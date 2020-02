Forest Flame for Poonawalla Breeders’ Multi-Million

Mumbai:

23 February 2020 02:00 IST

Trainer S.S. Atttaollahi’s top filly Forest Flame, who maintains her winning form, should score an encore in the Poonawalla Breeders’ Multi-Million (Gr. 1), the prestigious race for Juveniles in the country to be held here on Sunday (Feb. 23) evening.

An amount of ₹20,14,350 will be added to the collection of combined jackpot pool, while ₹10,00,000 will be added to the Super Jackpot Pool.

1. KUMAR DALAL GOLD TROPHY (1,200m), Cl. I, rated 80 and upward, 4.05 p.m.: 1. Gazino (4) Chouhan 59, 2. La Magnifique (3) Neeraj 53, 3. Silver Flames (1) David Egan 52, 4. Excellent Gold (2) Kaviraj 50 an 5. Texas Gold (5) Nazil 49.

1. GAZINO, 2. SILVER FLAMES

2. MYSTICAL CUP (2,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4.45: 1. Jager Bomb (1) Neeraj 59.5, 2. Fanfare (2) Nicky Mackay 58.5, 3. Rogue One (3) Kaviraj 56, 4. Gold Medalist (5) Nazil 55.5 and 5. Sir Ramon (4) Parmar 50.

1. FANFARE, 2. JAGER BOMB

3. INTERVALVE POONAWALLA LTD MILLION (1,200m), Maiden, 3-y-o only, 5.15: 1. El Capitan (8) David Allan 56, 2. Joaquin (4) Sandesh 56, 3. Market King (9) Neeraj 56, 4. North Star (5) Trevor 56, 5. Pepper (1) Nicky Mackay 56, 6. Rising Sun (3) Parmar 56, 7. Zaeim (6) C.S. Jodha 56, 8. Circle Of Love (7) David Egan 54.5 and 9. Virasat (2) Chouhan 54.5.

1. EL CAPITAN, 2. MARKET KING, 3. NORTH STAR

4. POONAWALLA BREEDERS’ MULTI-MILLION (Gr. 1) (1,400m), 3-y-o only, 6.00: 1. Air Blast (1) Nicky Mackay 56, 2. Excelerator (9) Kaviraj 56, 3. Giant Star (10) Yash Narredu 56, 4. Golden Oaks (7) David Allan 56, 5. Taimur (11) Chouhan 56, 6. California (2) Suraj Narredu 54.5, 7. Forest Flame (6) David Egan 54.5, 8. Lombardy (3) Sandesh 54.5, 9. Successor (5) Neeraj 54.5, 10. Super Girl (4) Parmar 54.5 and 11. Violin (8) Trevor 54.5.

1. FOREST FLAME, 2. GIANT STAR, 3. CALIFORNIA

5. FLORRIE & FREDDY SOPHER GOLD TROPHY (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66, 6.30: 1. Golden Hind (3) Kaviraj 59, 2. Rainbow Trout (1) Trevor 59, 3. Sultan Suleiman (4) David Egan 58.5 4. My Precious (7) David Allan 55.5, 5. Sasakwa (8) Chouhan 54, 6. Arc Shine (6) Malam 53.5, 7. Sunrise Ruby (2) Nazil 51.5 and 8. Makhtoob (5) C.S. Jodha 51.

1. SULTAN SULEIMAN, 2. RAINBOW TROUT, 3. SASAKWA.

6. DR. GOOLAM E VAHANAVATI TROPHY (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 7.15: 1. Highland Lass (5) David Allan 61, 2. Furious N’ Fast (8) Shubham 58.5, 3. Gods Plan (2) Trevor 58.5, 4. Properly Posh (10) Neeraj 58.5, 5. Pulverize (6) Bhawani 58.5, 6. Free Gold (3) David Egan 56.5, 7. Eternal Dancer (4) Parmar 54.5, 8. Grand Architect (7) Kaviraj 54.5, 9. Ms Boss (9) Nicky Mackay 54 and 10. Alpine Dancer (1) Chouhan 53.5.

1. HIGHLAND LASS, 2. GODS PLAN, 3. PROPERLY POSH.

7. HONG KONG JOCKEY CLUB TROPHY DIV. I (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30, 7.45: 1. White River (9) Trevor 60.5, 2. Paolita (6) Nicky Mackay 58.5, 3. Pezula (7) Neeraj 58.5, 4. Touch Cop (1) Peter 58.5, 5. Perwinkle (2) Parmar 58, 6. Dance Smartly (4) Pranil 57.5, 7. Regal Shot (5) Chouhan 57.5, 8. Sandra’s Secret (10) C.S.Jodha 56.5, 9. Kanadario (3) Kaviraj 55 and 10. Nightfall (8) Zeeshan 51.5.

1. PEZULA, 2. WHITE RIVER, 3. DANCE SMARTLY

8. HONG KONG JOCKEY CLUB TROPHY DIV. II (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30, 8.30: 1. Eclair (7) David Allan 59, 2. Honourable Eyes (8) Peter 56, 3. Divija (6) C.S. Jodha 55.5, 4. Gold Member (2) Nirmal 55, 5. Supreme Being (5) I. Pardeshi 52.5, 6. Grand Passage (9) Bhawani 50.5, 7. Principessa (4) Kaviraj 50.5, 8. Dancing Jade (1) Nazil 50 and 9. Highland Wind (3) Merchant 50.

1. ECLAIR, 2. HONOURABLE EYES, 3. DIVIJA

Day’s Best: ECLAIR

Double: EL CAPITAN — HIGHLAND LASS

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 2, 3 & 4; (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.