Francis Bacon primed to deliver in feature event

Trainer L.V.R. Deshmukh’s Francis Bacon, who is in fine fettle, should win the Major Mir Mujtaba Hussain Memorial Cup, the main event of Sunday’s (Sept. 26) races here.

1. CHAITANYA CHAKRAM PLATE (Div. I) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1.00 p.m: 1. Arrowtown (1) Md. Ismail 56, 2. Blue Origin (12) S. Zervan 56, 3. Divine Chakram (3) Aneel 56, 4. Dream Station (10) Mukesh Kumar 56, 5. I Am Superman (6) Rafique Sk. 56, 6. Quality Warrior (2) N.B. Kuldeep 56, 7. Solar Eclipse (4) Kuldeep Singh 56, 8. Special Effort (5) P. Trevor 56, 9. Sye Ra (8) Deepak Singh 56, 10. Good Tidings (7) Surya Prakash 54.5, 11. Icicle (9) Ashad Asbar 54.5 and 12. Southern Act (11) Abhay Singh 54.5.

1. BLUE ORIGIN, 2. SPECIAL EFFORT, 3. DREAM STATION

2. GREEN HAVEN PLATE (Div. II) (1,200m), rated up to 25 (Cat. III), 1.30: 1. Classy Dame (10) Gaurav Singh 61, 2. Stark (6) Ajit Singh 61, 3. Story Teller (9) R.S. Jodha 61, 4. Sea Wolf (3) Akshay Kumar 60.5, 5. Crackershow (2) A.A. Vikrant 60, 6. Art In Motion (5) Afroz Khan 58.5, 7. Acadian Angel (7) Santosh Raj 56, 8. Jo Malone (4) Mukesh Kumar 56, 9. Proud Legacy (1) Aneel 55 and 10. Turf Monarch (8) Surya Prakash 51.5.

1. STORY TELLER, 2. SEA WOLF, 3. ACADIAN ANGEL

3. CHAITANYA CHAKRAM PLATE (Div. II) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 2.05: 1. Aryaman (5) A.A. Vikrant 56, 2. Cash Register (8) P. Trevor 56, 3. Dizizdtymtowin (11) Koushik 56, 4. Epsom (4) Afroz Khan 56, 5. My Master (7) Nakhat Singh 56, 6. N R I Sport (1) Mukesh Kumar 56, 7. Tenth Attraction (3) Rafique Sk. 56, 8. Hot Seat (9) Md. Ismail 54.5, 9. Mehrnoosh (2) Gaurav Singh 54.5, 10. Mireya (10) Akshay Kumar 54.5 and 11. Reining Queen (6) Kuldeep Singh 54.5.

1. MIREYA, 2. N R I SPORT, 3. CASH REGISTER

4. MAKALU PLATE (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.40: 1. Due Diligence (8) P. Trevor 61, 2. Limoncello (9) Akshay Kumar 60, 3. Moonlight Ruby (2) Neeraj 59.5, 4. Advance Guard (1) Mukesh Kumar 58.5, 5. Lightning Power (5) Santosh Raj 58.5, 6. Sweet Melody (7) B.R. Kumar 58.5, 7. Aerial Combat (6) Abhay Singh 54.5, 8. Destined To Be (3) Rafique Sk. 54, 9. Royal Pal (4) Aneel 54 and 10. Urvashi (10) Koushik 53.

1. DUE DILIGENCE, 2. LIMONCELLO, 3. MOONLIGHT RUBY

5. TETRARCH PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.15: 1. Kingston (5) Nakhat Singh 60.5, 2. Sandown Park (—), 3. Hard To Toss (10) Deepak Singh 58.5, 4. Ashwa Jauhar (8) Gaurav Singh 57.5, 5. Flying Jet (3) Afroz Khan 57.5, 6. Jean Lafette (1) R. Ajinkya 57, 7. Miss Marvellous (2) N.B. Kuldeep 57, 8. Greek’s Ace (14) Kiran Naidu 56, 9. Blue Valentine (12) Surya Prakash 55.5, 10. Angelita (9) Kuldeep Singh 53.5, 11. Sugar An Spice (13) Md. Ismail 53, 12. Flamingo Fame (7) G. Naresh 52, 13. That’s My Way (6) Aneel 52, 14. Thunder Road (11) B. Nikhil 51.5 and 15. City Queen (4) Santosh Raj 50.

1. KINGSTON, 2. HARD TO TOSS, 3. JEAN LAFETTE

6. CHAITANYA CHAKRAM PLATE (Div. III) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 3.50: 1. Blue Label (4) B.R. Kumar 56, 2. Costello (5) Akshay Kumar 56, 3. Dream Jewel (6) Kiran Naidu 56, 4. Gurbaaz (11) Afroz Khan 56, 5. Royal Support (8) S.S. Tanwar 56, 6. Sea Of Class (2) Mukesh Kumar 56, 7. Starwalt (7) P. Trevor 56, 8. Able Love (3) Gaurav Singh 54.5, 9. Miss Little Angel (9) Surya Prakash 54.5, 10. Over Joy (1) Ashad Asbar 54.5 and 11. Racing Rani (10) Kuldeep Singh 54.5.

1. ABLE LOVE, 2. COSTELLO, 3. STARWALT

7. MAJOR MIR MUJTABA HUSSAIN MEMORIAL CUP (1,800m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 4.25: 1. British Empress (2) Rohit Kumar 61.5, 2. Dandy Man (3) Ashad Asbar 57, 3. Mark My Word (7) Nakhat Singh 56.5, 4. Lockhart (5) Deepak Singh 56, 5. N R I Vision (1) Koushik 55, 6. City Of Wisdom (4) Mukesh Kumar 54, 7. King Maker (8) Surya Prakash 54, 8. Francis Bacon (9) P. Trevor 53.5 and 9. The Special One (6) Akshay Kumar 53.5.

1. FRANCIS BACON, 2. BRITISH EMPRESS, 3. THE SPECIAL ONE

8. GREEN HAVEN PLATE (Div. I) (1,200m), rated up to 25 (Cat. III), 5.00: 1. Berkeley (7) Abhay Singh 61, 2. Silver Set (2) Md. Ismail 61, 3. Starwalker (11) B.R. Kumar 61, 4. Hashtag (8) Gaurav Singh 60.5, 5. Shelly Anne (4) Kiran Naidu 60.5, 6. Paree (6) Afroz Khan 59.5, 7. Winning Player (1) Ashad Asbar 58, 8. Big Day (3) Nakhat Singh 57, 9. Golden Forza (5) Mukesh Kumar 57, 10. Lightning Pearl (9) Rafique Sk. 55 and 11. India Gate (10) B. Nikhil 52.

1. BERKELEY, 2. SILVER SET, 3. WINNING PLAYER

Day’s Best: FRANCIS BACON

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.; Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8; Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5, (ii) 5, 6, 7 & 8; Tanala: All races.