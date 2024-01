Fortunate Son on top in Aziz H. Ahmedbhoy Trophy

January 11, 2024 06:42 pm | Updated 06:42 pm IST - Mumbai:

Trainer M.K. Jadhav’s Fortunate Son, ridden by Prashant P. Dhebe, won the Aziz H. Ahmedbhoy Trophy, the main event of Thursday’s (Jan. 11) races. The winner is owned by Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke & Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbred Pvt. Ltd.

1. D.W. REID PLATE (Div. I): BRAHMOS (R. Ajinkya) 1, Fontana (N. Bhosale) 2, Light Of Life (H. Gore) 2 and High Spirit (Mustakim) 4. 1/2, Dead Heat and 3-3/4. 1m, 25.13s. ₹52 (w), 23, 22 and 15 (p). SHP: 26/27, FP: 286/227, Q: 133/171, Tanala: 1,254 and 1,254. Favourite: Roll The Dice. Owner: Mr. Shantanu Sharma. Trainer: S.K. Sunderji.

2. VALLABHDAS H. ADWALIA TROPHY: BIG RED (S. Saqlain) 1, King’s Retreat (Kirtish) 2, Pride’s Prince (V. Bunde) 3 and Kimiko (H. Gore) 4. Shd, 3-1/2 and 1-1/2. 1m, 37.18s. ₹52 (w), 18, 16 and 14 (p). SHP: 36, FP: 181, Q: 85, Tanala: 317 and 171. Favourite: Pride’s Prince. Owners: Mrs. Liane Luthria, Mr. Milan Luthria, Mr. Homi Mehta, Mrs. Homi Mehta, Mr. Jehangir Mehta, Mr. Mukul Sonawala & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP. Trainer: Imtiaz Sait.

3. AZIZ H. AHMEDBHOY TROPHY: FORTUNATE SON (Prashant Dhebe) 1, Own Voice (Mustakim) 2, Raffaello (N. Bhosale) 3 and Wall Street (H. Gore) 4. 1-1/4, Snk and 1. 1m, 38.41s. ₹28 (w), 19 and 25 (p). SHP: 42, FP: 106, Q: 51, Tanala: 679 and 523. Favourite: Wall Street. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke & Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

ADVERTISEMENT

4. R.R. BYRAMJI TROPHY: ALPINE STAR (Mustakim Alam) 1, Opus Dei (C.S. Jodha) 2, Lazarus (P.S. Chouhan) 3 and Finch (P. Trevor) 4. Shd, 1-3/4 and 1-1/4. 1m, 23.51s. ₹88 (w), 25, 13 and 19 (p). SHP: 55, FP: 796, Q: 409, Tanala: 1,485 and 636. Favourite: Lazarus. Owners: Begum Shaherbanoo Husain Lagad & Mrs. Saira Kapasi. Trainer: Narendra Lagad.

5. HYDERABAD RACE CLUB TROPHY: EARTH (P. Trevor) 1, Desert Classic (S. Zervan) 2, Applause (Parmar) 3 and Quicker (S.J. Sunil) 4. 8-1/2, 1-3/4 and Shd. 1m, 24.10s. ₹14 (w), 10, 14 and 25 (p). SHP: 36, FP: 51, Q: 36, Tanala: 386 and 233. Favourite: Earth. Owner: Mr. Vikram Bachhawat rep. Bachhawat Farms Pvt. Ltd. Trainer: Sanjay Kolse.

Note: Seeking Alpha (Bhawani up) failed to raise a gallop after the start and did not participate.

6. GREATER MUMBAI POLICE TROPHY: ZUKOR (S. Saqlain) 1, Northern Singer (Mustakim) 2, Fiery Red (M.S. Deora) 3 and Sentinel (Bhawani) 4. Not run: Walshy. 1, 1/2 and 1/2. 58.63s. ₹59 (w), 23, 20 and 20 (p). SHP: 52, FP: 674, Q: 131, Tanala: 1,136 and 422. Favourite: Fiery Red. Owner: Mr. Thanniru Srinivas. Trainer: Faisal A. Abbas.

7. D.W. REID PLATE (Div. II): CYRENAICA (P. Trevor) 1, Dufy (S. Saqlain) 2, Lightning Blaze (Mustakim) 3 and Tarzan (P.S. Chouhan) 4. 1/2 , 4-1/2 and 3. 1m, 24.72s. ₹20 (w), 12, 13 and 16 (p). SHP: 49, FP: 64, Q: 64, Tanala: 310 and 150. Favourite: Cyrenaica. Owner: Mr. Vikram Bachhawat rep. Bachhawat Farms Pvt. Ltd. Trainer: S.K. Sunderji.

Jackpot: 70%: ₹8, 437 (10 tkts) & 30%: 1,903 (19 tkts.).

Treble: 1,495 (18 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 21, 805 (2 tkts.) & 30%: 6,230 (3 tkts.).

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.