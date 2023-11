Forseti well prepped to deliver in the Rajyotsava Trophy

November 03, 2023 12:30 am | Updated November 02, 2023 07:21 pm IST - BENGALURU:

Forseti, who has been well-tuned, is expected to score in Rajyotsava Trophy (1,400m), the feature event of the opening days races to be held here on Friday (Nov. 3). False rails (width about 5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. MALAPRABHA PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 1-30 p.m.: 1. Worldly Wise (4) S. Saqlain 60, 2. Maroon (1) Indrajeet S 59, 3. Solo Prince (12) Darshan 58.5, 4. Chul Bul Rani (3) Tousif 58, 5. Peridot (10) P. Siddaraju 57.5, 6. Excellent Ray (5) Vinod Shinde 57, 7. Baltimore (9) Antony 56, 8. Appsara (7) S. Hussain 55, 9. Quevega (6) M. Rajesh K 53.5, 10. Scarlet Ibis (11) P. Surya 52, 11. Dallas Driffer (8) S. Shareef 51.5 and 12. Maybach (2) R. Girish 50.5.

1. EXCELLENT RAY, 2. WORLDLY WISE, 3. SOLO PRINCE

2. GOMOS PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-00: 1. Bleue Dali (6) Jagadeesh 57, 2. Blue God (5) Antony 57, 3. Brave Majesty (2) Darshan 57, 4. Nevada Gold (7) S. Shareef 57, 5. Pneume (4) R. Girish 57, 6. Regal Aristocracy (3) S. Saqlain 55.5, 7. Sassy (8) Trevor 55.5 and 8. Victoria Doresaani (1) L.A. Rozario 55.5.

1. REGAL ARISTOCRACY, 2. SASSY, 3. BLUE GOD

3. JOG FALLS PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Wonder Woman (7) Trevor 60, 2. Cat Whiskers (5) Darshan 59, 3. Sir Tristan (4) Antony 59, 4. Anadale (3) L.A. Rozario 57.5, 5. Smile Of Beauty (6) Tousif 57.5, 6. Ice Storm (2) M. Rajesh K 56, 7. Master Of Courage (8) A. Ramu 56 and 8. Recreator (1) Vinod Shinde 55.

1. WONDER WOMAN, 2. ANADALE, 3. CAT WHISKERS

4. DUDHSAGAR FALLS PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Rainbow Dreamer (10) Trevor 61, 2. Ricardo (9) Antony 61, 3. Art Gallery (1) Inayat 60, 4. Triumphant (3) B.L. Paswan 60, 5. Bold Act (11) Salman Khan 59, 6. Ooh La La (12) Tousif 58, 7. Madam Rich (7) G. Vivek 54.5, 8. My Solitaire (6) A. Ramu 54, 9. Isabelle (4) L.A. Rozario 53.5, 10. Debonair (5) S. Shareef 52.5, 11. Samachar (8) Jagadeesh 52.5 and 12. Raffles (2) S. Hussain 51.

1. MADAM RICH, 2. RAINBOW DREAMER, 3. ART GALLERY

5. JAYANTH SHAH MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Tripitaka (1) P. Siddaraju 61, 2. Balor (3) Ashok K 60, 3. Archway (5) Antony 59, 4. Fondness Of You (6) Akshay K 56, 5. Macron (4) R. Pradeep 54, 6. Super Kind (8) L.A. Rozario 53, 7. Foi (9) Darshan 52.5, 8. General Patton (—) (—) 52 and 9. Twinkle Feet (2) A. Ramu 51.5.

1. FONDNESS OF YOU, 2. MACRON, 3. ARCHWAY

6. D.M. SHIVASWAMY MEMORIAL CUP (1,600m), rated 40 to 65, 4-00: 1. Nikolina (8) Akshay K 60, 2. Bruce Almighty (2) S. John 59.5, 3. Fortunatus (1) Antony 57, 4. Measure Of Time (3) Tousif 56.5, 5. Aherne (5) S. Shareef 54, 6. Aquamatic (7) Trevor 54, 7. Stellar Gold (4) Darshan 53.5 and 8. Queen Regnant (6) Jagadeesh 51.

1. NIKOLINA, 2. AQUAMATIC, 3. BRUCE ALMIGHTY

7. RAJYOTSAVA TROPHY (1,400m), 3-y-o & over, (Terms), 4-30: 1. Forseti (1) Trevor 60, 2. Knotty Dancer (4) S. John 60, 3. Last Wish (6) S. Saqlain 59, 4. Imperial Blue (2) Antony 58, 5. Siege Courageous (3) Akshay K 58, 6. Star Glory (5) M. Prabhakaran 57 and 7. Moon’s Blessing (7) Shreyas S 56.5.

1. FORSETI, 2. SIEGE COURAGEOUS, 3. IMPERIAL BLUE

8. JOG FALLS PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Vivaldo (1) Akshay K 62.5, 2. Roman Spirit (8) D. Patel 60.5, 3. Agera (4) R. Pradeep 60, 4. Lex Luthor (7) S. Shareef 60, 5. Serai (3) Antony 60, 6. Amazing Attraction (5) Trevor 59, 7. Step To Destiny (6) S. Hussain 56, 8. Burning Arrow (2) M. Rajesh K 54 and 9. Moving Ahead (9) Vinod Shinde 53.5.

1. VIVALDO, 2. AMAZING ATTRACTION, 3. SERAI

Day’s best: FONDNESS OF YOU

Double: FORSETI — VIVALDO

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.

