Forever Together for Stewards Trophy

September 15, 2022 00:30 IST

Forever Together, who has been well prepared is expected to score in the Stewards Trophy (1,400m), the feature event of the races to be held here on Thursday (Sept. 15). False rails (width about 4.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. S. HAJEE MEMORIAL PLATE (Div. II), (1,600m), rated 20 to 45, 2.00 p.m.: 1. Born King (1) M. Naveen 60, 2. Antinori (4) H. Rahul 59, 3. Knott So Knotty (6) Ayaz Khan 59, 4. Fun And Laughter (5) R. Shiva K 58, 5. War Song (3) Kiran Rai 57, 6. Conspiracy (7) Hasib A 56, 7. Hoofed Wonder (8) R. Manjunath 56 and 8. The Intruder (2) R. Pradeep 55.5.

1. BORN KING, 2. ANTINORI, 3. CONSPIRACY

2. INDRADHANUSH PLATE (1,100m), rated 00 to 25, 2-30: 1. Country’s Chief (3) J. Paswan 62, 2. Gold Charm (9) S. Saqlain 62, 3. Vijaya Miracle (5) Kiran Rai 61.5, 4. Shivalik Attitude (2) Santosh K 61, 5. Armament (11) Gautam RAj 60.5, 6. Country’s Talent (10) Saddam H 60.5, 7. Lucky Sun (8) Sai Kiran 59.5, 8. Ironic Humour (4) Sarvan K 59, 9. Jet Speed (6) Nazerul 56, 10. Raptor (1) Hasib A 55.5 and 11. Engelberg (7) Antony 52.5.

1. VIJAY MIRACLE, 2. ENGELBERG, 3. LUCKY SUN

3. M.B. APPAYA MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 3-00: 1. Biometric (4) Imran Ashraf 62, 2. Blue Blossom (5) Ayaz Khan 59.5, 3. Aurelia (15) Nazerul 57, 4. Mark One (13) S. Saqlain 57, 5. Guiding Force (6) Afsar Khan 56.5, 6. Alberetta (14) Antony 55, 7. Magic Circle (9) Akshay K 55, 8. Perfect Perfecto (1) Dhanu S 55, 9. Smart Cadillac (10) Sai Kiran 54.5, 10. Perfect Rendition (12) Hasib A 54, 11. Wind Whistler (8) Kiran Rai 53.5, 12. Circus Queen (7) H. Rahul 53, 13. Ochre (2) Salman K 53, 14. Maybury (11) S. Shareef 52.5 and 15. D Roman Reigns (3) Mukesh K 51.5.

1. MAGIC CIRCLE, 2. MARK ONE, 3. ALBERETTA

4. B.A. NANAIAH MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 3-30: 1. Aquila D’oro (4) Santosh K 60, 2. Crimson Fire (5) Hasib A 60, 3. Lord Commander (7) Nazerul 58.5, 4. Rhythmic (2) J.H. Arul 58, 5. D Fire (8) H. Rahul 54.5, 6. Deimus (3) R. Shiva K 54.5, 7. Amazonia (1) C. Umesh 51.5 and 8. Country’s Flash (6) Sai Kiran 51.5.

1. RHYTHMIC, 2. AMAZONIA, 3. CRIMSON FIRE

5. STEWARDS TROPHY (1,400m), rated 60 to 85, 4-y-o & over, 4-00: 1. Aberlour (2) Santosh K 62.5, 2. Forever Together (9) S. Saqlain 59.5, 3. Tremendous (4) J.H. Arul 57.5, 4. Rising Sun (3) Sai Kiran 55.5, 5. Sadeek (8) Hasib A 54.5, 6. Sound Of Canon’s (7) C. Umesh 53.5, 7. Cletus (6) Gautam Raj 53, 8. Drusilla (5) Ayaz Khan 52 and 9. Capable (1) Hindu S 50.

1. FOREVER TOGETHER, 2. SADEEK, 3. CAPABLE

6. S. HAJEE MEMORIAL PLATE (Div. I), (1,600m), rated 20 to 45, 4-30: 1. Star Domination (2) Saddam H 60.5, 2. King Pompous (—) (—) 55, 3. Mystic Mountain (1) S. Saqlain 55, 4. O Kanhaiya (3) C. Umesh 55, 5. Southern Warrior (7) Nazerul 55, 6. Trevalius (4) Sandesh 55, 7. Twilight Tornado (6) J.H. Arul 55 and 8. White Lies (5) Sai Kiran 55.

1. TREVALIUS, 2. O KANHAIYA

7. HAVERI PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5-00: 1. Southern Power (1) Antony 62.5, 2. Johnny Bravo (3) S. Saqlain 61.5, 3. See My Heels (7) Rayan 61.5, 4. Dr Logan (4) B.L. Paswan 60, 5. Perfectimagination (8) Dhanu S 58, 6. Rauch (6) J.H. Arul 57.5, 7. Benghazi (5) Kiran Rai 56.5 and 8. Bramastram (2) Nazerul 53.5.

1. JOHNNY BRAVO, 2. RAUCH, 3. BRAMASTRAM

Day’s best: JOHNNY BRAVO

Double: FOREVER TOGETHER — TREVALIUS

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.