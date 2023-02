Forever obliges in the Urban Sea Trophy

February 03, 2023 07:19 pm | Updated 07:19 pm IST - CHENNAI:

Forever (Yash Narredu up) won the Urban Sea Trophy, the main event of the races held here on Friday (Feb. 3). The winner is owned by M/s. Sohna Stud Farm and trained by D. Narredu.

1. INTERLAKEN HANDICAP: ROMANTIC BAY (P. Sai Kumar) 1, Bella Amor (Farid Ansari) 2, Little Wonder (B. Dharshan) 3 and Daiyamonda (M.S. Deora) 4. Shd, 1/2 and 1. 1m, 9.28s. ₹125 (w), 25, 18 and 48 (p), SHP: 59, FP: 660, Q: 796, Tla: 12,162. Owner: Dr. Murali Venkataswamy. Trainer: V. Ajith Kumar.

2. TINTINNABULATION HANDICAP: TIMELESS ROMANCE (Farid Ansari) 1, Spectacle (Yash Narredu) 2, Beethovan (A.M. Alam) 3 and Rhiannon (S. Kamble) 4. Not run: Angel Heart. 4-1/2, 3-1/2 and shd, 1m, 7.31s. ₹28 (w), 16, 15 and 26 (p), SHP: 66, FP: 118, Q: 78, Tla: 640. Owners: Mr. & Mrs. Cyrus Palia. Trainer: R. Foley.

3. RENALA HANDICAP: VULCANIC (M.S. Deora) 1, Masterpiece (P. Sai Kumar) 2, Aretha (C. Brisson) 3 and Lady Blazer (S. Kamble) 4. 1-3/4, 4-1/2 and 1-3/4. 2m, 8.96s. ₹14 (w), 10 and 33 (p), SHP: 29, FP: 59, Q: 45, Tla: 275. Owners: Mr. Kishore Rungta, Mr. Husain Sultan Ali Nensey & Mrs. Nissa Hoosein Nensey. Trainer: A.S. Jodha.

4. URBAN SEA TROPHY: FOREVER (Yash Narredu) 1, Wellington (M.S. Deora) 2, Golden Kingdom (P.S. Kaviraj) 3 and Successful (S.A. Amit) 4. 1-1/2, 2-1/4 and 5-1/2. 2m, 39.19s. ₹13 (w), 11 and 16 (p), SHP: 43, FP: 45, Q: 76, Tla: 128. Owner: M/s. Sohna Stud Farm. Trainer: D. Narredu.

5. DENMARK CUP: BERTHA (Yash Narredu) 1, Velu Nachiyar (S. Kamble) 2, Royal Icon (P. Sai Kumar) 3 and Hall Of Grace (Dashrath Singh) 4. 4-1/2, snk and 3/4. 1m, 13.61s. ₹28 (w), 18, 25 and 13 (p), SHP: 112, FP: 873, Q: 460, Tla: 1,501. Owners: Villoo Poonawalla Racing & Breeding, Stride Livestock, Mr. Chetan Shantilal Shah & Mr. Prem F Vazirani. Trainer: D. Narredu.

6. PRINCESS BEAUTIFUL HANDICAP: THRILL OF POWER (A. Ayaz Khan) 1, Majestic Charmer (P. Sai Kumar) 2, Lord Of The Turf (Farid Ansari) 3 and Big Treasure (S.A. Amit) 4. 1, 1/2 and lnk. 1m, 14.78s. ₹210 (w), 48, 53 and 11 (p), SHP: 122, FP: 7,099, Q: 1,705, Tla: 25,794. Owners: Mr. Cheriyan Abraham & Mr. Namra Paun. Trainer: Uthaiah.

Jackpot: ₹ 3,521 (11 tkts.), Runner-up: 69 (239 tkts.), Mini Jkt: 1,722 (5 tkts.), Tr (1): 555 (27 tkts.), (ii): 653 (24 tkts.).