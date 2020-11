Forest Flame for Bangalore 1000 Guineas

Forest Flame, who is in fine fettle as evidenced by her mock race, should be hard to toss in the Bangalore 1000 Guineas (1,600m), the chief event of the races to be held here on Saturday (Nov 28). There will be no false rails.

1. LINGANAMAKKI PLATE (1,200m), rated 00 to 20, 2 p.m.: 1. Roc Girl (12) Jagadeesh 60, 2. Green Channel (9) S. John 59.5, 3. Skiathos (13) Trevor 59.5, 4. Definitive (11) M. Prabhakaran 59, 5. Iconic Princess (5) Shreyas Singh 59, 6. Ultimate Charm (6) Darshan 59, 7. Tiger Returns (2) Arshad 58.5, 8. Glorious Days (1) Irvan 58, 9. Indian Star (3) Kiran Rai 58, 10. Anakin (10) J.H. Arul 57.5, 11. Air Force One (14) Khurshad 56.5, 12. South Bell (8) Afsar Khan 56.5, 13. Jai Vikram (7) Tousif Khan 56 and 14. Song And Dance (4) Rayan 55.5.

1. SKIATHOS, 2. ICONIC PRINCESS, 3. GREEN CHANNEL

2. BELUR PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 2-30: 1. Benignity (7) Chetan K 57, 2. Cavallini (1) Anjar Alam 57, 3. Christopher Wren (3) Srinath 57, 4. Extraordinary (9) Ashhad Asbar 57, 5. Griffin (12) Vaibhav 57, 6. Handsome (—) (—) 57, 7. Amazing Blaze (11) Trevor 55.5, 8. Embosom (8) M. Naveen 55.5, 9. Livisilla (10) Neeraj 55.5, 10. Orleans (2) Zervan 55.5, 11. Sand Castles (—) (—) 55.5, 12. Ultimate Choice (6) Kiran Rai 55.5 and 13. War Song (5) Akshay K 55.5.

1. AMAZING BLAZE, 2. CHRISTOPHER WREN, 3. CAVALLINI

3. BRAHMAGIRI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 3-00: 1. Four Wheel Drive (9) Rayan 60, 2. Smithsonian (14) Darshan 60, 3. Cherokee Moon (8) Suraj 59.5, 4. Gallic (1) Srinath 59.5, 5. Arrogance (12) Khurshad 59, 6. Florencia (3) S. Imran 58.5, 7. Handsome Rocky (13) Sai Kiran 58.5, 8. He’s The One (4) Chandrashekar 58.5, 9. Ironic Humour (11) S. John 58.5, 10. Prerana (5) Irvan 58.5, 11. Raven Rock (2) Zervan 58.5, 12. Smoke The Grass (6) Neeraj 58.5, 13. Stunning Beauty (7) Afsar Khan 58.5 and 14. Polar Express (10) Arshad 58.

1. CHEROKEE MOON, 2. GALLIC, 3. SMITHSONIAN

4. KRISHNA RAJA SAGARA PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 3-30: 1. Fantastic App (1) R. Pradeep 60, 2. Marco Polo (9) J.H. Arul 59.5, 3. Desert Rose (4) Likith Appu 58.5, 4. Ultimate Power (10) Jagadeesh 58, 5. Habanero (13) Tousif Khan 57.5, 6. Ozark (6) Zervan 57.5, 7. Raw Gold (5) Chethan G 57.5, 8. Estella (12) Akshay K 57, 9. Legendary Princess (3) Srinath 56.5, 10. Augustina (7) Anjar Alam 55.5, 11. Eco Friendly (14) Afsar Khan 55.5, 12. Celestial Highway (2) Nazerul Alam 54, 13. Gazebo Talk (8) Arshad 52 and 14. Elite Agent (11) B. Harish 50.5.

1. LEGENDARY PRINCESS, 2. MARCO POLO, 3. AUGUSTINA

5. HYDERABAD SILVER VASE (1,200m), rated 75 & above, 4-00: 1. Areca Legend (1) Arvind K 63.5, 2. Aeisir (7) Darshan 59, 3. Automatic (8) Suraj 58.5, 4. Into The Spotlight (3) Trevor 57.5, 5. Silver Ikon (5) Neeraj 54.5, 6. Cerise Noir (4) Akshay K 53, 7. Into The Groove (6) P.P. Dhebe 51 and 8. Psychic Warrior (2) Irvan 50.

1. CERISE NOIR, 2. AUTOMATIC, 3. INTO THE SPOTLIGHT

6. BANGALORE 1000 GUINEAS (1,600m), 3-y-o fillies (Terms), 4-30: 1. Allabouther (3) Zervan 58, 2. Amalfi Sunrise (4) Srinath 58, 3. Antibes (2) S. John 58, 4. Aztec Queen (5) Akshay K 58, 5. Flamingo Road (7) R. Marshall 58, 6. Forest Flame (1) Trevor 58, 7. Perfectimagination (8) R. Shelar 58 and 8. Rani Jindan (6) Neeraj 58.

1. FOREST FLAME, 2. ANTIBES, 3. RANI JINDAN

7. MANDYA PLATE (1,200m), rated 30 to 50, 5-00: 1. Animal Queen (7) Darshan 60, 2. Treasure Striker (10) Rayan 59, 3. Caballo Rapido (1) S. Shareef 58.5, 4. Skyfire (8) B. Dharshan 58.5, 5. Brooklyn Supreme (12) Chetan K 56.5, 6. Galvarino (4) Akshay K 56.5, 7. Gypsy (13) S. Imran 56, 8. Reczai (5) Afsar Khan 55, 9. General Patton (11) Neeraj 54.5, 10. Port Of Beauty (9) Jagadeesh 54, 11. Crimson Heart (6) Vivek 53.5, 12. Anne Boleyn (14) Trevor 53, 13. Alexandre Dumas (2) Sai Kiran 51 and 14. The Response (3) Shreyas Singh 51.

1. GENERAL PATTON, 2. ANNE BOLEYN, 3. GALVARINO

8. BRAHMAGIRI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 5-30: 1. Splash (6) Suraj 60, 2. Princess Pride (13) Naveen K 59, 3. Stroke Of Genius (8) S. John 59, 4. Another Rainbow (3) S. Shareef 57, 5. Perfect Perfecto (5) Chethan G 57, 6. Paradiso (7) Arshad 56.5, 7. Glenary (10) Arvind K 56, 8. Welcome Surprise (4) Trevor 56, 9. Almanach (12) Srinath 55.5, 10. Formidable Star (2) Darshan 55.5, 11. Ombudsman (—) (—) 55.5, 12. Baroness (9) P.P. Dhebe 54, 13. Michigan Melody (11) Zervan 54 and 14. Smile Around (1) Shreyas Singh 54.

1. SPLASH, 2. PERFECT PERFECTO, 3. STROKE OF GENIUS

Day’s best: GENERAL PATTON

Double: AMAZING BLAZE — CHEROKEE MOON

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.