Forever has an edge in the Wolf 777 South India Derby

January 13, 2023 07:18 pm | Updated 07:18 pm IST - CHENNAI

The Wolf 777 South India Derby (2,400m), the stellar attraction of the season to be run this afternoon, has a field of seven runners. Among them Deepesh Narredu’s ward Forever, who has improved a lot since her second in the South India Oaks, appears to have an edge over her rivals. The Bangalore 2000 Guineas winner Shamrock from Satish Narredu’s yard is also in the fray to provide a keen finish.

1. HYDERABAD RACE CLUB TROPHY (1,400m), rated 20 to 45 (out station horses eligible), 1.30 p.m.: 1. Attenborough (7) P.S. Kaviraj 60, 2. Slainte (3) Srinath 57.5, 3. Turf Melody (5) Yash Narredu 57.5, 4. Manzoni (9) B. Dharshan 57, 5. Magical Wave (8) Akshay Kumar 56.5, 6. Majestic Wind (6) A. Ayaz Khan 55, 7. Amber Lightning (1) Farid Ansari 54.5, 8. Lady Blazer (4) S. Kamble 54.5, 9. Grand Royal (10) C. Brisson 54 and 10. Romualdo (2) S. Saqlain 54.

1. ROMUALDO, 2. TURF MELODY, 3. SLAINTE

2. BANGALORE TURF CLUB TROPHY (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over rated 40 to 65, 2.00: 1. Supreme Runner (6) Inayat 60, 2. Ganton (7) P. Sai Kumar 56, 3. Magnetism (5) B. Dharshan 56, 4. Proposed (3) S. Saqlain 56, 5. Glorious Sunshine (2) Angad 55.5, 6. Katana (8) Srinath 55, 7. Lord Of The Turf (4) Farid Ansari 53 and 8. Pappa Rich (1) S. Kamble 53.

1. KATANA, 2. SUPREME RUNNER, 3. LORD OF THE TURF

3. BANGALORE TURF CLUB TROPHY (Div. I), (1,200m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (out station horses eligible), 2.30: 1. Alexander (1) Suraj Narredu 60, 2. Demerara (9) Angad 59.5, 3. Hallucinate (4) Farid Ansari 58, 4. Valeska (3) L.A. Rozario 58, 5. Oberon (8) Inayat 56.5, 6. Annexed (5) Gaurav Singh 55.5, 7. Skylight (2) Ramandeep 55.5, 8. Wonder Blaze (6) P. Sai Kumar 55.5 and 9. Kings Show (7) B. Dharshan 54.5.

1. HALLUCINATE, 2. ALEXANDER, 3. VALESKA

4. PONGAL CUP (2,000m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible, out station horses eligible), 3.00: 1. Ibrahimovic (4) M.S. Deora 62.5, 2. Aretha (5) Neeraj 60.5, 3. Wonderful (7) Yash Narredu 60.5, 4. Sheer Elegance (3) S. Saqlain 59.5, 5. Golden Streak (6) R. Manish 55.5, 6. Masterpiece (8) Gaurav Singh 55.5, 7. George Everest (1) Zervan 55 and 8. Wood Art (2) Jagadeesh 50.

1. IBRAHIMOVIC, 2. SHEER ELEGANCE, 3. MASTERPIECE

5. USHA STUD MILLION (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 3.30: 1. Arikattu (7) B. Dharshan 56, 2. Felix (1) Neeraj 56, 3. Fort Nelson (2) Srinath 56, 4. Into The Storm (8) P. Trevor 56, 5. Aralina (4) Akshay Kumar 54.5, 6. Helen Of Troy (5) P. Sai Kumar 54.5, 7. Miss Allure (3) Yash Narredu 54.5 and 8. Salome (6) S. Saqlain 54.5.

1. FORT NELSON, 2. INTO THE STORM, 3. ARALINA

6. DR. M.A.M. RAMASWAMY MEMORIAL TROPHY (Gr.III), 4-y-o & over (Terms), 4.00: 1. Leopard Rock (6) Yash Narredu 60, 2. Siege Perilous (2) S. John 60, 3. Gods Plan (4) S. Saqlain 58.5, 4. Mzilikazi (1) P. Sai Kumar 58.5, 5. Emelda (5) Gaurav Singh 57, 6. Pense’e (7) Neeraj 57 and 7. Watchmystars (3) P.S. Chouhan 57.

1. SIEGE PERILOUS, 2. LEOPARD ROCK, 3. PENSE’E

7. WOLF 777 SOUTH INDIA DERBY (Gr. I), (2,400m), 4-y-o Indian horses (Terms), 4.30: 1. DYF (6) P. Trevor 57, 2. Forseti (5) P.S. Chouhan 57, 3. King Louis (2) Srinath 57, 4. Pinnacle Point (7) Neeraj 57, 5. Serdar (1) Akshay Kumar 57, 6. Shamrock (4) Suraj Narredu 57 and 7. Forever (3) Yash Narredu 55.5.

1. FOREVER, 2. SHAMROCK, 3. DYF

8. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, (out station horses eligible), 5.00: 1. Cuban Pete (4) Manikandan 60, 2. Lakshanam (1) Inayat 60, 2. Spectacle (10) Farid Ansari 60, 4. Grandiose (7) P. Sai Kumar 58.5, 5. Torbert (8) Ram Nandan 55, 6. Shez R Star (5) C. Brisson 54.5, 7. Lady Cadet (2) S. Kamble 54, 8. Grey Twilight (9) B. Dharshan 52, 9. Loch Lomond (3) Neeraj 51 and 10. Sporting Spirit (6) Akshay Kumar 51.

1. LADY CADET, 2. SPECTACLE, 3. LOCH LOMOND

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 6, 7 & 8.