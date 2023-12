Forever could come good in the Polar Falcon Handicap

January 01, 2024 01:00 am | Updated 01:00 am IST - CHENNAI:

Forever, a failed favourite, may make amends in the Polar Falcon Handicap (1,600m), the main event of the races to be held here on Monday (Jan. 1). The carried-over amount of ₹66,388 will be added to the jackpot pool.

1. DANZIG HANDICAP (1,400m), 5-y-o & over rated 00 to 25, 1-15 p.m.: 1. Royal Falcon (9) D.S. Deora 60.5, 2. Air Marshall (1) K.V. Baskar 59.5, 3. Majestic Charmer (5) Yash Narredu 59.5, 4. Little Wonder (10) G. Vivek 59, 5. Memory Lane (4) A.S. Peter 59, 6. Showmanship (8) P. Vikram 58.5, 7. Mr Mozart (2) Ram Nandan 55.5, 8. Three Of A Kind (6) L.A. Rozario 55, 9. Blue Sapphire (3) Farhan Alam 53.5 and 10. Lady Zeen (7) P.S. Kaviraj 50.

1. LITTLE WONDER, 2. ROYAL FALCON, 3. MR MOZART

2. WASSL REEF HANDICAP (1,400m), 5-y-o & over rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 1-45: 1. Reign Of Terror (4) L.A. Rozario 60, 2. Beauty Of The Turf (2) P. Siddaraju 59.5, 3. Masterpiece (8) Koshi Kumar 57.5, 4. Saro Superfast (9) Inayat 57.5, 5. Wonderful Era (5) P. Sai Kumar 57.5, 6. Annexed (3) Ram Nandan 56, 7. Dazzling Dynamite (6) Yash Narredu 55, 8. Kings Show (1) P. Vikram 52 and 9. Queen Of Fame (7) P.S. Kaviraj 52.

1. REIGN OF TERROR, 2. DAZZLING DYNAMITE, 3. MASTERPIECE

3. RIGHT AHEAD HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 2-15: 1. Aspira (12) Yash Narredu 60, 2. Mayflower (8) D.S. Deora 60, 3. Preakness (6) S. Imran 60, 4. Presto Power (1) Koshi Kumar 58, 5. Star Of Liberty (7) P. Sai Kumar 56.5, 6. Aviothic (9) A.S. Peter 56, 7. Zen Zero (10) Farhan Alam 55.5, 8. Kallipos (4) P.S. Kaviraj 55, 9. Ugly Truth (2) Shyam Kumar 55, 10. Bella Noir (5) Hindu Singh 54.5, 11. Royal Mayfair (3) Farid Ansari 54.5 and 12. Annalisa (11) G. Vivek 53.5.

1. ASPIRA, 2. ANNALISA, 3. STAR OF LIBERTY

4. OWN OPINION HANDICAP (Div. I), (1,200m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 2-45: 1. Empress Eternal (5) P. Sai Kumar 62.5, 2. Mutant (4) Ram Nandan 62, 3. Diamond And Pearls (11) Inayat 61.5, 4. Spectacle (1) P. Siddaraju 61, 5. Lady Royal (10) Koshi Kumar 59.5, 6. Opus One (3) G. Vivek 58.5, 7. Yours Forever (8) P.S. Kaviraj 58.5, 8. Alexander (6) M. Bhaskar 58, 9. Augusta (9) C. Brisson 57.5, 10. Cartel (7) L.A. Rozario 56.5 and 11. Tycoonist (2) Hindu Singh 56.

1. MUTANT, 2. OPUS ONE, 3. TYCOONIST

5. OWN OPINION HANDICAP (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3-15: 1. Grandiose (5) K.V. Baskar 60, 2. Hallucinate (4) P. Sai Kumar 59.5, 3. Turf Melody (3) Yash Narredu 59.5, 4. Rubert (10) Farhan Alam 58, 5. Yazh (9) Hindu Singh 57.5, 6. Rhiannon (6) D.S. Deora 56, 7. Royal Treasure (7) Farid Ansari 55.5, 8. Angavai (2) P.S. Kaviraj 55, 9. Zaneta (1) Ram Nandan 55 and 10. Waytogo (8) S. Imran 52.

1. TURF MELODY, 2. YAZH, 3. ZANETA

6. NEW YEAR TROPHY (1,400m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3-45: 1. Windsor Walk (12) Ram Nandan 60, 2. Kallania (11) G. Vivek 59, 3. Imperial Gesture (9) Hindu Singh 58, 4. Ruling Star (7) Yash Narredu 57, 5. Bohemian Star (4) P. Sai Kumar 56.5, 6. Aquila (1) L.A. Rozario 56, 7. Samurai Blue (8) Antony Raj 56, 8. Gandolfini (3) P. Vikram 55.5, 9. Vision Quest (5) Inayat 55.5, 10. Ancourage (2) A.S. Peter 54, 11. Emperor Charmavat (10) Farhan Alam 54 and 12. Royal Nobility (6) Farid Ansari 54.

1. RULING STAR, 2. SAMURAI BLUE, 3. VISION QUEST

7. POLAR FALCON HANDICAP (1,600m), rated 60 to 85, (40 to 39 eligible), (outstation horses eligible), 4-15: 1. Forever (1) Yash Narredu 60, 2. Albinus (3) Antony Raj 57.5, 3. Rays Of Sun (2) Koshi Kumar 57.5, 4. Emelda (4) A.M. Tograllu 57, 5. Only You (7) Hindu Singh 55.5, 6. Sonic Dash (5) M. Bhaskar 55.5, 7. Kings Walk (8) C. Brisson 53 and 8. Berrettini (6) Ram Nandan 52.5.

1. FOREVER, 2. BERRETTINI, 3. ALBINUS

8. AJAAD HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65, (20 to 39 eligible), 4-45: 1. Renegade (6) D.S. Deora 60, 2. Terminator (1) Yash Narredu 59, 3. Sweet Fragrance (8) P. Vikram 58.5, 4. Swarga (10) G. Vivek 57, 5. Off Shore Breeze (7) A.S. Peter 56.5, 6. Celeste (3) L.A. Rozario 55.5, 7. Excellent Star (4) Koshi Kumar 55.5, 8. Loch Lomond (5) Antony Raj 54.5, 9. Glorious Sunshine (9) Farhan Alam 51 and 10. Multicrown (2) Ram Nandan 50.

1. SWARGA, 2. TERMINATOR, 3. LOCH LOMOND

9. BLUSHING GROOM HANDICAP (1,000m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 5-15: 1. Armoury (5) Hindu Singh 60, 2. Dazzling Princess (10) P. Vikram 58, 3. Relic Warrior (7) Yash Narredu 58, 4. Shaas Comrade (1) B. Dharshan 58, 5. Prince Purple (3) Ram Nandan 57.5, 6. Ms Boss (9) P.S. Kaviraj 57, 7. Seeking The Stars (—) (—) 56, 8. Brotherhood (4) P. Sai Kumar 55, 9. Knotty Power (8) Koshi Kumar 55, 10. Western Girl (6) D.S. Deora 54, 11. Fashionista (2) L.A. Rozario 53 and 12. Mr Starc (11) P. Siddaraju 53.

1. KNOTTY POWER, 2. RELIC WARRIOR, 3. ARMOURY

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Mini Jkt: 6, 7, 8 & 9; Tr (i): 4, 5 & 6; (ii): 7, 8 & 9.