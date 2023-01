Forever primed to come good in South India Oaks 

January 06, 2023 12:30 am | Updated January 05, 2023 06:01 pm IST - CHENNAI:

Forever, who won her last two starts impressively and continues to be in great heart as evidenced by her track movements, appears to have an edge over her rivals in the South India Oaks (2,400m), the star attraction of the races to be run here on Friday (Jan. 6) afternoon.

1. REVELATION HANDICAP (Div. II), (1,200m), maiden 4-y-o only, rated 20 to 45, 1-45 p.m.: 1. Zaneta (8) Akshay Kumar 60, 2. Bohemian Star (5) Farid Ansari 59, 3. Memory Lane (9) Antony Raj 58.5, 4. Touch Of Fury (7) S. Kamble 58.5, 5. Trump Baby (6) Kiran Rai 58.5, 6. Babu Vamsee (1) B. Dharshan 58, 7. Radiant Joy (2) Farhan Alam 56.5 and 9. Ocean Love (3) S. Imran 56.5.

1. ZANETA, 2. BOHEMIAN STAR, 3. TOUCH OF FURY

2. REVELATION HANDICAP (Div. I), (1,200m), maiden 4-y-o only, rated 20 to 45, 2-15: 1. Sinatra (8) Akshay Kumar 60, 2. Attenborough (6) S. Kamble 58.5, 3. Safety (3) Inayat 58.5, 4. Preakness (1) Yash Narredu 58, 5. Black Label (4) Ashhad Asbar 57, 6. Emperor Charmavat (9) S.A. Amit 57, 7. Presto Power (5) P. Sai Kumar 57, 8. Jack Richer (10) R. Manish 55.5, 9. Star Of Liberty (7) Farid Ansari 55.5 and 10. Super Glory (2) B. Dharshan 55.5.

1. ATTENBOROUGH, 2. PREAKNESS, 3. SINATRA

3. RAZEEN PLATE (1,100m), maiden 3-y-o only (Terms), 2-45: 1. Mr Starc (7) Ashhad Asbar 56, 2. Regent Prince (4) Farid Ansari 56, 3. Einello (5) Akshay Kumar 56, 4. Awesomeness (2) S.A. Amit 54.5, 5. Celeste (8) Yash Narredu 54.5, 6. Suryakrishi (6) Srinath 54.5, 7. Yellow Sapphire (3) S. Kamble 54.5 and 8. Zen Zero (1) P. Sai Kumar 54.5.

1. CELESTE, 2. SURYAKRISHI, 3. RINELLO

4. GREY GASTON HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65, 3-15: 1. Lordship (5) B. Dharshan 60.5, 2. Cuban Pete (3) G. Manikandan 60, 3. Diamond And Pearls (9) Antony Raj 60, 4. Hebron (2) Kiran Rai 58.5, 5. Durango (12) P. Sai Kumar 58, 6. Succession (8) Yash Narredu 58, 7. Storm Flag (1) R. Manish 56, 8. Torbert (7) Koshi Kumar 55, 9. Grey Twilight (4) Ram Nandan 52, 10. Sonic Dash (6) M. Bhaskar 52, 11. Royal Monarch (11) Farid Ansari 51.5 and 12. Kings Walk (10) S. Kamble 50.

1. SUCCESSION, 2. KINGS WALK, 3. ROYAL MONARCH

5. ALAINDAIR HANDICAP (1,600m), rated 00 to 25, 3-45: 1. Abilitare (5) Ashhad Asbar 60, 2. Kikata (4) Ramendeep 60, 3. The Intimidator (3) Srinath 60, 4. Fast Play (7) Koshi Kumar 59.5, 5. Catalyst (1) Farid Ansari 58.5, 6. Wise Don (6) R. Manish 58.5, 7. Three Of A Kind (8) P. Sai Kumar 54 and 8. Bhairava’s Queen (2) B. Dharshan 53.

1. THE INTIMIDATOR, 2. FAST PLAY, 3. WISE DON

6. SOUTH INDIA OAKS (Gr. II), (2,400m), 4-y-o Fillies only (Terms), 4-15: 1. Andorra (3) Srinath 57, 2. Elusive (2) Akshay Kumar 57, 3. Forever (1) Yash Narredu 57, 4. Glorious Grace (5) P. Sai Kumar 57, 5. Mysterious Angel (7) P. Ajeeth Kumar 57, 6. Place Vendome (4) P. Trevor 57 and 7. Remediesofspring (6) Antony Raj 57.

1. FOREVER, 2. MYSTERIOUS ANGEL, 3. REMEDIESOFSPRING

7. MANITOU HANDICAP (1,000m), rated 20 to 45 (no whip), 4-45: 1. Pappa Rich (8) Koshi Kumar 60, 2. Zucardi (9) Yash Narredu 60, 3. Palsy Walsy (6) Ram Nandan 57, 4. Big Treasure (4) S.A. Amit 56, 5. Fiat Justitia (11) B. Dharshan 55.5, 6. War Emblem (3) Inayat 55, 7. Ascot Queen (10) Shyam Kumar 53, 8. Blue Sapphire (2) S. Imran 53, 9. Fantastic Hit (1) Kiran Rai 53, 10. Tudor Crown (7) Farhan Alam 53 and 11. Stern Maiden (5) P. Sai Kumar 51.5.

1. ZUCARDI, 2. FIAT JUSTITIA, 3. BIG TREASURE

8. MULTIDIMENSIONAL HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45, 5-15: 1. Augusta (4) Akshay Kumar 60, 2. Terminator (1) Yash Narredu 59.5, 3. Manzoni (9) Ramandeep 58, 4. Winning Legacy (7) B. Dashrath Singh 57, 5. Royal Falcon (8) A.M. Alam 56, 6. Lady Blazer (2) S. Kamble 54.5, 7. Be Calm (3) Koshi Kumar 54, 8. Nagada (6) S.A. Amit 54, 9. Prince Of Windsor (10) Shyam Kumar 53.5, 10. Marshall (5) P. Sai Kumar 51.5 and 11. Royal Mayfair (11) Farhan Alam 51.5.

1. TERMINATOR, 2. WINNING LEGACY, 3. AUGUSTA

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.