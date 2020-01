Flying Visit claims feature event

Mr. K.H. Vachha’s Flying Visit piloted by A. Sandesh won the Homai and Nusly Pudumjee Million, the main event of Sunday’s (Jan.5) races. The winner is trained by Imtiaz Sait.

1. POLISH PATRIOT PLATE (1,600m), Cl. V, rated 4 to 30: ITHACA (David Egan) 1, Aquarius (Parmar) 2, So Splendid (Merchant) 3 and One For The Glory (K. Kadam) 4. Snk, 3, 1-1/4. 1m 38.81s. ₹26 (w), 22 and 49 (p). SHP: 68, FP: 200, Q: 173, Tanala: 1,574 and 1,214. Favourite: One For The Glory. Owners: Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt Ltd, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP & Mr. Mukul Sonawala. Trainer: Imtiaz A. Sait.

2. KARL UMRIGAR TROPHY (1,400m), Maiden, 3-y-o only: EXOTIQUE (Leigh Roche) 1, Salvo (Akshay) 2, Rubik Star (O’Donoghue) 3 and Live By Night (Nicky Mackay) 4. Not run: Major General. 1/2, 3, 6-3/4. 1m 24.73s. ₹14 (w), 10 and 40 (p). SHP: 79, FP: 108, Q: 87, Tanala: 173 and 65. Favourite: Exotique. Owner: Mr. K.H. Vachha. Trainer: P. Shroff.

3. HOMI MODY TROPHY (2,000m), Cl. I, rated 80 and upward: ROBERTA (Leigh Roche) 1, Truly Epic (C.S. Jodha) 2, Gloriosus (Sandesh) 3 and Square Moon (Santosh) 4. 1-1/2, 4-1/2, 7-1/4. 2m 2.58s. ₹14 (w), 13 and 12 (p). SHP: 29, FP: 36, Q: 21, Tanala: 46 and 28. Favourite: Roberta. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Keki D. Mehta & Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt Ltd & Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co Pvt Ltd. Trainer: P. Shroff.

4. PRADEEP VIJAYKAR TROPHY DIV. II (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46: UNTITLED (Hanumant) 1, Brave (Kaviraj) 2, Westeros (Chouhan) 3 and Jetfire (Pranil) 4. Nk, 1-3/4, 1/2. 58.76s. ₹17 (w), 10, 21 and 15 (p). SHP: 68, EXW: 7,337, EXP: 193, FP: 100. Q: 73, Tanala: 356 and 156. Favourite: Untitled. Owners: Mr. Mehli A. Nazir, Mr. Adi R. Nazir & Mr. Karl A. Nazir. Trainer: H.J. Antia.

5. R M MANDAL TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46: DUMAS (Zervan) 1, Be Frank (C.S. Jodha) 2, Despacito (Neeraj) 3 and Eternal Dancer (Parmar) 4. 1-1/2, 2-1/4, Lnk. 1m 24.52s. ₹17 (w), 12, 10 and 13 (p). SHP: 34, EXW: 801, EXP: 156, FP: 55, Q: 28, Tanala: 74 and 27. Favourite: Dumas. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co Pvt Ltd, M/s. Tegbir Singh Brar & A.S. Narilwala. Trainer: Vishal Gaikwad.

6. HOMAI AND NUSLY PUDUMJEE MILLION (1,400m), 4-y-o & over: FLYING VISIT (Sandesh) 1, Bateleur (Neeraj) 2, Awesome One (Srinath) 3 and Pure Zinc (David Egan) 4. 2-3/4, 2, 1. 1m 22.16s. ₹56 (w), 18 and 22 (p). SHP: 50, EXW: 3,227, FP: 363, Q: 116, Tanala: 681 and 282. Favourite: Costa Brava. Owner: Mr. K.H. Vaccha. Trainer: Imtiaz A. Sait.

7. DIRECTOR GENERAL OF POLICE TROPHY (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66: GOLDEN ERA (Sandesh) 1, Fencing (Baria) 2, Majestic Warrior (Kaviraj) 3 and Eagleinthesky (Leigh Roche) 4. 1/2, 1/2, 4. 1m 37.56s. ₹ 24 (w), 16 and 75 (p). SHP: 152, EXW: 23,970, FP: 642, Q: 779, Tanala: 1,413 and 198. Favourite: Majestic Warrior. Owners: Mr. Maloji Bhosale, Mrs. Rajalaxmi M. Bhosale, M/s. Jiyaji Bhosale, Rishikesh Bhosale, Kr. Digvijay Singh Shekhawat rep. Jai Govind Stud & Agri Farm (PF) & Mrs. Magansingh P. Jodha. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

8. PRADEEP VIJAYKAR TROPHY DIV.I (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46: SLAM DUNK (Shubham) 1, Highland Lass (Neeraj) 2, Caesar (S.J. Sunil) 3 and Cezanne (Nazil) 4. 1-1/4, Sh, Nk. 58.62s. ₹30 (w), 17, 13 and 142 (p). SHP: 107, EXW: 15,939, EXP: 2,463, FP: 635, Q: 158, Tanala: 13,950 and 5,978. Favourite: Slam Dunk. Owners: Mr. Mehli A. Nazir, Mr. Adir R. Nazir & Mr. Karl A. Nazir. Trainer: H.J. Antia.

Jackpot: 70 per cent: ₹2,642 (247 tkts), 30 per cent: ₹250 (1,120 tkts).

Treble: (i) ₹114 (129 tkts), (ii) ₹418 (70 tkts).

Super Jackpot: 70 per cent: ₹3,349 (27 tkts), 30 per cent: ₹303 (121 tkts).