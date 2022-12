Forest Flame could do a repeat in New Year Eve Cup 

December 31, 2022 12:30 am | Updated December 30, 2022 05:02 pm IST - BENGALURU:

Forest Flame, who is in fine fettle, may score an encore in the New Year Eve Cup (1,400m), the main event of the races to be held here on Saturday (Dec. 31). False rails (width about 8.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. VANI VILASA SAGARA TROPHY (Div. III), (1,200m), rated 20 to 45, 1-45 p.m.: 1. Maybach (6) A. Imran 60, 2. Quick Witted (3) Md. Aliyar 60, 3. Flamingo Road (5) S. Mubarak 59.5, 4. Chinky Pinky (7) R. Pradeep 59, 5. Limited Edition (1) Indrajeet S 59, 6. The Republic Power (8) Sai Kiran 59, 7. Firefinch (2) Salman K 58.5, 8. Maroon (9) S. Shareef 58.5 and 9. Sofiya (4) Trevor 58.5.

1. SOFIYA, 2. LIMITED EDITION, 3. CHINKY PINKY

2. GHOSTZAPPER PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 2-15: 1. Air Blast (9) A. Imran 60, 2. The Omega Man (4) Likith Appu 59, 3. Capri Girl (7) Sai Kiran 57.5, 4. Debonair (2) Md. Aliyar 57.5, 5. Altair (6) P. Siddaraju 56.5, 6. Ring Master (8) R. Pradeep 56, 7. Mega Success (5) Salman K 55.5, 8. Princess Aura (3) S. Shareef 53.5 and 9. Sling Shot (1) G. Vivek 53.5.

1. SLING SHOT, 2. AIR BLAST, 3. THE OMEGA MAN

3. ICE BREAKER PLATE (1,200m), 2-y-o only, (Terms), 2-45: 1. Knotty Charmer (9) Akshay K 57, 2. Blackstone (3) Tousif 53, 3. Northern Quest (1) Jagadeesh 53, 4. Roman Spirit (8) Rayan 53, 5. Sian (5) R. Ajinkya 53, 6. Star Concept (4) M. Prabhakaran 53, 7. Super Sapphire (6) Vinod Shinde 53, 8. Avondale (7) Trevor 51.5 and 9. She’s A Lady (2) Neeraj 51.5.

1. AVONDALE, 2. KNOTTY CHARMER, 3. SHE’S A LADY

4. VANI VILASA SAGARA TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 3-15: 1. Montelena (4) L.A. Rozario 60, 2. Archway (1) Sandesh 56.5, 3. Born King (6) Khurshad 56.5, 4. Ozark (8) Vinod Shinde 55.5, 5. Breeze Bluster (3) G. Vivek 55, 6. My Solitaire (7) Akshay K 55, 7. The Perfect Choice (5) Sai Kiran 55, 8. The Pirate (9) R. Pradeep 55 and 9. Thewhisperquietly (2) P. Siddaraju 55.

1. MONTELENA, 2. ARCHWAY, 3. MY SOLITAIRE

5. VANI VILASA SAGARA TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 3-45: 1. Tripitaka (4) L.A. Rozario 62, 2. English Bay (1) A. Imran 61.5, 3. Ombudsman (3) Salman K 61.5, 4. Caesars Palace (5) Nazerul 59, 5. Alaskan Jewel (2) B.L. Paswan 58, 6. Sheer Bliss (9) Likith Appu 57.5, 7. Contador (7) Akshay K 55, 8. Mace (6) Darshan 55 and 9. The Grey Geranium (8) P. Siddaraju 55.

1. ENGLISH BAY, 2. SHEER BLISS, 3. CONTADOR

6. NEW YEAR EVE CUP (1,400m), 3-y-o & over, (Terms), 4-15: 1. Forest Flame (6) Sandesh 61.5, 2. Siege Perilous (1) Akshay K 57.5, 3. Bellator (3) Darshan 57, 4. Priceless Gold (2) Suraj 57, 5. All Attractive (4) Trevor 55 and 6. Imperial Blue (5) L.A. Rozario 55.

1. FOREST FLAME, 2. SIEGE PERILOUS

7. NATIVE CHIEFTAIN PLATE (2,000m), rated 40 to 65, 4-45: 1. Tranquilo (5) Akshay K 60, 2. Splendido (3) Neeraj 59.5, 3. Southern Dynasty (3) I. Chisty 56.5, 4. Tignanello (1) Trevor 56 and 5. Disruptor (4) Darshan 55.

1. TIGNANELLO, 2. TRANQUILO

8. GHOSTZAPPER PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 5-15: 1. Lauterbrunnen (5) L.A. Rozario 62, 2. Super Kind (7) Trevor 61, 3. Super Ruffian (8) Indrajeet S 59, 4. Domina (6) Likith Appu 57, 5. Able One (2) Salman K 55.5, 6. Bramastram (1) Nazerul 55, 7. Jokshan (3) G. Vivek 54.5 and 8. Jersey Legend (4) Rayan 54.

1. LAUTERBRUNNEN, 2. JOKSHAN, 3. SUPER KIND

Day’s best: TIGNANELLO

Double: MONTELENA — ENGLISH BAY

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.