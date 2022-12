Forest Flame claims New Year Eve Cup

December 31, 2022 06:46 pm | Updated 06:46 pm IST - BENGALURU:

S. Attaollahi-trained Forest Flame (Sandesh up) won the New Year Eve Cup, the main event of the races held here on Saturday (Dec. 31). The winner is owned by Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep by. Mr. Behroze Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole & Mrs. Deina Z. Poonawalla, Mr. Mukul A. Sonawala, M/s DT Racing & Breeding LLP rep by. Mr. D.R. Thacker and Mr. Chanduranga Kanthraj Urs.

The results:

1. VANI VILASA SAGARA TROPHY (Div. III): SOFIYA (Trevor) 1, Maybach (A. Imran) 2, Flamingo Road (S. Mubarak) 3 and Maroon (S. Shareef) 4. 2-1/4, 1/2 and 1-1/2. 1m, 14.66s. ₹13 (w), 11, 12 and 34 (p), SHP: 21, THP: 60, FP: 29, Q: 22, Trinella: 363, Exacta: 1,725. Favourite: Sofiya. Owners: Mr. Daulat Chhabria & United Racing & Bloodstock Breeders Ltd. Trainer: S. Attaollahi.

2. GHOSTZAPPER PLATE (Div. II): THE OMEGA MAN (Likith Appu) 1, Sling Shot (G. Vivek) 2, Capri Girl (Sai Kiran) 3 and Mega Success (Salman K) 4. 4, Lnk and 2. 1m, 14.06s. ₹34 (w), 13, 10 and 16 (p), SHP: 27, THP: 35, FP: 105, Q: 31, Trinella: 481, Exacta: 1,522. Favourite: Sling Shot. Owner: Mr. H.S. Chandre Gowda. Trainer: Mahmood Khan.

3. ICE BREAKER PLATE: KNOTTY CHARMER (Akshay K) 1, Blackstone (Tousif) 2, She’s A Lady (Neeraj) 3 and Avondale (Trevor) 4. 3-1/2, 1 and Shd. 1m, 13.37s. ₹18 (w), 10, 70 and 16 (p), SHP: 253, THP: 32, FP: 1,097, Q: 840, Trinella: 5,551, Exacta: 8,697. Favourite: Knotty Charmer. Owners: Mr. K. Kamesh, Mr. Srikanth Badruka, Mr. N. Swaroop Kumar & Mr. K. Balamukunda Das & Mr. Dharmesh Mehta & Mr. M.N. Nambiar and Mr. D. Sanjeev Basapa. Trainer: Prasanna Kumar.

4. VANI VILASA SAGARA TROPHY (Div. II):MONTELENA (L.A. Rozario) 1, My Solitaire (Akshay K) 2, Archway (Sandesh) 3 and The Perfect Choice (Sai Kiran) 4. Not run: Breeze Bluster. Hd, Nk and 8-3/4. 1m, 13.96s. ₹24 (w), 11, 11 and 10 (p), SHP: 30, THP: 33, FP: 53, Q: 23, Trinella: 83, Exacta: 334. Favourite: My Solitaire. Owner: M/s. Rapar Galloping Stars LLP rep by. Mr. Rajendran. Trainer: Irfan Ghatala.

5. VANI VILASA SAGARA TROPHY (Div. I): ENGLISH BAY (A. Imran) 1, Tripitaka (L.A. Rozario) 2, Alaskan Jewel (B.L. Paswan) 3 and Contador (Akshay K) 4. 3/4, Nk and 2-1/4. 1m, 14.30s. ₹29 (w), 13, 15 and 15 (p), SHP: 50, THP: 37, FP: 173, Q: 116, Trinella: 696, Exacta: 1,874. Favourite: Alaskan Jewel. Owner: Mr. M. Venkatesh. Trainer: S. Dominic.

6. NEW YEAR EVE CUP: FOREST FLAME (Sandesh) 1, All Attractive (Trevor) 2, Imperial Blue (L.A. Rozario) 3 and Priceless Gold (Suraj) 4. 1-1/4, Nk and Shd. 1m, 24.11s. ₹14 (w), 12 and 20 (p), SHP: 36, THP: 48, FP: 47, Q: 32, Trinella: 540, Exacta: 1,004. Favourite: Forest Flame. Owners: Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep by. Mr. Behroze Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole & Mrs. Deina Z. Poonawalla, Mr. Mukul A. Sonawala, M/s DT Racing & Breeding LLP rep by. Mr. D.R. Thacker and Mr. Chanduranga Kanthraj Urs. Trainer: S. Attaollahi.

7. NATIVE CHIEFTAIN PLATE: TIGNANELLO (Trevor) 1, Tranquilo (Akshay K) 2, Splendido (Neeraj) 3 and Disruptor (Darshan) 4. 3/4, 1/2 and 1-1/4. 2m, 05.77s. ₹23 (w), 15 and 29 (p), SHP: 34, THP: 34, FP: 62, Q: 43, Trinella: 155, Exacta: 214. Favourite: Tignanello. Owner: M/s. Rapar Galloping Stars LLP rep by. Mr. Rajendran. Trainer: Irfan Ghatala.

8. GHOSTZAPPER PLATE (Div I):JOKSHAN (G. Vivek) 1, Super Ruffian (Indrajeet S) 2, Bramastram (Nazerul) 3 and Jersey Legend (Rayan) 4. 3, 1-1/4 and 1. 1m, 14.06s. ₹22 (w), 11, 20 and 34 (p), SHP: 53, THP: 89, FP: 171, Q: 140, Trinella: 1,937, Exacta: 23,577. Favourite: Jokshan. Owner: Mr. Dinesh Kumar K. Trainer: Sriram Komandur.

Jackpot: ₹317 (242 tkts.); Runner-up: 59 (553 tkts.); Treble (i): 115 (85 tkts.); (ii): 63 (217 tkts.).