10. Total Darc (7) Afroz Khan 54.5 and 11. Visionary (8) Neeraj 54.5.

1. VISIONARY, 2. QUALITY WARRIOR, 3. UNSUNG HERO

4. LOYAL MANZAR PLATE (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.40: 1. Cheltenham (2) Ajeeth Kumar 60, 2. N R I Sun (5) Mukesh Kumar 59.5, 3. Zamazenta (8) Neeraj 59, 4. Advance Guard (3) Nakhat Singh 57.5, 5. Icicle (11) Ashad Asbar 57, 6. Show Me Your Walk (7) Akshay Kumar 57, 7. Horse O’ War (9) B. Nikhil 55.5, 8. Lightning Power (10) R. Ajinkya 55.5, 9. Sweet Melody (1) Kuldeep Singh 55.5, 10. Greek’s Ace (6) Gaurav Singh 54.5 and 11. Grand Finale (4) Md. Ismail 54.

1. N R I SUN, 2. SHOW ME YOUR WALK, 3. CHELTENHAM

5. ALIJAH PLATE (Div.I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.15: 1. N R I Magic (7) Mukesh Kumar 60.5, 2. Mind Reader (5) R.S. Jodha 58, 3. Blissful (3) Nakhat Singh 57.5, 4. Pedro Planet (4) Neeraj 56, 5. Whiskey Martini (9) Gaurav Singh 54, 6. Alluri’s Pride (11) B. Nikhil 53.5, 7. Angelita (8) Kuldeep Singh 53.5, 8. Soul Empress (6) Aneel 53.5, 9. Artemis Arrow (2) Rafique Sk. 52, 10. Secret Circle (1) G. Naresh 51.5 and 11. Armani Candy (10) Surya Prakash 50.

1. N R I MAGIC, 2. BLISSFUL, 3. PEDRO PLANET

6. G. SUDHAKAR REDDY MEMORIAL CUP (2,000m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.50: 1. Saffron Art (3) Ajit Singh 60, 2. Francis Bacon (4) Ashad Asbar 59.5, 3. Mark My Word (1) Nakhat Singh 59, 4. Lamha (6) Akshay Kumar 56.5, 5. King Maker (5) Surya Prakash 55.5, 6. Sublime (2) S.S. Tanwar 55.5 and 7. Just Incredible (7) Aneel 54.5.

1. FRANCIS BACON, 2. LAMHA, 3. SAFFRON ART

7. ALIJAH PLATE (Div.II) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 4.25: 1. Brilliant View (5) Santosh Raj 60, 2. Stunning Force (10) Akshay Kumar 60, 3. Proud (1) Nakhat Singh 59, 4. Curcumin (7) R. Ajinkya 56.5, 5. Blazing Jupiter (2) A.A. Vikrant 55.5, 6. Sacred Lamp (4) Ajit Singh 55.5, 7. Aibak (6) Aneel 54.5, 8. Art In Motion (9) N.B. Kuldeep 54, 9. Look Of Love (8) Rafique Sk. 53.5 and 10. Classy Dame (3) C.P. Bopanna 53.

1. BRILLIANT VIEW, 2. STUNNING FORCE, 3. ART IN MOTION

8. BELOVED PRINCE PLATE (Div. I) (1,600m), rated up to 25 (Cat. III) — 5.00: 1. Smart Money (7) G. Naresh 61, 2. Tenth Attraction (8) Rafique Sk. 61, 3. Hip Hop (9) C.P. Bopanna 59, 4. Serendip (3) Santosh Raj 59, 5. Red River (6) R.S. Jodha 58.5, 6. Sputnic (2) Md. Ismail 57.5, 7. Wot’s Up Jay (4) Abhay Singh 57, 8. Astronaut (10) Khurshad Alam 56.5, 9. Jo Malone (11) Afroz Khan 56, 10. Proud Legacy (5) Kuldeep Singh 51.5 and 11. Cephalonia (1) B. Nikhil 50.

1. SERENDIP, 2. SPUTNIC, 3. PROUD LEGACY

Day’s Best: FRANCIS BACON

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 3, 4 & 5. (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.