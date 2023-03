Flying Visit beats the odds to claim the R.N. Kanga Trophy

March 12, 2023 08:46 pm | Updated 08:46 pm IST - Mumbai:

The 20-to-1 longshot Flying Visit, ridden by Bhawani Singh, sprang a surprise to win the R.N. Kanga Trophy, the main event of Sunday’s (March 12) evening races. The winner is owned by Mr. K.H. Vachha and trained by Imtiaz A. Sait.

1. BYRAM N. JEEJEEBHOY TROPHY: CHARLIE (P.S. Chouhan) 1, Own Voice (Ajinkya) 2, Flying Scotsman (Sandesh) 3 and Souza (N. Bhosale) 4. 3-1/4, 1/2 and Nk. 1m, 36.50s. ₹19 (w), 10 and 60 (p). SHP: 96, FP: 303, Q: 559, Tanala: 857 and 198. Favourite: Charlie. Owners: Mr. Peter Deubet & Mrs. Farzin V. Gaekwad. Trainer: Vinesh.

2. R.N. KANGA TROPHY: FLYING VISIT (Bhawani Singh) 1, Count Of Savoy (Sandesh) 2, In Contention (Nazil) 3 and Giant Star (Mustakim) 4. 3, 1-1/2 and 1/2. 1m, 35.85s. ₹95 (w), 31 and 15 (p). SHP: 33, FP: 330, Q: 64, Tanala: 337 and 211. Favourite: Count Of Savoy. Owner: Mr. K.H. Vachha. Trainer: Imtiaz A. Sait.

3. JAYANT M. SHAH & CHAMPAK M. SHAH TROPHY: WILLY WONKAA (S. Zervan) 1, Brave Beauty (Kirtish) 2, Alpha Domino (Neeraj) 3 and Alpine Star (Mustakim) 4. 1/2, Lnk and 3/4. 1m, 51.46s. ₹118 (w), 31, 15 and 17 (p). SHP: 37, FP: 546, Q: 171, Tanala: 1,244 and 615. Favourite: Whatsinaname. Owners: M/s. Amit V. Menda & Chirag V. Shah. Trainer: S. Waheed.

4. INDIAN NAVY TROPHY: RHYTHM OF NATURE (Mustakim Alam) 1, Campaign (Sandesh) 2, Treasure Gold (T.S. Jodha) 3 and Jetfire (D.A. Naik) 4. 1-3/4, 1-1/4 and Nose. 1m, 25.28s. ₹117 (w), 36 and 27 (p). SHP: 29, FP: 928, Q: 551, Tanala: 1,550 and 906. Favourite: Treasure Gold. Owners: Mrs. Bindu Champaklal Zaveri & Miss. Niti N. Desai. Trainer: S.S. Shah.

5. WORLD’S OLDEST BARBAR TROPHY: AMEERAH (A. Sandesh) 1, Endurance (C. Umesh) 2, She’s A Teaser (S.J. Sunil) 3 and Goddess Of Dawn (T.S. Jodha) 4. 1-1/4, Nose and 2-3/4. 1m, 11.77s. ₹19 (w), 11, 24 and 16 (p). SHP: 68, FP: 126, Q: 109, Tanala: 433 and 200. Favourite: Ameerah. Owners: Mr. Geoffrey B. Nagpal. Trainer: S.K. Sunderji.

6. KUSUMBEN DHIRUBHAI SHAH TROPHY (Div. I) : MOMENT OF MADNESS (Haridas Gore) 1, Fidato (Mustakim) 2, Zukor (Sandesh) 3 and Red Riot (T.S. Jodha) 4. 1-1/2, 3-3/4 and 1-1/4. 59.02s. ₹25 (w), 14, 17 and 13 (p). SHP: 47, FP: 128, Q: 75, Tanala: 249 and 76. Favourite: Moment Of Madness. Owner: Mr. Ashok Ranpise. Trainer: Rehanullah Khan.

7. SIR CHARLES FORBES TROPHY: MAJORELLA BLUE (T.S. Jodha) 1, Hela (Bhawani) 2, Tyrone Black (Mustakim) 3 and Fortune Teller (Merchant) 4. Not run: Flash Force. 1-1/4, 1-1/4 and 1/2. 1m, 11.45s. ₹82 (w), 19, 24 and 23 (p). SHP: 61, FP: 630, Q: 410, Tanala: 2,866 and 1,134. Favourite: My Princess. Owners: M/s. Vivek Lalwani, Mohit Kumar Dhand, Varun D. Mathurawala & Subhag Singh. Trainer: Subhag Singh.

8. KUSUMBEN DHIRUBHAI SHAH TROPHY (Div. II): LORD MURPHY (S. Zervan) 1, Arbitrage (Haridas Gore) 2, Lady Di (P. Shinde) 3 and Smart Choice (V. Bunde) 4. Nk, 3-1/4 and 5. 59.51s. ₹18 (w), 12, 17 and 19 (p). SHP: 39, FP: 83, Q: 76, Tanala: 271 and 123. Favourite: Lord Murphy. Owner: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. Trainer: Shazaan Shah.

Jackpot: 70%: ₹53,594 (3 tkts.) & 30%: 17,226 (4 tkts.).

Treble: 713 (43 tkts.).

Super Jackpot: 100%: 1,10, 945 (c/f).